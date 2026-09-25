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स्टेजवर बोलवलं आणि प्रोफेसरने विद्यार्थ्याची कॉलर पकडून धमकावलं, 'मी कुठल्याही...'; कॉलेज फेस्टमध्ये राडा! Video Viral, खरं कारण समोर

कॉलेजमधील कार्यक्रमादरम्यान अचानक असं काय झालं की या प्राध्यापकाने एका विद्यार्थ्याला आधी स्टेजवर बोलवलं आणि तो स्टेजवर आल्यानंतर रागात त्याने त्याची कॉलर पकडली

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 25, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 11:03 AM IST
स्टेजवर बोलवलं आणि प्रोफेसरने विद्यार्थ्याची कॉलर पकडून धमकावलं, 'मी कुठल्याही...'; कॉलेज फेस्टमध्ये राडा! Video Viral, खरं कारण समोर
Image Credit: हा सारा प्रकार कॅमेरात कैद झालाय

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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