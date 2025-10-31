English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

EPFO Rules: भारतातील सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी; 'आता 25 हजार पगारदारालाही मिळणार...'

EPFO New Rules:  मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठीदेखील ईपीएफसारख्या योजनांचा दरवाजा उघडला जाणार आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 31, 2025, 04:07 PM IST
EPFO Rules: भारतातील सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी; 'आता 25 हजार पगारदारालाही मिळणार...'
ईपीएफओ

EPFO New Rules:  केंद्रीय कर्मचारी भविष्य सुरक्षा निधी संस्था म्हणजेच ईपीएफओ दरवेळेस आपल्या नियमांत महत्वाचे बदल करत असते. ईपीएफओ असाच एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. 15 ते 25 हजार रुपये पगार असलेल्या व्यक्तींचे ईपीएफओमध्ये योगदान जात नसल्याचे आपल्याला माहिती नसेल. ईपीएफओने यासंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतलाय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

सध्या 15 हजार रुपयांच्या मासिक वेतन मर्यादेत अडकलेल्या योजनेची ही मर्यादा ईपीएफओकडून आता 25 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची चर्चा सुरू झालीय. यामुळे मध्यमवर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठीदेखील ईपीएफसारख्या योजनांचा दरवाजा उघडला जाणार आहे. ज्यामुळे त्यांना दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याची हमी मिळणार आहे.  हा प्रस्ताव डिसेंबर 2025 किंवा जानेवारी 2026 मध्ये ईपीएफओच्या प्रमुख बैठकीत अंतिम रूप घेण्याची शक्यता आहे. या बदलाने लाखो कामगारांच्या जीवनात सकारात्मक क्रांती घडणार आहे.कामगार व भांडवलदार मंत्रालयाच्या अधिकृत अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. 

लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी नवी आशा

वर्तमान व्यवस्थेत 15 हजार रुपयांपेक्षा जास्त मूळ पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओ योजनेत येण्याची सक्ती नसेल. ज्यामुळे ते स्वेच्छेने या योजनेच्या बाहेर राहतात. मात्र नव्या धोरणाने सुमारे 1 कोटी नवीन सदस्य या नेटवर्कमध्ये सामील होतील, अशी माहिती देण्यात आलीय. मेट्रो शहरांत वेतनाची पातळी 15 हजारच्या पलीकडे गेलीय. त्यामुळे येथील कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

EPFO कडून पेन्शन योजनेत 5 महत्त्वाचे बदल, कर्मचाऱ्यांचा फायदाच फायदा!

ईपीएफ योजनेत कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांकडून 12-12 टक्के योगदानाची जबाबदारी असते. कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण योगदान ईपीएफ खात्यात जमा होते, तर नियोक्त्याच्या हिस्स्यातील 8.33 टक्के ईपीएससाठी आणि उरलेले 3.67 टक्के ईपीएफसाठी राखीव ठेवले जाते. 

वेतनमर्यादेच्या विस्ताराने यातून जमा होणारी रक्कम वाढेल. ज्यामुळे निवृत्तीवेळी मिळणारे पेन्शन आणि व्याजदर वाढणार आहे. सध्या ईपीएफओचा एकूण निधी 26 लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला असून, 7.6 कोटी सक्रिय सदस्य लाभ घेत आहेत. हा वाढीचा वेग आता अधिक तीव्र होणार आहे. या निर्णयाने देशातील कामगारवर्ग अधिक सक्षम आणि स्वावलंबी होईल, ज्यामुळे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला नवे बळ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आलाय. 

FAQ 

१. ईपीएफओच्या नव्या बदलानुसार वेतन मर्यादा किती वाढवली जाणार आहे?

ईपीएफओ सध्या १५,००० रुपयांची वेतन मर्यादा २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. यामुळे जास्त पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ आणि ईपीएस योजनांचा लाभ मिळेल.

२. हा बदल किती कर्मचाऱ्यांना फायदा देईल आणि कधी होणार?

हा बदल सुमारे १ कोटी नवीन कर्मचाऱ्यांना फायदा देईल. प्रस्ताव डिसेंबर २०२५ किंवा जानेवारी २०२६ मध्ये ईपीएफओ बोर्डाच्या बैठकीत चर्चिला जाऊ शकतो.

३. वेतन मर्यादा वाढल्याने ईपीएफ आणि ईपीएस फंडवर काय परिणाम होईल?

वेतन मर्यादा वाढल्याने कर्मचारी व नियोक्त्यांच्या १२-१२ टक्के योगदानातून अधिक रक्कम जमा होईल. यामुळे निवृत्ती फंड, पेन्शन आणि व्याजदर वाढतील, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा मिळेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
employees pension schemeEPFO pension changesEPS reformspension calculation methodpension ceiling increase

इतर बातम्या

आरसा नव्हता, पण नळ-बादलीनं दाखवलं प्रतिबिंब ; सचिन पिळगावकर...

मनोरंजन