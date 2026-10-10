'प्रिय पंतप्रधान अंबानी', एलॉन मस्क यांची एक्स पोस्ट, म्हणाले 'तुम्हीच भारताचे खरे बॉस...'

भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा पुरवण्यावरून सुरू असलेल्या संघर्षात आपली भूमिका अधिक आक्रमक करत, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज आणि अब्जाधीश एलॉन मस्क यांनी पुन्हा एकदा एक्सचा आधार घेत टीकास्त्र सोडले आहे. "आदरणीय पंतप्रधान अंबानी, भारताचे खरे सर्वेसर्वा तुम्हीच आहात हे माझ्या लक्षात न आल्याबद्दल कृपया माझी नम्र माफी स्वीकारावी," अशी पोस्ट टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे सीईओ असलेल्या मस्क यांनी केले.
"स्वाभाविकच, भारतातील जनतेचे एकाधिकारशाहीद्वारे शोषण करणे तुम्हाला अधिक पसंत पडेल; तरीही, 'स्टारलिंक'ला (Starlink) स्पर्धेत उतरण्याची संधी देण्याचा तुम्ही विचार कराल का?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी पुढे म्हटले, "इतर सर्व देशांप्रमाणेच भारतातही असे अनेक भाग आहेत जिथे इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही. यामुळे मुलांना शिक्षणाची संधी मिळत नाही आणि लघुउद्योजकांना जागतिक बाजारपेठेत आपला माल विकता येत नाही. 'स्टारलिंक'मुळे त्यांचे जीवन नक्कीच अधिक चांगले होऊ शकेल."
स्पेसएक्सच्या मालकीची असलेली स्टारलिंक, ही उपग्रहाद्वारे दूरसंचार सेवा देणाऱ्या तीन जागतिक मोबाईल वैयक्तिक सॅटेलाइट सेवांपैकी एक आहे. इतर दोन सेवा म्हणजे भारती-समर्थित युटेलसॅट वनवेब आणि जिओ प्लॅटफॉर्म्सची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेली जिओ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड. या दोन्ही सेवांना केंद्राकडून दूरसंचार परवाने देण्यात आले आहेत.
Dear Prime Minister Ambani, Please accept my humble apologies for not realizing that you are the real boss of India. Naturally, you would prefer to maintain your monopolistic exploitation of the great people of India, but would you nonetheless consider allowing Starlink to compete? There are many areas of India, as there are in all countries, with no Internet access, which denies children the opportunity for education and for small businesses the opportunity to sell their goods to a global market. Starlink would change their lives for the better. Thank you— Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2026
मात्र, स्पेक्ट्रमचे वाटप होण्यासाठी आणि सेवा सुरू होण्यासाठी, कंपन्यांना सुरक्षा अटींचे पालन केल्याचे सिद्ध करावे लागेल. केंद्राने म्हटले आहे की, या प्रक्रियेचा एक भाग असलेले सुरक्षा मूल्यांकन सुरू आहे. बुधवारी हा वाद सुरू झाला, जेव्हा मस्क यांनी 'एक्स'वरील एका युजरला उत्तर देताना म्हटले की, भारतातील काही 'अल्पजनसत्ताधीशांकडून' स्टारलिंकला ब्लॉक केले जात आहे.
"दुर्दैवाने, भारतीय जनतेवर आपली मक्तेदारी कायम राखण्यासाठी काही बड्या उद्योगपतींकडून आम्हाला रोखले जात आहे. ते कोण आहेत याचा तुम्ही अंदाज लावू शकता.. हा भारतातील जनतेविरुद्धचा गुन्हा आहे!" असे त्यांनी म्हटले. गुरुवारी सकाळी जारी केलेल्या एका निवेदनात, दूरसंचार मंत्रालयाने हा दावा निराधार असल्याचे म्हटले.
एलन मस्क यांनी एक्सवर अंबानींचा उल्लेख "प्रिय पंतप्रधान अंबानी" असा केला. त्यानंतर, त्यांनी उपरोधिकपणे असे म्हटले की, भारतातील खरी सत्ता अंबानींच्या हातात आहे, हे समजायला आपल्याला उशीर झाला. मस्क यांनी पुढे असेही लिहिले की, अंबानींना आपली मक्तेदारी कायम राखण्याची इच्छा असणे स्वाभाविक असले, तरी प्रश्न असा उरतो की - ते 'स्टारलिंक'ला (Starlink) भारतात स्पर्धा करण्याची परवानगी देतील का?
हा संपूर्ण वाद 'स्टारलिंक'च्या (Starlink) भारतातील प्रवेशाला होणाऱ्या विलंबामुळे निर्माण झाला आहे. एलॉन मस्क यांच्या 'स्पेसएक्स' (SpaceX) या कंपनीची उपग्रह-आधारित इंटरनेट सेवा असलेल्या 'स्टारलिंक'ची भारतात कामकाज सुरू करण्याची तयारी बऱ्याच काळापासून सुरू आहे. कंपनीने आवश्यक परवाने मिळवले असले, तरी व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यापूर्वी काही अतिरिक्त मंजुरी मिळणे अजूनही बाकी आहे.
मस्क यांचे म्हणणे आहे की, 'स्टारलिंक' 165 हून अधिक देशांमध्ये परवान्यांसह कार्यरत आहे आणि त्यांनी भारतातील नियमांचे पालन करण्यासाठी जवळपास पाच वर्षे प्रयत्न केले आहेत. असे असूनही, सेवा सुरू करण्याची परवानगी मिळण्यास विलंब झाला आहे. मस्क यांनी यापूर्वी असा आरोप केला होता की, काही बडे व्यावसायिक समूह आपली बाजारपेठेतील मक्तेदारी टिकवून ठेवण्यासाठी 'स्टारलिंक'च्या भारतातील प्रवेशात अडथळे आणत आहेत. मात्र, या आरोपांची पुष्टी करण्यासाठी त्यांनी अद्याप कोणताही सार्वजनिक पुरावा सादर केलेला नाही.
मस्क यांनी केलेल्या आरोपांनंतर, भारत सरकारने स्पष्ट केले की देशातील कोणत्याही क्षेत्रात मक्तेदारीला प्रोत्साहन दिले जात नाही. केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितले की, स्टारलिंक (Starlink), जिओ सॅटकॉम (Jio Satcom) आणि युटेलसॅट वनवेब (Eutelsat OneWeb) या तीन कंपन्यांना उपग्रह दळणवळणासाठी परवाने देण्यात आले आहेत.
मात्र, परवाना मिळणे म्हणजे कंपनीने ग्राहकांना त्वरित सेवा देणे सुरू करणे, असा होत नाही. व्यावसायिक कामकाज सुरू करण्यापूर्वी कंपन्यांना सुरक्षेशी संबंधित अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. तसेच, स्पेक्ट्रम वाटप आणि संबंधित बाबींची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण व्हायची आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, परवाना मिळालेल्या तिन्ही कंपन्यांची सुरक्षेच्या दृष्टीने पडताळणी सध्या सुरू आहे. त्यामुळे, स्टारलिंकला जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात असल्याचा किंवा त्यांच्याशी भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप सरकारने फेटाळून लावला आहे.