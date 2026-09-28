Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /निवडणूक आयोगातील कथित मनमानी कारभार भोवणार? ज्ञानेश्वर कुमार कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार? थेट सर्वोच्च न्यायालयात...

निवडणूक आयोगातील कथित मनमानी कारभार भोवणार? ज्ञानेश्वर कुमार कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार? थेट सर्वोच्च न्यायालयात...

सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी नोव्हेंबर 2025 ते ऑगस्ट 2026 दरम्यान किमान 14 वेळा दाखल केलेल्या कथित लेखी आक्षेप आणि मतभेदांची बातमी समोर आल्यानंतर या प्रकरणामध्ये दाखल करण्यात आली याचिका

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 28, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 12:01 PM IST
निवडणूक आयोगातील कथित मनमानी कारभार भोवणार? ज्ञानेश्वर कुमार कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार? थेट सर्वोच्च न्यायालयात...
Image Credit: ज्ञानेश्वर कुमार यांच्या विरोधात देशभरात काँग्रेसने आंदोलन सुरु केलेलं असतानाच (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
भाजपाचं स्टिकर असलेल्या धावत्या SUV मधून आधी पानाची पिचकारी, मग गुळण्या अन् नंतर बाटलीच...; मुंबईतला किळसवाणा Video
2
3
4
5