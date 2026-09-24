Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /मोदींसमोर देश वाचवायची शेवटची संधी, अमित शहांना हाकलून दिले तरच..., ठाकरेंच्या शिवसेनेचा पंतप्रधानांना सल्ला

'मोदींसमोर देश वाचवायची शेवटची संधी, अमित शहांना हाकलून दिले तरच...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचा पंतप्रधानांना सल्ला

एसआयआर प्रक्रियेच्या नावाखाली भारतातून 13 कोटी मतदारांना वगळले. त्यात अनेक प्रतिष्ठित, नामवंत लोक आहेत. महाराष्ट्रातून दोन कोटी मतदार वगळले, असा उल्लेख अग्रलेखात आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 24, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 06:57 AM IST
'मोदींसमोर देश वाचवायची शेवटची संधी, अमित शहांना हाकलून दिले तरच...', ठाकरेंच्या शिवसेनेचा पंतप्रधानांना सल्ला
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेनं साधला निशाणा (फाइल फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
तब्बल 58 वर्षांचा भाजपचा गड 2020 मध्ये काँग्रेसने भेदला; नागपूर पदवीधर मतदारसंघ पुन्हा काबीज करण्याचा प्लान
2
3
4
5