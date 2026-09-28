/निवडणूक आयोगातील कथित मनमानी कारभार भोवणार? ज्ञानेश्वर कुमार कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार? थेट सर्वोच्च न्यायालयात...

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार हे कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार की काय अशी शक्यता आता निर्माण झाली आहे. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्या मंजुरीशिवाय निवडणूक आयोगाच्या नावाने अनेक निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप करणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत निवडणूक आयोगामध्ये 'सत्तेचे सतत केंद्रीकरण', बैठकीच्या कार्यसूची आणि इतिवृत्तास होणारा विलंब किंवा अनुपलब्धता, मतदार यादी प्रक्रियेतील बदल आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या माहितीशिवाय किंवा मंजुरीशिवाय न्यायालयात अपील दाखल केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्ते राकेश कुमार सिंग यांचा दावा आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार यांनी दोन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या संमतीशिवाय अनेक निर्णय घेतले. या याचिकेत म्हटले आहे की, निवडणूक आयोग ही तीन सदस्यांची एक घटनात्मक संस्था असून, तिचे निर्णय एकमताने किंवा मतभेद झाल्यास बहुमताने घेतले पाहिजेत. याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, कायद्याने विहित केलेल्या फॉर्म 6 मध्ये एकतर्फी बदल करण्यात आले.
याव्यतिरिक्त, 'ईसीआयनेट'च्या माध्यमातून मतदार यादीच्या माहितीचे आणि आयटी नियंत्रणाचे केंद्रीकरण, मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या (ईआरओ) प्रवेशावर निर्बंध, आणि पश्चिम बंगालमध्ये दोन निवडणूक आयुक्तांना माहिती न देता निवडणूक आयोगाच्या नावाने 1.61 दशलक्ष अपील दाखल करण्यात आल्याचे आरोप आहेत. याचिकेनुसार, हे आरोप सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी नोव्हेंबर 2025 ते ऑगस्ट 2026 दरम्यान किमान 14 वेळा दाखल केलेल्या कथित लेखी आक्षेप आणि मतभेदांवर आधारित आहेत.
या याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीशिवाय घेतलेले कथित निर्णय रद्द करावेत, वैधानिक फॉर्म 6 आणि मतदार याद्यांसाठी विकेंद्रित प्रवेश पुनर्संचयित करावा, आणि 'ईसीआयनेट' व 'ईआरओनेट'चे रेकॉर्ड जतन करून त्यांची न्यायवैद्यक तपासणी करावी. याशिवाय, याचिकाकर्त्याने या प्रकरणात स्वतंत्र न्यायालयीन चौकशी किंवा विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.
मात्र, निवडणूक आयोगाने अलीकडेच हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. आयोगाचे म्हणणे आहे की, अंतर्गत नोंदी आणि मतभेद हे त्याच्या कामकाजाचा भाग आहेत आणि आयोगाचे अंतिम निर्णय एकमताने घेतले जातात.
देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी काँग्रेसची मागणी. या मागणीसाठी आज देशभरात काँग्रेसकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर आणि नागपुरातही काँग्रेसकडून आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. आंदोलनस्थळी काळे फुगे लावण्यात आले असून ज्ञानेश्वर कुमार यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली जात आहे.