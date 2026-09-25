स्टेजवर बोलवलं आणि प्रोफेसरने विद्यार्थ्याची कॉलर पकडून धमकावलं, 'मी कुठल्याही...'; कॉलेज फेस्टमध्ये राडा! Video Viral, खरं कारण समोर

मस्करीची कुस्करी करु नये असं म्हटलं जातं. म्हणजेच एखाद्या थट्टा किंवा मजेचा अतिरेक होऊन जेव्हा त्याचे गंभीर, वाईट किंवा भयंकर परिणाम होतात असं सूचित करण्यासाठी वापरली जाणाऱ्या या म्हणीचा इथं उल्लेख करण्याचं कारण म्हणजे असाच काहीसा प्रकार एका विद्यार्थ्यासोबत घडला. या विद्यार्थ्याने गर्दीमधून एक कमेंट केली. मात्र स्टेजवरील प्रोफेसरने त्याला बरोबर ओळखलं आणि थेट स्टेजवर बोलवलं. त्यानंतर जे काही झालं ते थक्क करणारं होतं. नेमकं हा विद्यार्थी काय म्हणाला? स्टेजवर काय घडलं? जाणून घेऊयात...
अहमदाबादच्या निरमा युनिव्हर्सिटीमध्ये हा सारा प्रकार घडला. येथे नुकत्याच झालेल्या ‘टेक्नोफोरा 2026’ अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमादरम्यानचा हा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. रजत सूदचा स्टँड-अप कॉमेडी शो सुरु होता. इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजिनिअरिंग विभागाचे प्रमुख डॉ. हिमांशु के. पटेल हे स्टेजवर बोलत होते. त्यांच्या बोलण्याचा वेग थोडा कमी वाटल्याने समोर बसलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी एकाने त्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला.
प्रेक्षकांतून एका विद्यार्थ्याने ‘गोलमाल 3’ मधला, “जल्दी कर, पनवेल निकलना है” हा डायलॉग मारला आणि सभागृहात एकच हशा पिकला. मात्र यामुळे प्राध्यापक पटेल मात्र चांगलेच संतापले. त्यांनी माईक हातात असतानाच अगदी हातवारे करुन या विद्यार्थ्याला स्टेजवर बोलावले, स्टॅण्डअप कॉमेडी सुरु असल्याने प्राध्यापक आता काहीतरी मजेशीर करतील असं इतरांना वाटलेलं. पण घडलं उलटं.
हा विद्यार्थी स्टेजवर येताच प्राध्यापक पटेल रागात त्याच्याकडे गेले आणि त्यांनी या विद्यार्थ्याची थेट कॉलर पकडली. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी त्याला धमकावलंही. “मी कुठल्याही टोकापर्यंत जाऊ शकतो. निरमा युनिव्हर्सिटीच्या कॅम्पसमधील कोणत्याही फॅकल्टी मेंबरचा अपमान करण्याची हिंमत केली तर तू कायमचा बाहेर जाशील,” अशी धमकीच प्राध्यापक पटेल यांनी स्टेजवर सर्वांसमोर या मुलाची कॉलर पकडत दिली. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर दोन गट पडल्याचं दिसत आहे.
1)
Nirma University professor snatched students collar and threatened a student on a mere light joke in front of the whole event and even the comedian Rajat Sood.#ahmedabad pic.twitter.com/uEZ0iqJtOb— Manan Trivedi (@itsurbunny7) September 24, 2026
2)
નામ બડે દર્શન છોટે— Jay Acharya ( Journalist ) (@AcharyaJay22_17) September 24, 2026
નામાંકિત નિરમા યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસરની દાદાગીરી , સ્ટેજ શો દરમિયાન વિદ્યાર્થીનો કોલર પકડી આપી ધમકી
પ્રોફેસરની દાદાગીરીનો વીડિયો થયો વાયરલ #Ahmedabad #NirmaUniversity #Professor pic.twitter.com/nspEef6AzE
व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत असतानाच नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडियाने संबंधित प्राध्यापकाने माफी मागावी अशी मागणी केली आहे. तसेच या प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे अशी मागणीही करण्यात आली आहे. मात्र त्याचवेळी या प्रकरणासंदर्भात प्राध्यापक पटेल यांनी मात्र जास्त बोलण्यास नकार दिला आहे. हे सारं प्रकरण युनिव्हर्सिटीच्या अंतर्गत बाबींसंदर्भातील प्रकरण असल्याचे प्रध्यापक पटेल यांनी या विषयावर सविस्तर बोलणार नसल्याचं नमूद करत म्हटले आहे.