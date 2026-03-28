हवेतच इंडिगो विमानाचे इंजिन फेल; 161 प्रवासी करत होते प्रवास

Emergency Landing Of Indigo Aircraft At Delhi Airport : हवेतच इंडिगो विमानाचे इंजिन फेल झाले. 161 प्रवासी या विमानात प्रवास करत होते. या विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. विमानाचे सुरक्षित लँडिग झाले नसते तर मोठी दुर्घटना घडली असती. पायलटच्या सतर्कतेमुळे 161 प्रवाशांचा जीव वाचला आहे.
शनिवारी सकाळी विशाखापट्टणमहून येणाऱ्या इंडिगो फ्लाइट 6E 579 मध्ये तांत्रिक बिघाड झाला. दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय (आयजीआय) विमानतळावर अलर्च देण्यात आला. इंजिन निकामी होण्याच्या भीतीने विमानतळावर संपूर्ण आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. सुदैवाने, सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास विमान सुरक्षितपणे लँड झाले आणि एक मोठी दुर्घटना टळली.
सकाळी सुमारे 10.50 वाजता बोईंग 737-800 विमान दिल्लीच्या हवाई हद्दीत प्रवेश करत असताना त्याच्या एका इंजिनमध्ये गंभीर तांत्रिक बिघाड आढळून आला. विमानचालन तज्ञांच्या मते, इंजिन निकामी झाल्यामुळे विमानाचा तोल बिघडू शकतो आणि हायड्रॉलिक प्रणालीवर परिणाम होऊ शकतो. वैमानिकाने तात्काळ एटीसीला (ATC) माहिती दिली. सकाळी 10:53 वाजता विमानतळावर 'पूर्ण आणीबाणी' जाहीर करण्यात आली. धावपट्टी क्रमांक 28 वर हाय अलर्ट जारी करण्यात आला.
विमानाच्या इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने पायलटने आपत्कालीन लँडिंग करण्याचा निर्णय घेतला. लँडिंग करताना एक छोटीशी चूक पण महागात पडली असती. लँडिंगच्या वेळी विमान आधीच कमी वेगात असते. जर इंजिन पूर्णपणे बंद पडले, तर विमान धावपट्टीवर आणण्यासाठी वैमानिकाकडे खूप कमी वेळ असतो. तांत्रिक बिघाड झाल्यास विमानाचे वजन आणि संतुलन राखणे आव्हानात्मक बनते. विमान उतरताना त्याचा तोल गेल्यास, ते धावपट्टीवरून घसरू शकते. इंजिन निकामी झाल्यामुळे अनेकदा घर्षण किंवा गळती होते. लँडिंगच्या वेळी टायर आणि धावपट्टी यांच्यातील टक्करीतून निर्माण होणाऱ्या ठिणग्यांमुळे आग लागू शकते, त्यामुळे अग्निशमन दलाच्या गाड्या आधीच तैनात करण्यात आल्या होत्या. यामुळे लँडिगच्या वेळेस 161 प्रवाशांनी श्वास रोखून धरला होता, परंतु वैमानिकांचे कौशल्य आणि एटीसीसोबतच्या अचूक समन्वयामुळे, विमान सकाळी 10:54 वाजता रनवे 28 वर विमान सुरक्षितपणे उतरले. सर्व यंत्रणा सतर्क असताना, विमान थांबताच रुग्णवाहिका आणि बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झाली आणि सर्वांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले.
या घटनेनंततर डीजीसीएने एक निवेदन जारी केले आहे. इंडिगोचे वेट-लीजवरील बी७३७-८०० विमान (नोंदणी क्रमांक टीसीसीओएन) विशाखापट्टणम ते दिल्ली (६ई-५७९) असा प्रवास करत होते. उड्डाणादरम्यान, कोणत्याही आदेशाशिवाय क्रमांक 1 चे इंजिन बंद पडले. विमानात सीएफएम-56 इंजिन बसवलेले आहे. आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आणि विमान सुरक्षितपणे उतरले. विमान तपासणी आणि आवश्यक दुरुस्तीसाठी पाठवण्यात आले आहे.
म्हटले आहे की, लँडिंगच्या थोड्याच वेळ आधी एक "तांत्रिक बिघाड" आढळून आला. इंडिगोच्या प्रवक्त्याने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, "२८ मार्च २०२६ रोजी, विशाखापट्टणम ते दिल्ली या इंडिगो फ्लाइट 6E 579 मध्ये लँडिंगच्या थोड्याच वेळ आधी तांत्रिक बिघाड झाला. खबरदारीचा उपाय म्हणून आणि प्रमाणित कार्यपद्धतीनुसार (SOP), वैमानिकांनी प्राधान्याने लँडिंगची विनंती केली आणि विमान दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना तात्काळ माहिती देण्यात आली आणि विमानाची आवश्यक तपासणी व देखभाल सुरू आहे. इंडिगोमध्ये, ग्राहक आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. विमानात झालेल्या तांत्रिक बिघाडाचा शोध घेतला जात आहे.