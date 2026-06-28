/EPFO 3.0: एकावेळेस UPI आणि ATM मधून किती PF ची रक्कम काढू शकता? ATM वेगळ मिळणार? मोठी अपडेट!

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने आपल्या सेवांमध्ये मोठे तांत्रिक बदल केले आहेत. या बदलांमुळे ईपीएफओ 3.0 अंतर्गत पीएफ खातेदारांना अधिक जलद, सोपी आणि डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तयारी सुरू आहे. या नव्या प्रणालीमुळे पीएफ काढण्यासाठी कार्यालयीन फेऱ्या, कागदपत्रांची प्रक्रिया आणि दीर्घ प्रतीक्षा यामध्ये मोठी कपात होणार आहे. यूपीआय, एटीएम ऑटो क्लेम सेटलमेंट आणि व्हॉट्सअॅप सहाय्य यांसारख्या सुविधांमुळे कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना थेट लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. नव्या बदलांचा कर्मचाऱ्यांना कसा होणार फायदा? सविस्तर जाणून घेऊया.
EPFO 3.0 अंतर्गत सदस्यांना यूपीआयच्या माध्यमातून थेट पीएफची रक्कम बँक खात्यात जमा करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. यामुळे स्वतंत्र अर्ज, दीर्घ ऑनलाइन प्रक्रिया किंवा ईपीएफओ कार्यालयात जाण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. प्रणालीची चाचणी पूर्ण झाली असून टप्प्याटप्प्याने ही सुविधा सुरू केली जात आहे. UPI PIN च्या मदतीने सुरक्षित व्यवहार करता येणार असून आपत्कालीन परिस्थितीत निधी अधिक वेगाने उपलब्ध होईल.
EPFO 3.0 मधील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे एटीएमद्वारे पीएफची रक्कम काढण्याची सुविधा. बँक खात्यातून पैसे काढण्याइतकीच ही प्रक्रिया सोपी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे सदस्यांना कार्यालयीन मंजुरीची प्रतीक्षा कमी करावी लागेल आणि आवश्यकतेनुसार त्वरित निधी मिळू शकेल. ही सुविधा सुरू झाल्यानंतर पीएफ खात्याचा वापर अधिक सुलभ आणि डिजिटल होईल.
पीएफ काढण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी ऑटो क्लेम सेटलमेंटची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. पात्र अर्जांची मंजुरी अधिक वेगाने होणार असून कमी वेळेत रक्कम सदस्यांच्या खात्यात जमा होईल. वैद्यकीय खर्च, शिक्षण, विवाह, घर खरेदी, घर दुरुस्ती किंवा गृहकर्ज फेडण्यासाठी लागू असलेल्या नियमांनुसार सदस्यांना निधी काढण्याची सुविधा कायम राहणार आहे.
EPFO सदस्यांना सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी WhatsApp आधारित सहाय्य प्रणालीही सुरू केली जात आहे. सुरुवातीला प्रलंबित प्रकरणांबाबत माहिती आणि तक्रार निवारणासाठी या सुविधेचा वापर होईल. भविष्यात अधिक सेवा WhatsApp वर उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. त्यामुळे ग्राहक सेवा अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
EPFO 3.0 मुळे पीएफ काढण्याची प्रक्रिया अधिक डिजिटल, जलद आणि पारदर्शक होणार आहे. कागदपत्रांची गरज कमी होईल, मंजुरीसाठी लागणारा वेळ घटेल आणि आपत्कालीन परिस्थितीत निधी त्वरित उपलब्ध होईल. मात्र, पीएफ काढण्याचे विद्यमान पात्रता नियम, उद्देशानुसार लागू असलेल्या अटी आणि करसंबंधी नियम यामध्ये आवश्यक त्या तरतुदी लागू राहतील. त्यामुळे सदस्यांनी निधी काढण्यापूर्वी संबंधित नियमांची माहिती घेणे आवश्यक आहे.