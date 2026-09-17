/राजकारणात खळबळ! ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गोठवलं; निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई

ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस : महाराष्ट्रात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे.अशातच भारताच्या राजकारणात खळबळ माजवणारी घडामोड घडली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या ‘ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गोठवलं आहे. निवडणूक आयोगाने मोठी कारवाई केली आहे.
ममता बॅनर्जी आणि ऋताब्रत रॉय या दोन्ही गटांना स्वतंत्र नाव व चिन्ह निवडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दोन्ही गटांना ‘ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ नाव स्वतंत्रपणे वापरता येणार नाही असं निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे. 18 सप्टेंबर सकाळी ११ वाजेपर्यंत नावाचे तीन पर्याय देण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. उमेदवारांसाठी मुक्त चिन्हांच्या यादीतून तीन पसंतीची चिन्हे सुचवण्यास आयोगाने सांगितले आहे. हा अंतिम निर्णय नसून निवडणूक चिन्ह आदेशाच्या पॅरा 15 अंतर्गत अंतिम निर्णय होणार.
पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम आणि राजनगर विधानसभा जागांसाठी 6 ऑक्टोबर रोजी पोटनिवडणूक होणार आहे. ऋतब्रता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर टीएमसी गटाकडून मोहम्मद एतेशामुल हक नंदिग्राममधून आणि सफिउद्दीन शेख रेजीनगरमधून निवडणूक लढवणार आहेत. दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या टीएमसीने रविवारी नंदिग्राममधून संचिता प्रधान (डे) आणि रेजीनगरमधून रबीउल आलम चौधरी यांना आपले उमेदवार म्हणून जाहीर केले. निवडणूक आयोग गुरुवारी तृणमूल काँग्रेसच्या निवडणूक चिन्हाबाबत अंतरिम आदेश जारी केला आहे. दोन्ही गटांनी एकाच चिन्हाखाली उमेदवार उभे केले आहेत. निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गोठवलं आहे. दोन्ही गटांना स्वतंत्र नाव व चिन्ह निवडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.