भारतातील 80000000 कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, खात्यात येणार 52 हजार; काय प्रकरण? जाणून घ्या!

EPFO Intrest : पगारातून पीएफ कापला जात असेल तर तुमच्यासाठी ही आनंदाची बातमी आहे. ईपीएफओच्या कॉरिडॉरमधून ईपीएफओ कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट समोर येतेय. सुरु असलेल्या चर्चेनुसार, केंद्र सरकार यावेळी कर्मचाऱ्यांना व्याजदरांबाबत काही आनंदाची बातमी देऊ शकते. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी व्याजदरात वाढ अपेक्षित आहे. ज्याचा थेट फायदा तुमच्या ठेवींवरील व्याजावर होणार आहे. काय आहे प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया.
2025-26 या नवीन आर्थिक वर्षासाठी EPFO तुमच्या PF खात्यावर ८.७५ टक्के पर्यंत व्याज देऊ शकते. गेल्या वर्षी म्हणजेच 2024-25 मध्ये 8.25 टक्के व्याज मिळाले होते. आता 0.50 टक्के वाढ झाली तर लाखो कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात हजारो रुपये जादा येतील. जानेवारीमध्ये याबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
जर तुमच्या PF खात्यात साधारण 6 लाख रुपये जमा असतील तर 8.25% वर → साधारण ₹49,500 व्याज मिळेल. 8.75% वर साधारण 52,500 रुपये व्याज म्हणजे थेट 3 हजार ते 5 हजार जास्त मिळतील. 5 लाख बॅलन्स असल्यास 42 हजार ते 44 हजारपर्यंत व्याज अपेक्षित आहे. ही रक्कम दरवर्षी तुमच्या मुख्य रकमेत मिळून चक्रवाढ व्याजाने खूप वेगाने वाढते.
सध्या देशात जवळपास 8 कोटी म्हणजेच 80 दशलक्ष कर्मचाऱ्यांचे EPF खाते आहे. सर्वांना एकाच वेळी हे जादा व्याज मिळेल. EPFO च्या सेंट्रल बोर्डाची बैठक लवकरच होईल, तिथे हा दर अंतिम मंजूर होईल.
दरवर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये EPFO गेल्या आर्थिक वर्षाचे व्याज सर्वांच्या खात्यात जमा करते. तुम्ही पासबुकमध्ये “Interest Credit” म्हणून ही रक्कम पाहू शकता. एकदा जमा झाली की ती कधीही काढता येते किंवा निवृत्तीपर्यंत वाढत राहते.
पीएफ बॅलेन्स तपासायचे दोन सोपे मार्ग आहेत. नोंदणीकृत मोबाईलवरून 9966044425 या क्रमांकावर मिस्ड कॉल द्या. यानंतर लगेच SMS मध्ये बॅलन्स येईल. 99382998999 वर SMS पाठवा → लिहा “EPFOHO UAN” (इंग्रजीत, मोठ्या अक्षरात) → तुम्हाला मराठीसह 10 भाषांत माहिती मिळेल.
जास्तीत जास्त बेसिक पगारावर PF कापला जाण्याची खातरजमा करा. जितके जास्त PF जमा तितके जास्त व्याज! जर तुमचा UAN अजूनही आधार-बँकशी लिंक नसेल तर लगेच लिंक करा, अन्यथा व्याज आणि पैसे अडकू शकतात.थोडक्यात काय तर PF कापला गेला तर चिंता करण्याची गरज नाही, आनंद साजरा करण्याची वेळ आहे. कारण यंदा तुमच्या खात्यात चांगली रक्कम येणार आहे!
उत्तर : २०२५-२६ साठी EPFO ८.७५% पर्यंत व्याजदर दर देऊ शकते. गेल्या वर्षी ८.२५% मिळाले होते. ही ०.५०% वाढ झाली तर ६ लाखांच्या बॅलन्सवर साधारण ₹५२,००० पर्यंत व्याज मिळू शकते. जानेवारीमध्ये अधिकृत घोषणा अपेक्षित आहे.
उत्तर : जर बॅलन्स ₹६ लाख असेल → ८.७५% वर अंदाजे ₹५२,५०० व्याज
जर बॅलन्स ₹५ लाख असेल → अंदाजे ₹४३,७५० व्याज
जर बॅलन्स ₹१० लाख असेल → जवळपास ₹८७,५०० व्याज
ही रक्कम दरवर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये आपोआप खात्यात जमा होते आणि चक्रवाढ पद्धतीने वाढत राहते.
उत्तर : दोन अतिशय सोपे मार्ग आहेत: फक्त ९९६६०४४४२५ या क्रमांकावर तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईलवरून मिस्ड कॉल द्या → १०-१५ सेकंदात SMS मध्ये बॅलन्स + शेवटचा हप्ता दिसेल.
किंवा ७७३८२९९८९९ वर SMS पाठवा → लिहा “EPFOHO UAN” (मोठ्या अक्षरात) → मराठीसह १० भाषांत माहिती मिळेल.
दोन्ही सेवा पूर्णपणे मोफत आहेत!