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25 वर्षांनंतर असं पहिल्यांदाच घडलं, सप्टेंबर महिन्यात...; एल निनोमुळं हाडं गोठवणारी थंडी पडणार, हिवाळा यंदा लवकर?

राज्यात 1 ऑक्टोबरपासून दिवस आणि रात्रीचे तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहील, अशी शक्यता भारतीय हवामान विभागाने वर्तविली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 29, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Sep 29, 2026, 03:05 PM IST
25 वर्षांनंतर असं पहिल्यांदाच घडलं, सप्टेंबर महिन्यात...; एल निनोमुळं हाडं गोठवणारी थंडी पडणार, हिवाळा यंदा लवकर?
Image Credit: India winter temperature drop

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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