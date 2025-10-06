बिहार निवडणुकीसोबत मोठी घोषणा! या 7 राज्यांमध्ये पार पडणार पोटनिवडणुका, वाचा कुठे आणि कधी?

Election Commission announce By Election: बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा अखेर जाहीर झाल्या आहेत. यावेळी, निवडणुका दोन टप्प्यात होणार आहेत. 6 आणि 11 नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. निवडणूक आयोगाने बिहार विधानसभा निवडणुकीसह सहा राज्यं आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील अशा एकूण आठ जागांसाठी पोटनिवडणुकाही जाहीर केल्या आहेत. एकाच दिवशी या निवडणुका होणार आहेत. बिहार विधानसभेसह 14 नोव्हेंबर रोजी निकाल जाहीर केले जातील.
भाजपा आणि राजदने मतदान सुलभ करण्यासाठी आणि कार्यक्षम निवडणूक प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी केलेल्या मागण्यांनंतर बिहारमध्ये दोन टप्प्यांची निवडणूक प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बिहार विधानसभेत एकूण 243 जागा आहेत आणि सर्व मतदारसंघांमध्ये निवडणुकांसाठी व्यापक तयारी सुरू आहे.
निवडणूक आयोगाने सात राज्यांमधील आठ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पोटनिवडणुकाही जाहीर केल्या आहेत. या पोटनिवडणुका विविध कारणांमुळे रिक्त आहेत.
1) जम्मू आणि काश्मीरमधील बडगाम (Budgam) और नागरोटा (Nagrota), जिथे उमर अब्दुल्ला यांच्या राजीनाम्यामुळे आणि देवेंद्र सिंग राणा यांच्या निधनामुळे जागा रिक्त झाली आहे.
2) कंवरलाल यांच्या अपात्रतेमुळे राजस्थानच्या अंता विधानसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार आहे.
3) रामदास सोरेन यांच्या निधनामुळे झारखंडच्या घाटसिला अनुसूचित जमाती मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार आहे.
4) मगंती गोपीनाथ यांच्या निधनामुळे तेलंगणातील ज्युबिली हिल्स येथे पोटनिवडणूक होत आहे.
5) डॉ. काश्मीर सिंग सोहल यांच्या निधनामुळे पंजाबमधील तरणतारन येथे पोटनिवडणूक होत आहे.
6) लालरिंतलुआंगा सैलो यांच्या निधनामुळे मिझोरामच्या दंपा अनुसूचित जमाती मतदारसंघात पोटनिवडणूक होत आहे.
7) राजेंद्र ढोलकिया यांच्या निधनामुळे ओडिशातील नुआपाडा येथे पोटनिवडणूक होणार आहे.
या पोटनिवडणुका विधानसभेतील जागांच्या संख्येवर आणि भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर परिणाम करू शकतात. लोकशाहीची स्थिरता राखण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या तत्परतेने आणि कायदेशीर प्रक्रियेने या पोटनिवडणुका घेतल्या जातात.
बिहार विधानसभा निवडणुकीसोबत इतर राज्यांमध्येही पोटनिवडणुका होत असल्याने, आगामी निवडणुकीचे वातावरण आणखी गतिमान होईल. निवडणूक आयोगाने सर्व पक्षांना शांतता आणि निष्पक्षता राखण्याचे आवाहन केले आहे.
FAQ
1) बिहार विधानसभा निवडणूक २०२५ ची तारीख कधी आहे?
भारतीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या अनुसरून, बिहार विधानसभा निवडणूक दोन टप्प्यांत ६ नोव्हेंबर आणि ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होईल, तर मतमोजणी १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होईल.
2) निवडणूक किती टप्प्यांत आणि कोणत्या मतदारसंघांत होईल?
निवडणूक दोन टप्प्यांत होईल. पहिल्या टप्प्यात ६ नोव्हेंबरला काही मतदारसंघ आणि दुसऱ्या टप्प्यात ११ नोव्हेंबरला उर्वरित मतदारसंघ मतदान करतील. एकूण २४३ विधानसभा मतदारसंघ आहेत.
3) प्रमुख राजकीय आघाड्या कोणत्या आहेत?
मुख्य आघाड्या दोन आहेत: एनडीए (राष्ट्रवादी लोकशाही आघाडी) ज्यात जनता दल (युनायटेड) - नीतीश कुमार आणि भाजपचा समावेश आहे; आणि इंडिया ब्लॉक ज्यात राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) - तेजस्वी यादव आणि काँग्रेसचा समावेश आहे. तसेच, प्रशांत किशोर यांच्या पक्षाची किंवा इतर छोट्या पक्षांची भूमिका महत्त्वाची असू शकते.