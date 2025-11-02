ELSS, PPF की FD; गुंतवणुकीचा सर्वोत्तम पर्याय कोणता? गुंतवणूक कमी अन् परतावा जास्त...

शेअर बाजारातील गोंधळाच्या काळात, किरकोळ गुंतवणूकदार नेहमीच विचार करत असतात की त्यांच्यासाठी कोणता गुंतवणूक पर्याय सर्वोत्तम असेल. म्हणजेच, कोणता कमी तोटा सहन करेल किंवा जास्त व्याज मिळवेल. म्हणून आज, आम्ही ELSS, PPF आणि FD योजनांबद्दल तपशीलवार माहिती देणार आहोत. कोणती योजना किती व्याज देते आणि कोणती जास्त नफा देते?
ELSS - ज्यांना या संकल्पनेची माहिती नाही त्यांच्यासाठी, इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम किंवा ELSS हा एक प्रकारचा म्युच्युअल फंड आहे जो कलम 80C अंतर्गत ₹1.5 लाख पर्यंत वार्षिक वजावट देतो. हे म्युच्युअल फंड स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करतात आणि त्यांचा लॉक-इन कालावधी तीन वर्षांचा असतो. सेबीच्या नियमांनुसार, ELSS म्युच्युअल फंडांनी त्यांच्या एकूण निधीपैकी किमान 80 टक्के रक्कम इक्विटीमध्ये गुंतवावी.
पीपीएफ - दरम्यान, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी ही एक सरकारी बचत योजना आहे जी हमी परतावा देते. पीपीएफवरील सध्याचा व्याजदर 7.1 टक्के आहे. ईएलएसएस प्रमाणेच, पीपीएफमधील गुंतवणूक आयकर कायद्याच्या कलम 80 सी अंतर्गत दरवर्षी ₹1.5 लाखांपर्यंत कपातीसाठी पात्र आहे. पीपीएफचा लॉक-इन कालावधी 15 वर्षांचा असतो.
एफडी - एफडी ही देखील बँकांद्वारे ऑफर केलेली गुंतवणूक योजना आहे जी दरवर्षी अंदाजे 6-6.5 टक्के व्याजदराने थोडी कमी व्याजदर देते. त्यांना कर सवलत मिळत नाही आणि उत्पन्न करपात्र असते. त्यांचा लॉक-इन कालावधी नाही.
नवीन कर प्रणाली अंतर्गत ईएलएसएस आणि पीपीएफमधील गुंतवणूक सूट देत नाही, म्हणून गुंतवणूकदारांनी त्या टाळाव्यात का? मिंटच्या अहवालानुसार, तज्ञ केवळ कर बचतीसाठी कोणत्याही गुंतवणुकीचा विचार करण्याची शिफारस करत नाहीत. नवीन कर प्रणालीमध्ये कर वाचवण्यासाठी कोणतीही गुंतवणूक आवश्यक नाही. यामुळे ईएलएसएस फंडांमध्ये निधीचा प्रवाह कमी झाला आहे, कारण अनेक मध्यम उत्पन्न असलेले व्यक्ती नवीन कर प्रणाली निवडत आहेत, जो डीफॉल्ट पर्याय आहे.
गुंतवणूक केवळ कर वाचवण्यासाठी नाही तर आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केली पाहिजे. ज्यांना शेअर बाजारात गुंतवणूक करायची आहे आणि शिस्त राखायची आहे त्यांच्यासाठी ELSS हा अजूनही एक चांगला पर्याय आहे. ELSS निधी तीन वर्षे काढता येत नसल्याने, गुंतवणूकदारांना किमान तीन वर्षे शेअर्समध्ये गुंतवणूक करून नफा मिळविण्यास प्रोत्साहित करते
परताव्याच्या बाबतीत, PPF गुंतवणूक दोन कारणांमुळे मुदत ठेवींपेक्षा चांगली आहे. पहिले, ते मुदत ठेवींद्वारे दिल्या जाणाऱ्या 6-7% व्याजाच्या तुलनेत दरवर्षी 7.1% व्याज देते. दरम्यान, ELSS इतर दोन पर्यायांपेक्षाही चांगले मानले जाते. संपूर्ण श्रेणी म्हणून, ELSS म्युच्युअल फंडांनी गेल्या तीन वर्षांत सरासरी 17.10% परतावा दिला आहे. पीपीएफ सध्या १५ वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीसह 7.1% हमी परतावा देत असताना आणि 5 वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीसह मुदत ठेवी सुमारे 7% परतावा देत असताना, इक्विटी-लिंक्ड ईएलएसएस फंडांनी ५ वर्षांत सरासरी 20% पेक्षा जास्त वार्षिक परतावा दिला आहे. बाजाराशी जोडलेले असूनही, त्यांचा 3 वर्षांचा लहान लॉक-इन कालावधी आणि दीर्घकालीन संपत्ती वाढण्याची क्षमता त्यांना आकर्षक बनवते, विशेषतः तरुण गुंतवणूकदारांसाठी.