EPF Merger Update: वारंवार नोकरी बदल्याने कितीही EPF अकाऊंट बनली तरी नो टेन्शन; मर्जर झालंय खूपच सोपं!

EPF Account Merge: आजकाल अनेक तरुण आणि कर्मचारी वारंवार नोकऱ्या बदलतात. यामागे पगारवाढ, प्रमोशन अशी अनेक कारणे असतात. पण प्रत्येक नवी कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यासाठी नवीन भविष्य निधी (EPF) खाते उघडते. यामुळे एकाच व्यक्तीचे अनेक PF खाते तयार होतात. जुन्या कंपनीचे खाते मागे पडते आणि नवीन खात्यात फक्त नवीन पगाराचे योगदान जमा होते. फंड सुरक्षित असतो, पण एकूण बचत किती आहे, याचा हिशोब ठेवणे कठीण होते. म्हणूनच सरकारने युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सुरू केले आहे, जे सर्व खात्यांना एकत्र जोडते.
UAN हा एकच नंबर आहे जो तुमच्या संपूर्ण कामकाजाच्या काळात कायम राहतो. प्रत्येक नवीन नोकरीत तुम्ही हा नंबर नवीन कंपनीला सांगितला की, नवीन PF खाता आपोआप जुन्या UAN शी जोडले जाते. यामुळे सर्व खात्यांचा एकत्रित हिशोब एका ठिकाणी दिसतो. बचत किती आहे, किती व्याज मिळाले, याचा सहज मागोवा घेता येतो. UAN शिवाय जुन्या खात्याचे पैसे नवीन खात्यात हलवणे कठीण होते.
खाते मर्ज केल्याने तुमची ‘सेवा कालावधी’ अखंड राहते. पाच वर्ष सतत योगदान केले तर पैसे काढताना कर भरावा लागत नाही. निवृत्तीवेळी पेन्शन मोजणे सोपे होते. एका खात्यात सगळे पैसे आल्याने व्याजही जास्त मिळते आणि हिशोब ठेवणे सोपे होते. अनेक खाते असतील तर कधीकधी जुने खाते ‘फ्रोजन’ होते आणि पैसे अडकतात. एकत्र केल्याने ही समस्या दूर होते.
सर्व प्रक्रिया EPFO च्या सदस्य पोर्टलवरून घरी बसून करता येते. प्रथम https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ वर जा. तुमचा UAN आणि पासवर्ड टाकून लॉगिन करा. डॅशबोर्डवर ‘Online Services’ हा पर्याय दिसेल. त्यात ‘One Member – One EPF Account (Transfer Request)’ वर क्लिक करा. स्क्रीनवर तुमचे नाव, जन्मतारीख, आधार यासारखी माहिती दिसेल. ती तपासून ‘Verify’ करा.
पुढच्या स्क्रीनवर ‘Previous PF Member ID’ किंवा जुना UAN टाका. सिस्टम आपोआप जुने खाते शोधून दाखवेल. त्यात जमा असलेली रक्कम, कंपनीचे नाव दिसेल. सर्व तपशील बरोबर असल्याची खात्री करून ‘Request for Transfer’ वर क्लिक करा. तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर OTP येईल. तो टाकून विनंती पाठवा. प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचा मेसेज तुमच्या मोबाईलवर येईल.
विनंती गेल्यानंतर तुमच्या सध्याच्या कंपनीच्या नियोक्त्याला मेल किंवा पोर्टलवर सूचना जाते. त्याने ‘Approve’ केल्यानंतर EPFO स्वतःच जुने खात्यातील सर्व पैसे (मुख्य रक्कम + व्याज) नवीन खात्यात हलवते. याला काही दिवस लागू शकतात. प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे SMS आणि ई-मेल येतात. यानंतर तुम्हाला एकाच खात्यात सर्व जुन्या आणि नवीन बचत दिसेल. ही सोपी प्रक्रिया करून तुमची मेहनतीची कमाई एकत्र ठेवा आणि भविष्यासाठी सुरक्षित करता येणार आहे.