/एक चूक अन् आयुष्याची कमाई पाण्यात, EPFO कडून कोट्यवधी यूजर्सना धोक्याचा इशारा!

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओच्या कोट्यवधी सदस्यांसाठी महत्त्वाची सावधानतेची सूचना समोर आली आहे. पीएफ खात्याशी संबंधित सेवा ऑनलाइन वापरताना बनावट वेबसाइट, संशयास्पद लिंक, मेसेज आणि ई-मेलपासून सावध राहण्याचे आवाहन EPFOने केले आहे. सायबर गुन्हेगार EPFOसारखी दिसणारी बनावट वेबसाइट तयार करून सदस्यांकडून यूएन,पॅन,आधार, बँक खाते क्रमांक, पासवर्ड आणि ओटीपी यांसारखी संवेदनशील माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
ईपीएफओच्या ऑनलाइन सेवा मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जात असल्याने सायबर फसवणुकीचा धोका वाढला आहे. पीएफ बॅलन्स तपासणे, यूएएनशी संबंधित कामे, KYC अपडेट करणे किंवा क्लेम दाखल करण्यासाठी सदस्य अनेकदा इंटरनेटवर लिंक शोधतात. याच संधीचा फायदा घेत फसवणूक करणारे अधिकृत ईपीएफओ पोर्टलसारखे दिसणारे बनावट पेज तयार करू शकतात. अशा वेबसाइटवर लॉगिन करण्यास सांगून सदस्यांची वैयक्तिक आणि आर्थिक माहिती चोरण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. त्यामुळे कोणतीही लिंक उघडण्यापूर्वी ती अधिकृत आहे का, हे तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
फसवणूक करणाऱ्यांचे लक्ष्य केवळ UAN क्रमांकापुरते मर्यादित नसते. बनावट लिंकवर माहिती भरल्यास Aadhaar, PAN, बँक खाते, मोबाइल क्रमांक, UAN आणि लॉगिनशी संबंधित तपशील त्यांच्या हाती लागू शकतात. OTP मिळवल्यास आर्थिक फसवणुकीचा धोका आणखी वाढू शकतो. त्यामुळे ईपीएफओच्या नावाने फोन, WhatsApp, SMS किंवा सोशल मीडिया मेसेज आल्यास त्यावर तातडीने विश्वास ठेवू नये. ईपीएफओने स्पष्ट केले आहे की त्यांचे कर्मचारी अशा माध्यमातून सदस्यांकडून यूएएन, पासवर्ड, आधारस, पॅन बँक तपशील किंवा OTP मागत नाहीत.
PF खात्याशी संबंधित ऑनलाइन कामांसाठी सदस्यांनी ईपीएफओची अधिकृत वेबसाइटच वापरावी. ईपीएफओच्या अधिकृत माहितीनुसार `epfindia.gov.in` हे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. वेबसाइटची यूआरएल नीट तपासल्याशिवाय कोणतीही वैयक्तिक माहिती भरू नका. वेबसाइटच्या नावात एखादा अतिरिक्त शब्द, वेगळे डोमेन किंवा संशयास्पद स्पेलिंग दिसल्यास सावध व्हा. ईपीएफओच्या सेवा उमंग वरही उपलब्ध आहेत. त्यामुळे गुगल किंवा सोशल मीडिया पोस्टमधून मिळालेल्या अनोळखी लिंकवर क्लिक करण्यापेक्षा अधिकृत पोर्टल किंवा UMANGचा वापर करणे सुरक्षित आहे.
‘तुमचा PF क्लेम अडकला आहे’, ‘KYC अपडेट करा’, ‘UAN बंद होईल’, ‘PFची रक्कम मिळवण्यासाठी लगेच क्लिक करा’ अशा प्रकारचे संदेश फसवणुकीसाठी वापरले जाऊ शकतात. विशेषतः घाई निर्माण करणाऱ्या मेसेजपासून सावध राहणे गरजेचे आहे. EPFOच्या सूचनेनुसार SMS, ई-मेल किंवा सोशल मीडियावरून आलेल्या असत्यापित वेब लिंकवर क्लिक करू नये. अशा लिंकद्वारे फिशिंग, मालवेअर किंवा लॉगिन माहिती चोरीचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
ईपीएफओने यापूर्वीही सदस्यांना अनधिकृत एजंट किंवा तृतीय-पक्ष सेवा देणाऱ्या व्यक्तींपासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. क्लेम दाखल करणे, पीएफ ट्रान्सफर, KYC अपडेट आणि तक्रार नोंदवण्यासारख्या EPFO सेवा ऑनलाइन उपलब्ध आहेत आणि त्यासाठी अनधिकृत व्यक्तीला पैसे देण्याची गरज नाही.** तृतीय-पक्ष एजंटला वैयक्तिक किंवा आर्थिक माहिती दिल्यास तिचा गैरवापर होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे शक्य तितक्या अधिकृत माध्यमातूनच PFशी संबंधित कामे करा.
चुकून संशयास्पद लिंकवर क्लिक केले किंवा UAN, बँक तपशील, OTPसारखी माहिती शेअर झाली असेल तर दुर्लक्ष करू नका. संबंधित आर्थिक खात्यांची सुरक्षा तातडीने तपासा आणि संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास त्वरित बँकेशी संपर्क साधा. EPFOने फसवणूक करणारे कॉल किंवा मेसेज आल्यास स्थानिक पोलिस किंवा सायबर क्राइम शाखेकडे तक्रार करण्याचा सल्ला दिला आहे. EPFOशी संबंधित मदतीसाठी अधिकृत हेल्पडेस्क क्रमांक 14470 उपलब्ध असल्याचे EPFOच्या सदस्य पोर्टलवर नमूद आहे.