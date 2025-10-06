English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बिहार निवडणुकीसोबत मोठी घोषणा! या 7 राज्यांमध्ये पार पडणार पोटनिवडणुका, वाचा कुठे आणि कधी?

Election Commission announce By Election: बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा केली आहे. 6 आणि 11 नोव्हेंबर अशा दोन टप्प्यांत मतदान होणार आहे. दरम्यान यासह सहा राज्यं आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात पोटनिवडणूक जाहीर झाली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 6, 2025, 06:18 PM IST
बिहार निवडणुकीसोबत मोठी घोषणा! या 7 राज्यांमध्ये पार पडणार पोटनिवडणुका, वाचा कुठे आणि कधी?

Election Commission announce By Election: बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा अखेर जाहीर झाल्या आहेत. यावेळी, निवडणुका दोन टप्प्यात होणार आहेत. 6 आणि 11 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. निवडणूक आयोगाने बिहार विधानसभा निवडणुकीसह सहा राज्यं आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील अशा एकूण आठ जागांसाठी पोटनिवडणुकाही जाहीर केल्या आहेत. एकाच दिवशी या निवडणुका होणार आहेत. बिहार विधानसभेसह 14 नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर केले जातील.

Add Zee News as a Preferred Source

भाजपा आणि राजदने मतदान सुलभ करण्यासाठी आणि कार्यक्षम निवडणूक प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी केलेल्या मागण्यांनंतर बिहारमध्ये दोन टप्प्यांची निवडणूक प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बिहार विधानसभेत एकूण 243 जागा आहेत आणि सर्व मतदारसंघांमध्ये निवडणुकांसाठी व्यापक तयारी सुरू आहे.

निवडणूक आयोगाने सात राज्यांमधील आठ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणुकाही जाहीर केल्या आहेत. या पोटनिवडणुका विविध कारणांमुळे रिक्त आहेत.

सहा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 8 जागांसाठी पोटनिवडणुका

1) जम्मू आणि काश्मीरमधील बडगाम (Budgam) और नागरोटा (Nagrota), जिथे उमर अब्दुल्ला यांच्या राजीनाम्यामुळे आणि देवेंद्र सिंग राणा यांच्या निधनामुळे जागा रिक्त झाली आहे.
2) कंवरलाल यांच्या अपात्रतेमुळे राजस्थानच्या अंता विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार आहे.
3) रामदास सोरेन यांच्या निधनामुळे झारखंडच्या घाटसिला अनुसूचित जमाती मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार आहे.
4) मगंती गोपीनाथ यांच्या निधनामुळे तेलंगणातील ज्युबिली हिल्स येथे पोटनिवडणूक होत आहे.
5) डॉ. काश्मीर सिंग सोहल यांच्या निधनामुळे पंजाबमधील तरणतारन येथे पोटनिवडणूक होत आहे.
6) लालरिंतलुआंगा सैलो यांच्या निधनामुळे मिझोरामच्या दंपा अनुसूचित जमाती मतदारसंघात पोटनिवडणूक होत आहे.
7) राजेंद्र ढोलकिया यांच्या निधनामुळे ओडिशातील नुआपाडा येथे पोटनिवडणूक होणार आहे.

राजकीय समीकरणे बदलू शकतात पोटनिवडणुका 

या पोटनिवडणुका विधानसभेतील जागांच्या संख्येवर आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर परिणाम करू शकतात. लोकशाहीची स्थिरता राखण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या तत्परतेने आणि कायदेशीर प्रक्रियेने या पोटनिवडणुका घेतल्या जातात.

बिहार विधानसभा निवडणुकीसोबत इतर राज्यांमध्येही पोटनिवडणुका होत असल्याने, आगामी निवडणुकीचे वातावरण आणखी गतिमान होईल. निवडणूक आयोगाने सर्व पक्षांना शांतता आणि निष्पक्षता राखण्याचे आवाहन केले आहे.

 

FAQ

1) बिहार विधानसभा निवडणूक २०२५ ची तारीख कधी आहे?
भारतीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या अनुसरून, बिहार विधानसभा निवडणूक दोन टप्प्यांत ६ नोव्हेंबर आणि ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होईल, तर मतमोजणी १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होईल.

2) निवडणूक किती टप्प्यांत आणि कोणत्या मतदारसंघांत होईल?
निवडणूक दोन टप्प्यांत होईल. पहिल्या टप्प्यात ६ नोव्हेंबरला काही मतदारसंघ आणि दुसऱ्या टप्प्यात ११ नोव्हेंबरला उर्वरित मतदारसंघ मतदान करतील. एकूण २४३ विधानसभा मतदारसंघ आहेत.

3) प्रमुख राजकीय आघाड्या कोणत्या आहेत?
मुख्य आघाड्या दोन आहेत: एनडीए (राष्ट्रवादी लोकशाही आघाडी) ज्यात जनता दल (युनायटेड) - नीतीश कुमार आणि भाजपचा समावेश आहे; आणि इंडिया ब्लॉक ज्यात राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) - तेजस्वी यादव आणि काँग्रेसचा समावेश आहे. तसेच, प्रशांत किशोर यांच्या पक्षाची किंवा इतर छोट्या पक्षांची भूमिका महत्त्वाची असू शकते.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Bihar Election 2025Election Commission of Indiapress conferencedate Announcementvoters number

इतर बातम्या

Bihar Election: बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा अखेर जाही...

भारत