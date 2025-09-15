English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Engineers Day: 15 सप्टेंबरच का? इंजिनीअर्स डे साजरा करण्यामागचं कारण, इतिहास काय? जाणून घ्या!

National Engineers Day :  अभियंता दिन 15 सप्टेंबरला साजरा होण्यामागचे कारण काय? जाणून घ्या.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 15, 2025, 11:00 AM IST
Engineers Day: 15 सप्टेंबरच का? इंजिनीअर्स डे साजरा करण्यामागचं कारण, इतिहास काय? जाणून घ्या!
इंजिनीअर्स डे

National Engineers Day : दरवर्षी 15 सप्टेंबर रोजी भारतात राष्ट्रीय अभियंता दिन साजरा केला जातो. देशाच्या विकासात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या इंजिनियर्सच्या योगदान आणि गौरव करण्याचा हा दिवस आहे. हा उत्सव नसला तरी अभियंत्यांच्या नवनिर्मिती आणि कर्तृत्वाला प्रोत्साहन देण्याचा हा प्रयत्न आहे. या दिवशी अभियंत्यांना शुभेच्छा देऊन त्यांच्या कार्याचा सन्मान केला जातो. पण हा दिवस 15 सप्टेंबरलाच का आयोजित केला जातो? काय आहे या दिवसाचं वैशिष्ट्य? सविस्तर जाणून घेऊया. 

डॉ. विश्वेश्वरय्या यांचा जन्मदिवस

अभियंता दिन 15 सप्टेंबरला साजरा होण्यामागचे कारण म्हणजे भारतरत्न डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांचा जन्मदिवस (15 सप्टेंबर 1861). म्हैसूर येथे जन्मलेले विश्वेश्वरय्या हे केवळ अभियंता नव्हते, तर दूरदृष्टी असलेले प्रशासक आणि राष्ट्रनिर्माते होते. त्यांच्या कार्याने अभियांत्रिकी आणि विकासाला नवे परिमाण मिळाले. त्यांना 1955 मध्ये भारतरत्नाने सन्मानित करण्यात आले.

कृष्णराज सागर धरण आणि सिंचन क्रांती

विश्वेश्वरय्या यांचे सर्वात मोठे योगदान म्हणजे कर्नाटकातील कावेरी नदीवरील कृष्णराज सागर (केआरएस) धरण (1911-1932). या धरणाने सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि जलविद्युत निर्मितीच्या क्षेत्रात क्रांती घडवली, ज्यामुळे लाखो एकर जमीन सुपीक झाली. त्यांनी नियोजन आणि नवोन्मेष यांचा आदर्श निर्माण केला.

नाविन्यपूर्ण उपाय

विश्वेश्वरय्या यांनी ब्लॉक सिंचन प्रणाली (1899) विकसित केली, ज्याने दख्खन कालव्यांमधील पाणीवाटप सुधारले आणि दुष्काळग्रस्त भागात शेतीला चालना मिळाली. त्यांनी पुण्याच्या खडकवासला जलाशयात स्वयंचलित पूर दरवाजे (1903) बसवले, ज्यांचे पेटंट घेतले. हे दरवाजे आजही अनेक धरणांमध्ये वापरले जातात.

इतर महत्त्वपूर्ण प्रकल्प

विश्वेश्वरय्या यांनी पांझारा नदीवरील पाईप सायफन, सुक्कुर शहरातील पाणी स्वच्छता, आणि विशाखापट्टणम बंदराचे धूप संरक्षण यासारखे प्रकल्प यशस्वी केले. हैदराबादच्या पूर नियंत्रण योजनेत त्यांनी विशेष सल्लागार म्हणून काम केले, तर तुंगभद्रा धरण आणि भद्रावती स्टील कारखान्याने औद्योगिकीकरणाला गती दिली.

विश्वेश्वरय्यांचा वारसा

डॉ. विश्वेश्वरय्या यांनी अभियांत्रिकीच्या क्षेत्रात नवोन्मेष आणि शाश्वत विकासाला चालना दिली. त्यांचे कार्य आजही प्रेरणा देते. 14 एप्रिल 1962 रोजी वयाच्या 101व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले, पण त्यांचा वारसा अभियंता दिनाद्वारे देशभर साजरा होतो. हा दिवस अभियंत्यांना त्यांच्या समाजाप्रती जबाबदारीची आठवण करतो.

FAQ 

प्रश्न: भारतात अभियंता दिन १५ सप्टेंबरलाच का साजरा केला जातो?

उत्तर: अभियंता दिन १५ सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो कारण या दिवशी भारतरत्न डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांचा जन्म (१५ सप्टेंबर १८६१) झाला. त्यांच्या अभियांत्रिकी क्षेत्रातील अतुलनीय योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी हा दिवस देशभर अभियंत्यांना समर्पित आहे.

प्रश्न: डॉ. विश्वेश्वरय्या यांचे अभियंता दिनाशी काय नाते आहे?

उत्तर: डॉ. विश्वेश्वरय्या हे अपवादात्मक अभियंता आणि राष्ट्रनिर्माते होते. त्यांनी कृष्णराज सागर धरण, स्वयंचलित पूर दरवाजे, ब्लॉक सिंचन प्रणाली यासारख्या प्रकल्पांद्वारे देशाच्या प्रगतीला हातभार लावला. १९५५ मध्ये त्यांना भारतरत्न मिळाला, आणि त्यांचा जन्मदिवस अभियंता दिन म्हणून साजरा होतो.

प्रश्न: अभियंता दिनाचे उद्दिष्ट आणि साजरा करण्याची पद्धत काय आहे?

उत्तर: अभियंता दिन हा अभियंत्यांच्या नवोन्मेष आणि देशविकासातील योगदानाचा गौरव करण्याचा दिवस आहे. या दिवशी अभियंत्यांना शुभेच्छा दिल्या जातात, जसे की, “अभियंत्यांशिवाय जग अपूर्ण आहे, अभियंता दिनाच्या शुभेच्छा!” हे संदेश त्यांना प्रेरणा देतात. हा दिवस समाजासाठी अभियंत्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करतो.

