निवृत्तीनंतर पैशांची चिंता मिटणार; EPFO चा 1 निर्णय बनवेल तुम्हाला करोडपती!

Epfo Big Update: दरमहा केवळ 5000 रुपयांच्या गुंतवणुकीतून तुम्ही निवृत्तीपर्यंत 80 लाख ते 1 कोटी रुपयांचा निधी जमा करु शकता.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 28, 2026, 04:48 PM IST
Epfo Big Update: निवृत्तीनंतरचे आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असावे, असे प्रत्येक नोकरदाराचे स्वप्न असते. यासाठी तो विशेष गुंतवणूक करत असतो. नोकरी करणाऱ्या वर्गासाठी 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी' म्हणजेच ईपीएफ हे बचतीचे एक सर्वात सुरक्षित आणि प्रभावी साधन मानले जाते. अनेकदा लोकांना वाटते की, करोडपती होण्यासाठी लाखो रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक असते, मात्र वास्तवात 'चक्रवाढ व्याजाची ताकद' आणि 'शिस्तबद्ध गुंतवणूक' असेल तर अल्प रकमेतूनही मोठी संपत्ती उभी करता येते. समोर आलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार दरमहा केवळ 5000 रुपयांच्या गुंतवणुकीतून तुम्ही निवृत्तीपर्यंत 80 लाख ते 1 कोटी रुपयांचा निधी कसा जमा करू शकता. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

EPF गुंतवणुकीची मूळ रचना कशी?

ईपीएफ नियमांनुसार, कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगाराच्या (Basic Pay + DA) 12% हिस्सा पीएफ खात्यात जमा होतो आणि तेवढाच हिस्सा नियोक्ता (Employer) कंपनीकडून जमा केला जातो. मात्र, कंपनीच्या 12% हिश्श्यापैकी 8.33% रक्कम 'पेन्शन योजनेत' (EPS) जाते आणि उर्वरित 3.67% रक्कम पीएफ खात्यात जमा होते. जेव्हा आपण 5 हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीचा विचार करतो, तेव्हा ही तुमची वैयक्तिक गुंतवणूक आणि कंपनीचा हिस्सा मिळून होणारी एकूण बचत असते, जी दीर्घकाळात वेगाने वाढते.

कंपाउंडिंगचा फायदा

सध्या ईपीएफवर वार्षिक 8.15% दराने व्याज दिले जात आहे. इतर मुदत ठेवी (FD) किंवा बचत खात्यांच्या तुलनेत हा दर बराच आकर्षक आहे. ईपीएफचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यात व्याजावर व्याज मिळते. 30 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत, तुमच्या छोट्या गुंतवणुकीवर जमा होणारे व्याज हे तुमच्या मुद्दल रकमेपेक्षा कितीतरी पट जास्त असते. हेच 'कंपाउंडिंग' गणिताचे मुख्य सूत्र आहे.

30 वर्षांचे गुंतवणुकीचे गणित

जर एखादा कर्मचारी वयाच्या 25 व्या वर्षी नोकरीला लागला आणि त्याने दरमहा 5 हजार रुपयांपासून (स्वतःचा आणि कंपनीचा हिस्सा मिळून) पीएफमध्ये योगदान सुरू केले, तर 30 वर्षांनंतर म्हणजेच वयाच्या 55 व्या वर्षी परिस्थिती कशी असेल? समजून घेऊया. एकूण गुंतवणूक18 लाख रुपये अंदाजे पकडली तर त्यावर मिळालेले एकूण व्याज 62 लाखांपेक्षा जास्त असते. मॅच्युरिटीवेळी एकूण निधी अंदाजे 80 लाख ते 83 लाख रुपये होतो.हा हिशोब करताना पगारवाढ शून्य धरलीय. प्रत्यक्ष व्यवहारात पगार वाढल्यास हा निधी 1 कोटी पार करतो.

पगारवाढीचा 'बूस्टर' डोस 

वर दिलेले 80 लाखांचे गणित हे पगार स्थिर आहे असे गृहीत धरून आहे. मात्र, दरवर्षी कर्मचाऱ्याचा पगार साधारणपणे 5% ते 10% वाढतो. जसा पगार वाढतो, तसे पीएफमधील योगदानही वाढते. जर आपण वार्षिक 10% पगारवाढ गृहीत धरली, तर 30 वर्षांनंतर मिळणारी रक्कम 1.5 कोटी रुपयांच्या पुढे जाऊ शकते. त्यामुळे सुरुवातीला छोटी वाटणारी 5 हजारांची रक्कम भविष्यात 'पैशांचा डोंगर' झालेली दिसते.

टॅक्स फ्री मॅच्युरिटी

ईपीएफ गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे याला मिळणारा 'Exempt-Exempt-Exempt' दर्जा. यातील गुंतवणुकीला आयकर कलम 80C अंतर्गत दीड लाखांपर्यंत सूट असते. यात मिळणाऱ्या व्याजावर कोणताही कर लागत नाही.निवृत्तीनंतर मिळणारी संपूर्ण रक्कम पूर्णपणे करमुक्त असते. इतर एफडी, म्युच्यूअल फंडसारख्या अनेक गुंतवणूक पर्यायांमध्ये नफ्यावर टॅक्स द्यावा लागतो, पण पीएफमध्ये तुमचा पूर्ण पैसा तुमच्याच खिशात राहतो.

विड्रॉल नियम

पीएफ हा केवळ निवृत्तीचा निधी नाही, तर संकटकाळात धावून येणारा मित्रही मानला जातो. घर खरेदी, मुलांचे शिक्षण, लग्न किंवा गंभीर आजारपणासाठी तुम्ही पीएफमधील काही हिस्सा अंशतः काढून घेऊ शकता. मात्र, आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, निवृत्तीचा मोठा निधी जमा करायचा असेल तर गरज नसल्यास पीएफच्या पैशाला हात लावू नये, कारण यामुळे चक्रवाढ व्याजाची साखळी तुटते आणि अंतिमतः मोठ्या रकमेचे नुकसान होते.

सरकारी हमी

शेअर बाजारातील चढ-उतारामुळे 'म्युच्युअल फंड' किंवा 'स्टॉक मार्केट'मध्ये जोखीम असते. मात्र, ईपीएफ ही भारत सरकारद्वारे संचलित योजना असल्याने यात गुंतवणुकीची 100% सुरक्षा असते. तुमचे मुद्दल आणि त्यावर मिळणारे व्याज याची हमी सरकार देते, ज्यामुळे हा पर्याय मध्यमवर्गीय आणि पगारदार लोकांसाठी गुंतवणुकीचा 'सुवर्णमध्य' ठरणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

