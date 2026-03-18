EPFO 3.0 Update: संपूर्ण प्रक्रिया! पेन्शनपासून क्लेमपर्यंत; 3 दिवसांत खात्यावर येणार पैसे, 5 लाखांपर्यंतची ऑटो सेटलमेंट

EPFO 3.0 Update: ईपीएफओच्या नव्या अपडेटमुळं पीएफ क्लेम आणि अकाऊंट ट्रान्सफर आता आधीपेक्षा अधिक सोपं आणि वेगवान झालं आहे. यामध्ये 5 लाखांपर्यंत ऑटो क्लेम सेटलमेंटही असल्यामुळं 3 दिवसांतच ही प्रक्रिया पूर्ण होत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 18, 2026, 11:19 AM IST
EPFO 3.0 Update: नोकरदार आणि त्यातही पगारातून काही रक्कम कर्मचापी भविष्यनिर्वाह निधी अर्थात पेन्शनसाठी कापली जात असल्यास त्या मंडळींसाठी अत्यंत महत्त्वाची माहिती जारी करण्यात आली आहे. केंद्र शासनानं EPFO यंत्रणेत महत्त्वाचा बदल करत आता EPFO 3.0 लाँच केलं आहे. यामध्ये पेन्शन, क्लेम आणि अकाऊंट ट्रान्सफर ही कामं आधीपेक्षा अधिक सोपी आणि वेगवान पद्धतीनं होत आहेत. ज्यामुळं याता पेन्शनच्या खात्यातून पैसे काढण्यासाठी फार प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. 

नुकतंच केंद्रीय श्रम मंत्री शोभा करंदलाजदे यांनी EPFO 3.0 संदर्भात माहिती देत यामाध्यमातून पेन्सन, क्लेम सेटलमेंटसारख्या प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पूर्णपणे डिजिटल करण्यासाठी काम सुरू असल्याचं सांगतलं. काही प्रकरणांमध्ये खात्यावरील पैसे 3 दिवसांपैकीसुद्धा कमी वेळात मिळत असून, या माध्यमातून ही प्रक्रिया किमान वेळेत कशी पूर्ण करता येईल, ती पारदर्शी कशी असेल आणि वापरकर्त्यांना ती हाताळणं कसं सोपं होईल यावर भर दिला जात असल्याचं करंदलाजे यांनी सांगितलं. 

EPFO 3.0 मुळं नेमकं काय बदललं? कसा होईल फायदा? 

EPFO 3.0 हा एक डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोजेक्ट असून, ईपीएफओशी संबंधित सेवा पूर्णत: ऑनलाईन आणि पारदर्शक करण्यावर यामध्ये भर देण्यात आला आहे. 

  • कागदोपत्री व्यवहार कमी करत संपुष्टात आणणं या यामागचा मुख्य हेतू आहे. 
  • या माध्यमातून क्लेम प्रोसेसिंग आणखी सोपी होईल. 
  • ऑटोमेशनमुळं मानवी हस्तक्षेप कमी राहील. 
  • सर्व सेवा यामुळं एकाच ठिकाणी मिळतील. 
  • सरकारच्या दाव्यानुसार या उपक्रमातून कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असून, PF प्रणाली आधीपेक्षा सोपी असेल. 

तीन दिवसांत क्लेम सेटलमेंट... 

EPFO 3.0 चा सर्वात मोठा फायदा क्लेम प्रोसेसिंगमध्ये असेल. जिथं आधी पीएफ क्लेम सेटल होण्यासाठी 15 ते 20 दिवसांचा कालावधी लागत होता, तिथं आता फक्त 3 दिवसांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. ज्यामुळं खात्यावर पैसे येणं आणखी सोपं झालं आहे. याशिवाय नोकरी बदलणाऱ्यांसाठीसुद्धा ही अपडेट एक मोठा दिलासा देणारी आहे. जिथं नियमांनुलाप जवळपास 70 लाखांहून अधिक ट्रान्सफर क्लेम ऑटो गिअर आहे. केवायसी पूर्ण असल्यास जुन्या किंवा नव्या नोकरदाराची पेन्शन काढण्यासाठी, ट्रान्सफर करण्याची परवानगी नाही. 

कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या? 

  • KYC, आधार कार्ड, पॅनकार्ड अपडेट ठेवा 
  • UAN क्रमांक सुरू ठेवा
  • वेळोवेळी EPFO पोर्टल तपासा 
  • नोकरी बदलताना ट्रान्सफर स्टेटस पाहा
Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

