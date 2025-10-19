English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
₹268530000000 ला ठरला सौदा! भारतातील 'ही' बँक दुबईतील कंपनी घेणार विकत; दीड कोटी ग्राहकांचं काय होणार?

Emirates NBD to acquire 60% stake in RBL Bank: आरबीएल बँक आणि यूएईतील एमिरेट्स एनबीडी बँक यांच्यात $३ अब्ज (अंदाजे २६,८५० कोटी रुपये) मूल्याची मोठी डील होऊ घातली आहे

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 19, 2025, 09:13 AM IST
RBL Bank News: येस बँकनंतर देशातील आणखी एक खासगी बँकेची विक्री होणार आहे. पण ही बँक थेट दुबईतील कंपनी विकत घेणार आहे. या बँकेचा व्यवहार तब्बल  $३ अब्ज इतका म्हणजे 26,850 कोटी रुपयांत झाला आहे. बँकेचा हा करार बँकिग क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वपूर्ण मानला जातो.

देशातील खासगी क्षेत्रातील बँक RBL आणि एमिरेट्समधील NBD बँक यांच्यात एक मोठी डील होऊ घातली आहे. यूएईतील एक कर्जदाता आरबीएलमधील 60 टक्के हिस्सा विकत घेत आहे. या कराराचे मूल्य अंदाजे $3 अब्ज (अंदाजे 26,850 कोटी रुपये) आहे. हा देशातील सर्वात मोठा खाजगी क्षेत्रातील बँकिंग व्यवहार मानला जातो. आरबीएल बँक आणि एमिरेट्स एनबीडीच्या संचालक मंडळांनी शनिवारी या कराराला मान्यता दिली.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), शेअरहोल्डर्स आणि इतर नियामक संस्थांच्या मान्यतेच्या अधीन ही 60 टक्कांपर्यंत प्राधान्य वाटपाद्वारे ही गुंतवणुक केली जाणार आहे. सेबीच्या टेकओव्हर नियमांनुसार, एमीरेट्स सार्वजनिक शेअरहोल्डर्सकडून 26 टक्के पर्यंतचा हिस्सा मिळवण्यासाठी खुली ऑफरदेखील देण्यात येईल. RBI च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रिफरेंशियल इश्यू जारी झाल्यानंतर, एमिरेट्स RBL चे प्रवर्तक बनेल आणि बँकेवर नियंत्रण मिळवेल.

हा करार देशाच्या बँकिंग क्षेत्रात आतापर्यंत झालेल्या सर्वात मोठ्या परदेशी गुंतवणुकींपैकी एक मानला जातो. एमिरेट्स एनबीडीने म्हटले आहे की ही गुंतवणूक भारताप्रती असलेल्या त्यांच्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे. हे भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC) मध्ये भारताचे वाढते महत्त्व दाखवते तसंच भारत-यूएई या दोन्ही देशांतील व्यापक आर्थिक भागीदारी मजबूत करते.

या गुंतवणुकीसाठी निधी देण्यासाठी आरबीएल बँकेच्या संचालक मंडळाने बँकेचे अधिकृत शेअर 1 हजार कोटींवरुन 1,800 कोटींपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.यामुळं एमीरेट्स NBD ला नवीन शेअर जारी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.दरम्यान या व्यवहारासाठी भागधारकांची मान्यता घेण्यासाठी 10 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत एक बैठक बोलवली आहे. बँकेला अपेक्षा आहे की, ही योजना 1 एप्रिल 2026 या नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्याच्या आधीच लागू केली जाईल. परंतु यासाठी सर्व नियामक आणि भागधारकांच्या मुंजरी आवश्यक आहे. 

या व्यवहारामुळं RBL बँकेचे भांडवल सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. बँकेने म्हटलं आहे की, या गुंतवणुकीमुळं कर्ज देण्याची क्षमता वाढणार आहे.तसंच, योजनांनाही आधार मिळेल.

शेअर्सची स्थिती

17 ऑक्टोबर रोजी एनएसईवर आरबीएल बँकेचे शेअर्स २.३० टक्क्यांनी घसरून ₹299.70 वर बंद झाले. या वर्षाच्या सुरुवातीपासून बँकेचे शेअर्स जवळपास 90 टक्क्यांनी वाढले आहेत.

दरम्यान,मार्च 2024 पर्यंत आरबीएल बँकेचे 15.57 दशलक्षाहून अधिक ग्राहक आहेत, जे 28 भारतीय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पसरलेल्या 545 शाखा, 1,272 बिझनेस करस्पॉन्डंट शाखा आणि 395 एटीएम नेटवर्कद्वारे सेवा देतात.

FAQ

१. आरबीएल बँक आणि एमिरेट्स एनबीडी यांच्यातील डील काय आहे?

आरबीएल बँक आणि यूएईतील एमिरेट्स एनबीडी बँक यांच्यात $३ अब्ज (अंदाजे २६,८५० कोटी रुपये) मूल्याची मोठी डील होऊ घातली आहे. एमिरेट्स एनबीडीला आरबीएलमधील ६० टक्के हिस्सा विकत घेण्यासाठी प्राधान्य वाटपाद्वारे गुंतवणूक करायची आहे. हा देशातील सर्वात मोठा खाजगी क्षेत्रातील बँकिंग व्यवहार मानला जातो.

२. या डीलला कोणत्या मान्यता आवश्यक आहेत?

ही डील रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय), शेअरहोल्डर्स आणि इतर नियामक संस्थांच्या मान्यतेच्या अधीन आहे. सेबीच्या टेकओव्हर नियमांनुसार, एमिरेट्सला सार्वजनिक शेअरहोल्डर्सकडून २६ टक्के हिस्सा मिळवण्यासाठी खुली ऑफर द्यावी लागेल. आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रिफरेंशियल इश्यू नंतर एमिरेट्स आरबीएलचे प्रवर्तक बनेल आणि बँकेवर नियंत्रण मिळवेल.

३. ही डील भारताच्या बँकिंग क्षेत्रासाठी का महत्त्वाची आहे?

हा करार देशाच्या बँकिंग क्षेत्रात आतापर्यंत झालेल्या सर्वात मोठ्या परदेशी गुंतवणुकींपैकी एक आहे. ही गुंतवणूक भारताप्रती एमिरेट्सच्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे. तसेच, भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC) मध्ये भारताचे वाढते महत्त्व आणि भारत-यूएई आर्थिक भागीदारी मजबूत करण्यास मदत करेल.

