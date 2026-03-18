EPFO 3.0 Update: संपूर्ण प्रक्रिया! पेन्शनपासून क्लेमपर्यंत; 3 दिवसांत खात्यावर येणार पैसे, 5 लाखांपर्यंतची ऑटो सेटलमेंट

EPFO 3.0 Update: नोकरदार आणि त्यातही पगारातून काही रक्कम कर्मचापी भविष्यनिर्वाह निधी अर्थात पेन्शनसाठी कापली जात असल्यास त्या मंडळींसाठी अत्यंत महत्त्वाची माहिती जारी करण्यात आली आहे. केंद्र शासनानं EPFO यंत्रणेत महत्त्वाचा बदल करत आता EPFO 3.0 लाँच केलं आहे. यामध्ये पेन्शन, क्लेम आणि अकाऊंट ट्रान्सफर ही कामं आधीपेक्षा अधिक सोपी आणि वेगवान पद्धतीनं होत आहेत. ज्यामुळं याता पेन्शनच्या खात्यातून पैसे काढण्यासाठी फार प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
नुकतंच केंद्रीय श्रम मंत्री शोभा करंदलाजदे यांनी EPFO 3.0 संदर्भात माहिती देत यामाध्यमातून पेन्सन, क्लेम सेटलमेंटसारख्या प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पूर्णपणे डिजिटल करण्यासाठी काम सुरू असल्याचं सांगतलं. काही प्रकरणांमध्ये खात्यावरील पैसे 3 दिवसांपैकीसुद्धा कमी वेळात मिळत असून, या माध्यमातून ही प्रक्रिया किमान वेळेत कशी पूर्ण करता येईल, ती पारदर्शी कशी असेल आणि वापरकर्त्यांना ती हाताळणं कसं सोपं होईल यावर भर दिला जात असल्याचं करंदलाजे यांनी सांगितलं.
EPFO 3.0 हा एक डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोजेक्ट असून, ईपीएफओशी संबंधित सेवा पूर्णत: ऑनलाईन आणि पारदर्शक करण्यावर यामध्ये भर देण्यात आला आहे.
EPFO 3.0 चा सर्वात मोठा फायदा क्लेम प्रोसेसिंगमध्ये असेल. जिथं आधी पीएफ क्लेम सेटल होण्यासाठी 15 ते 20 दिवसांचा कालावधी लागत होता, तिथं आता फक्त 3 दिवसांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. ज्यामुळं खात्यावर पैसे येणं आणखी सोपं झालं आहे. याशिवाय नोकरी बदलणाऱ्यांसाठीसुद्धा ही अपडेट एक मोठा दिलासा देणारी आहे. जिथं नियमांनुलाप जवळपास 70 लाखांहून अधिक ट्रान्सफर क्लेम ऑटो गिअर आहे. केवायसी पूर्ण असल्यास जुन्या किंवा नव्या नोकरदाराची पेन्शन काढण्यासाठी, ट्रान्सफर करण्याची परवानगी नाही.