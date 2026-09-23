/देशभरात खळबळ उडवणारी बातमी! केंद्रीय निवडणूक आयोगात फूट; मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांवर सहकाऱ्यांचे गंभीर आरोप

केंद्रीय निवडणूक आयोगात अंतर्गत फूट पडल्याची माहिती समोर येत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निर्णयावर दोन्ही निवडणूक आयुक्तांचा आक्षेप असून यासंदर्भात 10 महिन्यामध्ये 14 वेळा या आयुक्तांनी आपला आक्षेप नोंदवला आहे. 'आपल्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार निर्णय घेतात', अशी निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांकडे तक्रार केली आहे. फॉर्म 6 मधील बदल, मतदार याद्यांचे केंद्रीकरण यासह विविध मुद्द्यांवरून ही फूट पडल्याचं दिसत आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांवर दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या 10 महिन्यांत तब्बल 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत. एका दिवशी चार वेळा आक्षेप नोंदवल्याची घटनाही घडल्याचं वृत्त आहे. ज्ञानेश कुमार हे अनेक निर्णय आमच्या माहितीशिवाय आणि सहमतीशिवाय घेतात असंही या दोन्ही आयुक्तांनी म्हटलं आहे. मतदार यादीतील नवीन नावे समाविष्ट करणे, नावे काढणे आणि पुन्हा समाविष्ट करणे या प्रक्रियांबाबत दोन्ही आयुक्तांचा आक्षेप आहे. ज्ञानेश यांनी घेतलेले काही निर्णय हे 'अनधिकृत आणि बेकायदेशीर' असल्याचे दोन्ही आयुक्तांनी म्हटलं आहे. या दोन्ही आयुक्तांनी मतदार यादीच्या सॉफ्टवेअर आणि डेटाच्या नियंत्रणाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
ही फूट विशेषतः स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) म्हणजे मतदार यादीच्या विशेष पुनरावलोकन मोहिमेशी संबंधित आहे. या मोहिमेत मोठ्या प्रमाणात नावे वगळली गेली असल्याचे विरोधकांचे आरोप आहेत. यासंदर्भातील बातमीची लिंक पोस्ट करत खासदार संजय राऊत यांनी, "10 महिन्यांत, दोन निवडणूक आयुक्तांनी 14 लेखी आक्षेप दाखल केले. फॉर्म सहामधील बदल, मतदार याद्यांमधून नावे वगळणे व समाविष्ट करणे, आणि सॉफ्टवेअरचे केंद्रीकरण—हे सर्व 'अनधिकृत आणि बेकायदेशीर' घोषित करण्यात आले. तीन सदस्यीय आयोगातील बहुसंख्य सदस्यांना अंधारात ठेवून घेतलेले निर्णय? निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर आता अंतर्गतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत," असं म्हटलं आहे.
विरोधकांनी निवडणूक आयोगात फूट पडल्याच्या बातमीचा आधार घेत निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे. काँग्रेस नेते मनीष तिवारी यांनी “निवडणूक आयोगावर अदृश्य हात आहे” असे म्हटले. राहुल गांधी यांनीही आयोगाच्या तटस्थतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
"सशक्त लोकशाहीसाठी आजची बातमी धक्कादायक आहे. जगातील मोठी लोकशाही म्हणून भारताकडे बघितले जाते. सर्वांना समान अधिकार मिळावा आणि प्रत्येक नागरिकाला एकाच मताचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. निवडणूक आयोगाची यातूनच स्थापना झाली. आम्ही आणि उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगामुळे खूप भोगले आहे. त्याच निवडणूक आयोगाला मोडून काढण्याचे हे पाप आहे. हा अतिशय चिंताजनक विषय आहे. या संबंधी सरकारने तातडीने सर्व पक्षीय बैठक घ्यावी आणि चर्चा करावी. मतदान हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. निवडणूक आयोगात काम करणारेच लोक हे आरोप करत आहेत, ही चिंताजनक बाब आहे," असं खासदार सुप्रिया सुळेंनी म्हटलं आहे.