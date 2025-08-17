SIR आणि मतचोरीच्या आरोपांवर निवडणूक आयोगाचे जाहीर खुलासा; सत्ताधरी आणि विरोधी पक्षांना दिली 15 दिवसांची मुदत

Election Commission of India : केंद्रीय निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद पडली. SIR आणि राहुल गांधींच्या मतचोरीच्या आरोपांवर आरोपांवर निवडणूक आयोगाचे जाहीर खुलासा केला आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या वतीने बिहारमध्ये 'व्होट अधिकार' यात्रा सुरू करण्यात येणार आहे. सोळा दिवस ही यात्रा काढणार आहेत. तेजस्वी यादव देखील या यात्रेत सहभागी होणार आहेत. त्याचवेळी निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेत सर्व आराोपांचे खंडण केले आहे.
राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पक्षांनी 15 दिवासांत मतदार यादीत काही त्रुटी असल्याचा सूचना कराव्यात असे अवाहन निवडणूक आयोगातर्फे करण्यात आले आहे. गेल्या दोन दशकांपासून जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्ष मतदार यादीतील त्रुटी दुरुस्त करण्याची मागणी करत आहेत. यासाठी निवडणूक आयोगाने बिहारपासून विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरू केली आहे. या SIR प्रक्रियेत सर्व मतदार, बूथ पातळीवरील अधिकारी आणि सर्व राजकीय पक्षांकडून नियुक्त करण्यात आलेले तब्बल 1.6 लाख बीएलए यांनी एकत्र येऊन मसुदा यादी तयार केली आहे.
बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रियेवर आणि 'मत चोरी'च्या आरोपांवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आली. आयोगाने म्हटले की आमच्यासाठी कोणताही सत्ताधारी पक्ष किंवा विरोधी पक्ष नाही, तर सर्व समान आहेत. या पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले. कोणत्याही तक्रारीसाठी आयोगाचे दरवाजे नेहमीच खुले आहेत. मत चोरीसारख्या शब्दांचा वापर पूर्णपणे चुकीचा आहे, अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयात याचिका दाखल करायला हवी होती. ते म्हणाले की, मतदारांचे फोटो, नावे आणि ओळखपत्रे सार्वजनिकरित्या दाखवण्यात आली आहेत, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे असं मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले.
निवडणूक आयोगाचे दरवाजे नेहमीच सर्वांसाठी समानतेने खुले असतात. जमिनीवर, सर्व मतदार, सर्व राजकीय पक्ष आणि सर्व बूथ लेव्हल अधिकारी पारदर्शक पद्धतीने एकत्र काम करत आहेत, पडताळणी करत आहेत, स्वाक्षरी करत आहेत आणि व्हिडिओ प्रशस्तिपत्रे देखील देत आहेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार म्हणाले. अशा प्रकारची गंभीर चिंतेची बाब आहे की राजकीय पक्षांच्या जिल्हाध्यक्षांचे आणि त्यांनी नियुक्त केलेल्या बीएलओंचे हे पडताळलेले दस्तऐवज, प्रशस्तिपत्रे एकतर त्यांच्या स्वतःच्या राज्यस्तरीय किंवा राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत किंवा जमिनीवरील वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून गोंधळ पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सत्य हे आहे की सर्व भागधारक टप्प्याटप्प्याने बिहारच्या एसआयआरला पूर्णपणे यशस्वी करण्यासाठी वचनबद्ध, प्रयत्नशील आणि कठोर परिश्रम करत आहेत. जेव्हा बिहारचे सात कोटींहून अधिक मतदार निवडणूक आयोगासोबत उभे असतात, तेव्हा निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर किंवा मतदारांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाही ज्ञानेश कुमार म्हणाले .