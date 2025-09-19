मोठी बातमी! निवडणूक आयोगाची सर्वात मोठी कारवाई! महाराष्ट्रातील 44 पक्षांसह देशातील 474 पक्षांना दणका

Election Commission : निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा मोठी कारवाई केली आहे. एकीकडे राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर मतचोरी आणि मत डिलीट करण्याचा गंभीर आरोप केला आहे. अशातच निवडणूक आयोगाने देशातील 474 पक्षांवर जोरदार धक्का बसला आहे. निवडणूक आयोगाने 474 मान्यताप्राप्त नसलेल्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या यादीत महाराष्ट्रातील 44 पक्षांचा समावेश आहे. मात्र या पक्षांची यादी अद्याप समोर आलेली नाही. (Election Commission biggest action 474 parties in the country including 44 parties from Maharashtra excluded from the list)
निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार कोणत्याही राजकीय पक्षाला 6 वर्षांतून किमान एकदा निवडणूक लढवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या नियमाचा ज्या पक्षांनी पालन केलं नाही त्यांच्यावर निवडणूक आयोगाने दणका दिला आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 29 अ अंतर्गत घालून दिलेल्या अटींनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. यापूर्वी निवडणूक आयोगाने ऑगस्टमध्ये 334 पक्षांना यादीतून काढून टाकलं होतं. गेल्या दीड महिन्यामध्ये 808 पक्षांवर निवडणूक आयोगाने कारवाई केली आहे. त्यामुळे आता या पक्षांना निवडणूक लढवण्यात अडचणी येणार आहे.
निवडणूक आयोगाला कारवाईत करण्यात आलेल्या यापैकी काही पक्षांनी गेल्या तीन वर्षांचा (2021-22, 2022-23 आणि 2023-24) वार्षिक हिशेब सादर देखील केला नाही. तर काहींनी निवडणूक लढवली पण खर्चाचा तपशील देण्यात अयशस्वी ठरले आहेत. हे पक्ष 23 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित असल्याची माहिती मिळाली आहे. आयोगाने संबंधित राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना अशा पक्षांना नोटीस बजावून त्यांना त्यांचं म्हणणे मांडण्याची संधी देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
निवडणूक आयोगाने ज्या 474 राजकीय पक्षांना कारवाई केली त्यामध्ये उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 121 पक्ष आहेत. तर 359 पक्षांची ओळख पटवण्यात आली आहे त्यापैकी उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 127 पक्ष आहेत.
1. निवडणूक आयोगाने कोणती कारवाई केली आहे?
निवडणूक आयोगाने (ECI) 474 गैर-मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची (RUPPs) नोंदणी रद्द केली आहे. ही कारवाई 18 सप्टेंबर 2025 रोजी घेण्यात आली. यामुळे देशातील एकूण 808 पक्षांची नोंदणी रद्द झाली आहे (ऑगस्टमधील 334 पक्षांसह). महाराष्ट्रातील 44 पक्षांचा समावेश आहे.
2. पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचे कारण काय आहे?
लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 29A अंतर्गत, राजकीय पक्षांना 6 वर्षांतून किमान एकदा निवडणूक लढवणे बंधनकारक आहे. ज्या पक्षांनी हे पालन केले नाही, त्यांची नोंदणी रद्द केली गेली. काही पक्षांनी 2021-22, 2022-23 आणि 2023-24 या तीन वर्षांसाठी वार्षिक हिशेब सादर केले नाहीत किंवा निवडणूक लढवून खर्चाचा तपशील दिला नाही.
3. महाराष्ट्रातील किती पक्षांचा समावेश आहे?
महाराष्ट्रातील 44 पक्षांची नोंदणी रद्द झाली आहे. पक्षांची यादी अद्याप अधिकृतपणे जाहीर झालेली नाही, पण ECI ने राज्य मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत.
4. देशातील किती राज्यांमध्ये ही कारवाई झाली?
ही कारवाई 23 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये झाली आहे. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 121 पक्ष (नोंदणी रद्द), महाराष्ट्रात 44, तमिळनाडूत 42 आणि दिल्लीत 40 पक्षांचा समावेश आहे. एकूण 359 पक्षांवर कारवाई सुरू आहे.