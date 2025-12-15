English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
30 कोटी भारतीयांसाठी Good News! Job स्वीच नंतरचं 'ते' टेन्शन संपलं; PF च्या नियमांमध्ये मोठा बदल

EPF Auto Transfer PF Balance Update: या नव्या सुविधेचा फायदा तब्बल 30 कोटी सदस्यांना होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 15, 2025, 03:07 PM IST
नवे नियम लागू झालेत (प्रातिनिधिक फोटो)

EPF Auto Transfer PF Balance Update: नोकरी बदलल्यानंतर अनेकांचं नवं कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) खातं तयार होतं. मात्र यापुढे असं होणार नाही. यापुढे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) खाते नोकरी बदलताना आपोआप ट्रान्सफर होणार आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेनं (EPFO) नवीन नियम लागू केले आहेत. या नियमांमुळे आता नोकरी बदलताना पीएफ शिल्लक आपोआप नवीन नियोक्त्याकडे हस्तांतरित होईल. ईपीएफसंदर्भातील प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि सोपी करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

आपोआप ट्रान्सफर सुविधा

जुन्या नियोक्त्याकडून नवीन नियोक्त्याकडे पीएफ खाते हस्तांतरित करण्यासाठी आता फॉर्म 13 (Form 13) भरण्याची गरज नाही. ही प्रक्रिया यूएएन (Universal Account Number) आणि आधार कार्ड लिंकिंगवर आधारित आहे. नवीन नोकरीत सामील होताना, जर तुमचा यूएएन सक्रिय असेल आणि आधार लिंक केलेला असेल, तर ट्रान्सफर आपोआप सुरू होईल. 

एकच आजीवन यूएएन

आता प्रत्येक कर्मचाऱ्याला फक्त एक यूएएन असणे अनिवार्य आहे. जुन्या आणि नवीन पीएफ खात्यांची शिल्लक एकत्र मर्ज केली जाईल. 

अटी कोणत्या?

यूएएन सक्रिय असावा आणि केव्हायसी (आधार, पॅन, बँक डिटेल्स) पूर्ण असाव्यात.
जुन्या नियोक्त्याने एक्झिट डेट (Exit Date) अपडेट केलेली असावी.
नवीन नियोक्त्याने तुमचे डिटेल्स ईपीएफओ पोर्टलवर अपडेट केले असावेत.

फायदे काय होणार?

या बदलांमुळे निष्क्रिय खाती टाळता येणार आहे. व्याज सुरू राहील आणि कर्मचाऱ्यांना मॅन्युअल प्रक्रियेचा त्रास होणार नाही. पूर्वी ट्रान्सफरसाठी दोन्ही नियोक्त्यांच्या मंजुरीची गरज असायची, ज्यामुळे विलंब होत असे. 

कसे तपासावे किंवा सक्रिय करावे?

ईपीएफओ पोर्टल (epfindia.gov.in) वर लॉगिन करा.
यूएएन सक्रिय करा आणि आधार लिंक करा.
नवीन नोकरीत सामील झाल्यावर, नवीन नियोक्ता तुमचे डिटेल्स अपडेट करेल, आणि ट्रान्सफर आपोआप होईल.

30 कोटींहून अधिक सदस्यांना फायदा

ईपीएफ प्रणाली पूर्णपणे पेपरलेस झाली आहे. आता क्लेम NPCI-लिंक बँक खात्यांद्वारे प्रक्रिया केली जातील, ज्यामुळे प्रक्रिया वेगवान होईल. हे बदल EPFO 3.0 नावाच्या डिजिटल परिवर्तन योजनेचा भाग आहेत. हे क्लाउड-बेस्ड सिस्टम आहे, ज्यात कोर बँकिंग सोल्यूशनचा वापर केला जातो. यात मल्टीलिंग्वल सेल्फ-सर्व्हिस ऑप्शन्स, पेरोल-लिंक ऑटोमेशन आणि सदस्यांसाठी त्वरित सेवा उपलब्ध आहेत. यामुळे 30 कोटींहून अधिक सदस्यांना फायदा होईल, आणि मॅन्युअल हस्तक्षेप कमी होईल.

