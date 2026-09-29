/25 वर्षांनंतर असं पहिल्यांदाच घडलं, सप्टेंबर महिन्यात...; एल निनोमुळं हाडं गोठवणारी थंडी पडणार, हिवाळा यंदा लवकर?

दिल्लीत 27 सप्टेंबर रोजी महिन्यातील सर्वात निच्चांकी तापमानाची नोंद झाली आहे. 2001नंतर पहिल्यांदा सप्टेंबर महिन्यात रात्री 21 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद झाली आहे. उकाडा वाढत असताना अचानक तापमान घसरल्याने ही हिवाळ्याची सुरुवात आहे की हवामानातील बदल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी देशातील अनेक राज्यात मुसळधार पाऊस झाला तर महाराष्ट्रात एकीकडे पावसाने पाठ फिरवली आहे. त्यामुळं हवामानातील हा बदलदेखील एल निनोचा इफेक्ट आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जातोय. हिवाळा वेळेआधी सुरू होणार का? या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेऊयात.
बंगालच्या उपसागरात तयार झालेला कमी दाबाचा पट्टा यामुळं हवामानात बदल होत आहेत. कमी दाबाचा पट्टा म्हणजे जिथे हवेचा दबाव कमी असतो. दीर्घकाळापासून हा पट्टा बंगालच्या उपसागरात फिरतोय. त्यामुळंच देशातील अनेक भागात पाऊस होतेय. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या महिन्यात भारतातून पाऊस परतीचा प्रवास सुरू होतोय. जेव्हा पाऊस माघारी जातो तेव्हा हिमालच क्षेत्रातून आणि उत्तरेत पश्चिमेकडून वेगाने वारे वाहतात.
बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या तमी दाबाच्या पट्ट्यामुळं ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि नॉर्थ-इस्टच्या परिसरात पाऊस झाला. दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा आणि राजस्थानमध्येही याचा परिणाम दिसून आला.
एल निनोमुळं हिवाळा लवकर येणार का? असा सवाल सध्या उपस्थित होत आहे. पण याचे उत्तर नाही असं आहे. हवामानातील हा बदल पूर्णपणे बंगालच्या उपसागरातून उगम पावलेल्या या हवामान प्रणालीमुळे होत आहे. तर मग, हवामान पुन्हा उष्ण होईल का? अहवालानुसार, 30 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर दरम्यान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशच्या बहुतांश भागांमध्ये उकाडा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. उत्तर मैदानी प्रदेशात ढग विरळ होतील आणि तापमान पुन्हा वाढेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
तापमानात झालेली निच्चांकी नोंद याचा अर्थ हिवाळ्याची सुरुवात असा होत नाही. याकडे केवळ हवामानातील बदल पाहू शकता येते. दरम्यान, म्यानमारजवळ तयार होत असलेले आणखी एक कमी दाबाचे क्षेत्र ईशान्य बंगालच्या उपसागरात विकसित होऊन पुढील काही दिवसांत जमिनीच्या दिशेने सरकण्याची शक्यता आहे. तथापि, त्याचा प्रभाव आधीच्या क्षेत्रापेक्षा कमी असण्याची शक्यता आहे.