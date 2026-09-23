Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /देशभरात खळबळ उडवणारी बातमी! केंद्रीय निवडणूक आयोगात फूट; मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांवर सहकाऱ्यांचे गंभीर आरोप

देशभरात खळबळ उडवणारी बातमी! केंद्रीय निवडणूक आयोगात फूट; मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांवर सहकाऱ्यांचे गंभीर आरोप

देशातील निवडणुकीसंदर्भातील सर्व निर्णय घेणाऱ्या आयोगामध्येच आता फूट पडल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयांविरोधात दोन आयुक्तांनीच आक्षेप घेतलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 23, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:06 AM IST
देशभरात खळबळ उडवणारी बातमी! केंद्रीय निवडणूक आयोगात फूट; मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांवर सहकाऱ्यांचे गंभीर आरोप
Image Credit: समोर आली धक्कादायक माहिती (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
महाराष्ट्रातील छोट्याश्या गावात गूढ हलचाली... आकाशातून इथं कोणाची नजर? रोज रात्री गावावर...; गावकऱ्यांना वेगळीच शंका
2
3
4
5