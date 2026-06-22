/भारतावर मान्सून यंदा रुसलेलाच? देशभरातील असमान पाऊसधारा नेमकं काय सुचवतायत? जाणून घ्या सविस्तर...

मुंबई | यंदाच्या वर्षी मान्सूननं सर्वांच्याच डोळ्यात पाणी आणलं म्हणायला हरकत नाही. देशभरातील बहुतांश धरणांची पाणीपातळी लक्षणीयरित्या कमी झाली आहे. अनेक भागांमध्ये शेतीची कामं पावसाअभावी ताटकळली आहेत. तर देशाच्या काही राज्यांमध्ये मात्र वादळी पावसाचं थैमान पाहायला मिळत आहे. यंदाच्या वर्षी नैऋत्य मान्सूनवर एल निनोचं सावट असल्या कारणानं त्यामध्ये प्रचंड चढ- उतार पाहायला मिळत आहेत. इतकंच नव्हे, तर मान्सूनचे वारेसुद्धा समाधानकारक प्रमाणात प्रवास करताना दिसत नाहीयेत.
जून महिन्यात सहसा राजस्थानमध्ये पाऊस कमीच पडतो. मात्र यंदा इथं सामान्यहून अधिक पावसाचं प्रमाण पाहायला मिळालं. पण, या वाळवंटीय राजस्थानात एकाएकी इतका पाऊस कुठून आला आणि महाराष्ट्र समाधानकारक पावसाला अद्यापही का मुकलेला आहे? हाच प्रश्न उपस्थित होतो. यंदाच्या वर्षी जून महिन्यात आतापर्यंत सरासरी 46 मिलीमीटर इतक्या पावसाची नोंद करण्यात आली आहे. याआधी ही आकडेवारी 84.4 टक्के इतकी होती. म्हणजेच एकूण 46 टक्के कमी पाऊस. हे कोणत्या मोठ्या धोक्याचे संकेत तर नाहीत? एल निनो यासाठी कारणीभूत आहे का?
यंदाच्या वर्षी मान्सूनवर पॅसिफिक महासागरातील एल निनोचा प्रभाव दिसून येत आहे हे आता जवळपास स्पष्टच झालं आहे. येत्या काळात ही प्रणाली आणखी तीव्र होणार आहे. ज्या पार्श्वभूमीवर पॅसिफिक महासागराच्या मध्य आणि पूर्व भागातील पाण्याचं तापमान वाढण्यास सुरुवात झाल्यानं जगभरातील हवामान तज्ज्ञसुद्धा चिंतातूर झाले आहेत.
दरवर्षी नैऋत्य मान्सून केरळमार्गे देशभरात पुढे सरकतो. कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्राच्या रोखानं त्याचा प्रवास सुरू होतो. राजस्थानात मात्र पाऊस जूनच्या अखेरीस हजेरी लावतो. मात्र यंदा मान्सून विपरित मार्गावरच गेल्याचं पाहायला मिळालं. यंदा जून महिन्यात प्रामुख्यानं उत्तर पश्चिमेला सर्वाधिक पावसाची नोंद करण्यात आली. तर, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेशातील काही भागांमध्ये मात्र दुष्काळसदृश्य परिस्थिती पाहायला मिळाली. अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर असणाऱ्या मुंबईतसुद्धा मान्सूनची समाधानकारक सुरुवात झाली नाही. इतकंच काय तर, शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरण क्षेत्रांवरही पावसाची अवकृपा असल्यानं देशाच्या आर्थिक राजधानीवर मोठं पाणीसंकट ओढावल्याचं दिसत आहे.
हवामान विभागाच्या प्राथमिक निरीक्षणानुसार हे सर्व बदल सध्या पश्चिमी झंझावातामुळं पाहायला मिळत आहेत. यंदा जूनपर्यंत पश्चिमी झंझावात सक्रीय राहिला. ज्यामुळं अरबी समुद्रातून येणारी सर्व आर्द्रता उत्तर भारताच्या दिशेनं गेली. ज्यामुळं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आणि नजीकच्या भागांमध्ये पावसाचं प्रमाण तुलनेनं अधिक असल्याचं दिसून आलं.
दरवर्षी हिंदी महासागरातून वाहणारे वारे अरबी समुद्राच्या वाटेनं मोठ्या प्रमाणात आर्द्रतेसह भारतीय किनारपट्टीवर धडकतात. या वाऱ्यांना लो लेवल करंट आणि सोमाली जेट असंही म्हणता. याच सोमाली जेटमुळं वारे भारतापर्यंत पोहोचता. मात्र, यंदाच्या वर्षी ही ताकदच कमकुवत पडल्यामुळं मान्सूनचा अपेक्षित प्रभाव दिसून येत नाहीय. सोमाली जेट कमकुवत असल्यानं महाराष्ट्रातील मान्सूनन यामुळं सर्वाधिक प्रमाणात प्रभावित झाला आहे. त्यामुळं येत्या काळात राज्यात नेमका मान्सूनला कसा वेग मिळतो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.
प्रारंभीच्या सत्रात मान्सूनला मिळणारा चांगाला वेग देशातील नैऋत्य मान्सूनची एकंदर दिशा निश्चित करतो. सध्या हाच मान्सून उत्तर भारताच्या दिशेनं सरकला असून, हवामान विभागाच्या निरीक्षणानुसार उत्तर पश्चिमेकडून येणारे कोरडे वारे सतत मध्य भारताच्या दिशेनं जात आहे. ढगांचा प्रवास रोखून हे कोरडे वारे तयार होतात आणि याचमुळं पावसाचं प्रमाणही कमी होतना दिसत आहे. यंदाच्या वर्षी पावसाचं कमी असणारं प्रमाण पाहता महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर मोठं संकट ओढावताना दिसत आहे, ज्यामुळं आता हा पाऊस नेमका राज्यात किती वेगानं आणि किती प्रमाणात स्थिरावतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.