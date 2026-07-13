/40 व्या वर्षी नोकरी सोडली तरी तुम्हाला मिळेल PF वरील व्याज? EPFO चा बदलेला निर्णय खूप कामाचा!

खासगी नोकरी करणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांच्या मनात एक सामान्य प्रश्न असतो. जर एखाद्या व्यक्तीने वयाच्या 40 किंवा 45 व्या वर्षी नोकरी सोडली आणि पुढे कोणतीही नोकरी केली नाही, तर त्याच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) खात्यावर व्याज मिळत राहील का? याबाबत अनेक गैरसमज पसरलेले असले तरी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) च्या विद्यमान नियमांनुसार काही अटी पूर्ण झाल्यास 58 वर्षांचे वय पूर्ण होईपर्यंत EPF खात्यातील शिल्लक रकमेवर व्याज जमा होत राहते.
एखाद्या कर्मचाऱ्याने नोकरी सोडली म्हणजे त्याचे EPF खाते बंद होते, असा समज चुकीचा आहे. नोकरी संपल्यानंतरही खात्यात जमा असलेली रक्कम सुरक्षित राहते आणि लागू नियमांनुसार त्यावर व्याजही मिळत राहते. त्यामुळे करिअरमध्ये ब्रेक घेतला, व्यवसाय सुरू केला किंवा काही काळ बेरोजगार राहिलात तरी PF खात्यातील बचतीवर परिणाम तात्काळ होत नाही.
समजा एखाद्या व्यक्तीने 40 व्या वर्षी नोकरी सोडली आणि त्यानंतर EPF मध्ये नवीन योगदान झाले नाही, तरीही त्याच्या खात्यातील शिल्लक रकमेवर 58 वर्षांचे वय पूर्ण होईपर्यंत व्याज जमा होऊ शकते. यामुळे दीर्घकाळ चक्रवाढ पद्धतीने निधी वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे घाईघाईने PF काढण्यापेक्षा नियम समजून निर्णय घेणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते.
EPFO च्या नियमानुसार 58 वर्षे हे निवृत्तीचे महत्त्वाचे वय मानले जाते. या वयानंतर खाते निष्क्रिय (Inoperative) श्रेणीत जाण्याच्या नियमांनुसार पुढे नवीन व्याज जमा होत नाही. त्यामुळे 58 वर्षांपूर्वी आपल्या PF खात्याची स्थिती, KYC आणि इतर तपशील अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
जर तुम्ही नवीन कंपनीत रुजू होत असाल, तर जुने PF खाते बंद करून पैसे काढण्याऐवजी ते नवीन UAN किंवा नवीन नियोक्त्याकडे ट्रान्सफर करणे अधिक फायदेशीर ठरते. यामुळे सेवाकाल कायम राहतो, निवृत्ती निधी वाढत राहतो आणि अनेक करसंबंधी लाभही कायम राहू शकतात. आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने हा पर्याय अधिक सुरक्षित मानला जातो.
नोकरी सोडल्यानंतर आर्थिक गरज असल्यास EPFO च्या नियमांनुसार काही परिस्थितींमध्ये अंशतः किंवा पूर्ण PF रक्कम काढण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र, नवीन नोकरी मिळण्याची शक्यता असल्यास संपूर्ण रक्कम काढण्यापेक्षा खाते कायम ठेवणे आणि नंतर ट्रान्सफर करणे हा अधिक शहाणपणाचा निर्णय ठरू शकतो.
PF खाते दीर्घकालीन निवृत्ती बचतीसाठी तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे UAN सक्रिय ठेवणे, आधार, पॅन आणि बँक खाते लिंक करणे, नोकरी बदलल्यास खाते ट्रान्सफर करणे आणि वेळोवेळी पासबुक तपासणे आवश्यक आहे. योग्य नियोजन केल्यास निवृत्तीच्या वेळी मोठा आर्थिक निधी तयार होऊ शकतो आणि अनावश्यक गैरसमजांपासूनही बचाव होतो.