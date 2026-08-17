/भारतातील 21 लाखांहून अधिक खाती झाली बंद; तुमचे PF खाते कसे तपासाल? जाणून घ्या!

नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी एम्प्लॉयी प्रॉविडंट फंड हा निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक नियोजनाचा महत्त्वाचा आधार आहे. मात्र, नोकरी बदलल्यानंतर जुने पीएफ खाते नव्या खात्याशी ट्रान्सफर न करणे किंवा खात्यात बराच काळ कोणताही व्यवहार न होणे यामुळे खाते निष्क्रिय होऊ शकते. केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये देशात 11,72,923 निष्क्रिय ईपीएफ खाती होती. ही संख्या आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये वाढून 21,55,387 झाली. म्हणजेच काही वर्षांत निष्क्रिय खात्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
नोकरी सोडल्यानंतर जुन्या EPF खात्यात कोणताही व्यवहार न होणे हे खाते निष्क्रिय होण्यामागचे एक प्रमुख कारण आहे. अनेक कर्मचारी नवीन कंपनीत रुजू झाल्यानंतर जुन्या PF खात्यातील रक्कम नव्या खात्यात ट्रान्सफर करत नाहीत. याशिवाय ईकेवायसी आधार सिडींग किंवा खातेविषयक माहिती अपडेट नसणे यांसारख्या बाबीही महत्त्वाच्या ठरू शकतात. EPFOच्या नियमांनुसार निष्क्रिय खाती आणि साधे ट्रान्झाक्शन लेस अकाऊंट हे समान प्रकार नाहीत. त्यामुळे आपल्या खात्याची नेमकी स्थिती तपासणे महत्त्वाचे आहे.
हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ईपीएफ खाते निष्क्रिय झाले म्हणजे त्यातील पैसे संपले किंवा सरकारने ते जप्त केले, असा अर्थ होत नाही. ईपीएफओच्या अधिकृत प्रक्रियेनुसार निष्क्रिय खात्यांमध्ये शिल्लक रक्कम असू शकते आणि संबंधित सदस्याला ती रक्कम मिळवण्यासाठी नियमांनुसार दावा किंवा हस्तांतरणाची प्रक्रिया करता येते. EPFOच्या 2026 मधील नोंदीनुसार अशा निष्क्रिय खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिल्लक रक्कम आहे. त्यामुळे नोकरी बदलली असेल तर जुने पीएफ खाते दुर्लक्षित न करता त्याची स्थिती तपासणे गरजेचे आहे.
EPF खात्याची माहिती ऑनलाइन तपासण्यासाठी सर्वप्रथम ईपीएफओच्या अधिकृत मेंबर पोर्टलवर जा. यूएएन आणि पासवर्डच्या मदतीने लॉगिन केल्यानंतर व्हू सर्व्हिस हिस्ट्री या पर्यायातून जुन्या आणि सध्याच्या नोकरीशी संबंधित पीएफ खात्यांची माहिती पाहता येते. तुमच्या नोकरीच्या कालावधीतील मेंबर आयडी योग्यरीत्या दिसत आहेत का, हेही येथे तपासता येते. ईपीएफओच्या पासबुक सुविधेत पीएफ खात्यातील जमा रक्कम, व्यवहार आणि उपलब्ध शिल्लक पाहता येते.
ईपीएफची माहिती तपासण्यासाठी केवळ वेबसाइटवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. उमंगच्या माध्यमातूनही पीएफ बॅलेन्स आणि संबंधित सेवा पाहता येतात. विशेषतः अनेक कंपन्यांमध्ये काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सर्व्हिस हिस्ट्री तपासणे महत्त्वाचे आहे. जुन्या नोकरीचा PF वेगळ्या मेंबर आयडीमध्ये दिसत असल्यास तो UANशी योग्यरीत्या जोडला आहे का, हे तपासा. ईपीएफओच्या मार्गदर्शक प्रक्रियेनुसार नोकरी बदलल्यानंतर जुनी PF शिल्लक योग्य खात्यात ट्रान्सफर करणे हा महत्त्वाचा टप्पा आहे.
तुमचे जुने EPF खाते निष्क्रिय असल्याचे दिसले तर घाबरण्याची गरज नाही. प्रथम यूएएन, आधार, केवायसी, बँक खाते आणि सर्व्हिस हिस्ट्रीमधील माहिती तपासा. जुन्या खात्यात शिल्लक रक्कम असल्यास ती सध्याच्या PF खात्यात ट्रान्सफर करण्याची प्रक्रिया तपासा. ईपीएफओने 2026 मध्ये निष्क्रिय खात्यांबाबत प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. त्यामुळे नोकरी बदलल्यानंतर PFकडे दुर्लक्ष न करता वर्षातून किमान एकदा खाते आणि सर्व्हिस हिस्ट्री तपासणे उपयोगी ठरेल. तुमचे पैसे सुरक्षित आहेत की नाही, याची खात्री करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे अधिकृत ईपीएफओ पोर्टल किंवा उमंगवर स्वतःची माहिती तपासणे.