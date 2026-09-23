केंद्रीय निवडणूक आयोगात नेमके निर्णय कोणी घेतले? ECI ने समोर आणलं सत्य! दिलं स्पष्टीकरण, 'सुमारे 40...'

निवडणूक आयोगाच्या तीनपैकी दोन आयुक्तांनी गेल्या 10 महिन्यांत मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाशी संबंधित निर्णय आणि आदेशांवर किमान 14 वेळा अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवले. हे निर्णय व आदेश त्यांच्या माहितीशिवाय घेण्यात आले होते, असे वृत्त 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने बुधवारी दिले. यानंतर एकच खळबळ उडाली असून, विरोधकांकडून टीकेचा भडीमार केला जात आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची हकालपट्टी केली जावी अशी मागणी विरोधक करत आहेत. यानंतर आता निवडणूक आयोगाने यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.
या प्रक्रियेचा पहिला टप्पा जून 2025 मध्ये बिहारमध्ये सुरू झाला. सध्या मतदार यादी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया तिसऱ्या टप्प्यात असून, यात 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. आतापर्यंतच्या तीन टप्प्यांत मतदार याद्या आणि मसुदा याद्यांमधून 13 कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत.
दरम्यान निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण देताना सांगितलं आहे की, "निवडणूक आयोग कलम 324 अंतर्गत काम करणारी घटनात्मक संस्था आहे. निवडणूक आयोगाची (ECI) सर्व पावले ही कायदे आणि आयोगाच्या सूचनांनुसारच उचलली गेली आहेत". आयोगाने स्पष्ट केले की, विचार-विनिमयाच्या प्रक्रियेदरम्यान आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांची वैयक्तिक मते, निरीक्षणे किंवा सूचना असू शकतात; परंतु आयोगाचे सर्व अंतिम निर्णय मात्र एकमतानेच घेतले जातात.
आयोगाने पुढे नमूद केले की, मसुदा तयार करण्याच्या टप्प्यावर आयुक्तांनी उपस्थित केलेले प्रश्न किंवा दिलेले अभिप्राय हे 'अंतिम निर्णय' मानले जाऊ नयेत. "कोणत्याही संस्थेमध्ये विचार-विनिमय करताना भिन्न मते आणि निरीक्षणे असणे ही एक सामान्य बाब आहे. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वीच्या निर्णय-प्रक्रियेचाच तो एक भाग असतो. केवळ तिन्ही आयुक्तच नव्हे, तर आयोगाचा प्रत्येक अधिकारी निवडणूक प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आयोगाला आपल्या सूचना देण्यास पूर्णपणे अधिकृत आहे," असेही आयोगाने म्हटले आहे.
गेल्या वर्षभरातील आयोगाचे निर्णय पूर्ण आयोगाच्या एकमताने झाल्याचा दावा आहे. सुमारे 40 नव्या उपक्रमांसह अनेक निवडणूक सुधारणा राबवल्याचं स्पष्टीकरण आयोगाने दिले आहे. बिहार, केरळ, तामिळनाडू, पुडुचेरी, आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या निवडणुका यशस्वीपणे घेतल्याचा दावा आहे.
ECINetसह डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कडक डेटा सिक्युरिटी आणि ऑडिट व्यवस्था असून, मतदार नोंदणी आणि नावे वगळण्याचे अधिकार ERO आणि DEO यांना कायद्यानुसार आहेत. अंतर्गत नोट्सच्या निवडक उल्लेखातून आयोगाच्या कामकाजाचं पूर्ण चित्र समोर येत नसल्याचा दावा. लोकशाहीतील घटनात्मक जबाबदारी पूर्ण प्रामाणिकपणे पार पाडण्यासाठी आयोग कटिबद्ध असल्याचं स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.