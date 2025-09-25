Report: शाळा-कॉलेजात उद्योजकता शिकवल्यास 2800 स्टार्टअप्स, 2.8 लाख नोकऱ्यांची निर्मिती!

Entrepreneurship in the Urriculum: सध्या देशात बेरोजगारांची संख्या खूप मोठी आहे. तरुणांनी स्वत:चा स्टार्टअप सुरु करावा, उद्योग सुरु करावा असे आवाहन पंतप्रधान मोदी वारंवार करत असतात. सरकार अनेक योजनांद्वारे विद्यार्थ्यांना स्टार्टअपसाठी प्रोत्साहन देत असते. दरम्यान विद्यार्थ्यांना शाळा, कॉलेजमध्येच उद्योजकतेचे प्रशिक्षण दिले गेले तर भविष्यात मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या तयार होऊ शकतात. हे सांगणारा एक रिपोर्ट समोर आलाय. त्याबद्दल जाणून घेऊया.
शालेय आणि महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात उद्योजकतेचा समावेश केल्यास 2800 विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले स्टार्टअप्स आणि भारतभर 2.8 लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात. प्राइमस पार्टनर्सच्या नव्या अहवालात याबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. हा अहवाल 1500 हून अधिक विद्यार्थी, शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि लघु उद्योजकांच्या मतांवर आधारित आहे.
उद्योजकता केवळ कार्यशाळांपुरती मर्यादित न ठेवता, ती अभ्यासक्रमाचा मुख्य भाग बनवावी. यासाठी चरणबद्ध रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे, जो विद्यार्थ्यांना स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शन करेल. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नवोन्मेष आणि स्वावलंबन वाढेल, असे अहवालात नमूद आहे.
उद्योजकता शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना जागरूकता, प्रकल्प-आधारित शिक्षण, मार्गदर्शन, आर्थिक साक्षरता आणि नेटवर्किंगच्या संधी मिळतील, असं अहवाात म्हटलंय. योग्य कौशल्ये आणि मानसिकता दिली गेली तर भारताचा तरुण वर्ग पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया घालू शकतो, असे प्राइमस पार्टनर्सच्या सह-संस्थापक चारू मल्होत्रा यांनी म्हटलंय.
FINES फ्रेमवर्कमुळे विद्यार्थ्यांना नाविन्याचा आत्मविश्वास, समस्या सोडवण्याची क्षमता आणि स्वतःचा मार्ग निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. केवळ स्टार्टअप्सबद्दल नव्हे तर भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी पिढी तयार करण्यात याचा मोठा वाटा आहे.
अहवालात टियर-2 आणि टियर-2 शहरांमध्ये उद्योजकीय परिसंस्थेला प्रोत्साहन देण्यावर भर आहे.दरवर्षी 1.2 कोटी तरुण कामगार दलात सामील होतात, परंतु पारंपारिक नोकऱ्या त्यांना पुरेशा संधी देत नाहीत. उद्योजकता शिक्षण, धोरण समन्वय आणि शिक्षक प्रशिक्षण यामुळे ही आव्हाने संधीत बदलू शकतात, असे प्राइमस पार्टनर्सचे उपाध्यक्ष अमित पुरोहित यांनी म्हटलंय.
