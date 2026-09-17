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राजकारणात खळबळ! ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गोठवलं; निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई

निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई केली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गोठवण्यात आले आहे. 

Published: Sep 17, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 10:38 PM IST
राजकारणात खळबळ! ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गोठवलं; निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई

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