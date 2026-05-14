/EPFO Big Update: 7 कोटींहून अधिक मेंबर्ससाठी गुड न्यूज, PF क्लेम सेटलमेंटमध्ये होणार मोठा बदल; तुमचा काय फायदा?

EPFO: नवीन प्रणालीमुळे PF प्रक्रिया निश्चितच सुलभ होणार असली तरी सदस्यांनी स्वतःची माहिती वेळोवेळी तपासणे आवश्यक राहणार आहे.
EPFO: कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीशी संबंधित कामे आता अधिक वेगाने आणि कमी कागदपत्रांत पूर्ण होण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले जात आहे. भविष्य निर्वाह निधी संस्था म्हणजेच ईपीएफओ लवकरच पीएफ काढण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑटो-सेटलमेंट प्रणालीवर आणण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे लाखो नोकरदार कर्मचाऱ्यांना पीएफसाठी वारंवार कार्यालयांचे फेरे मारावे लागणार नाहीत. केंद्र सरकार आणि ईपीएफओ डिजिटल यंत्रणा अधिक सक्षम करून दावे जलद मंजूर करण्यावर भर देत आहेत. काय घडलंय नेमकं? तुमच्यावर कसा होणार परिणाम? सविस्तर जाणून घेऊया.
सध्या अनेक कर्मचाऱ्यांना पीएफ काढण्यासाठी काही दिवसांपासून काही आठवडे प्रतीक्षा करावी लागते. मात्र नवीन ऑटो-सेटलमेंट प्रणाली लागू झाल्यानंतर पात्र दावे थेट संगणकीकृत पद्धतीने मंजूर होऊ शकतात. आधीच काही अॅडव्हान्स क्लेम तीन दिवसांत मंजूर केले जात आहेत. आता अंतिम पीएफ विड्रॉवलही त्याच पद्धतीने करण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे वेळेची बचत होणार असून कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदत तातडीने मिळू शकते.
ईपीएफओ आता केवळ पीएफ काढण्यापुरतेच नाही तर खाते ट्रान्सफर प्रक्रियेतही बदल करत आहे. कर्मचारी एका कंपनीतून दुसऱ्या कंपनीत गेल्यानंतर पीएफ ट्रान्सफर करण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागतो. अनेक वेळा यूएएन, केवायसी किंवा कंपनीच्या मंजुरीमुळे विलंब होतो. नवीन व्यवस्थेत खाते ट्रान्सफर मोठ्या प्रमाणात ऑटोमेटेड करण्याची योजना आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे जुने आणि नवीन PF खाते जोडणे अधिक सोपे होईल.
EPFO ने यापूर्वीच ऑटो-क्लेम सेटलमेंटची मर्यादा ₹1 लाखांवरून ₹5 लाखांपर्यंत वाढवली आहे. आजारपण, शिक्षण, लग्न किंवा घरखरेदीसाठी काढण्यात येणारे काही दावे आधीच जलद प्रक्रियेत मंजूर होत आहेत. आता अंतिम सेटलमेंटही या प्रणालीत आणल्यास लाखो कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होऊ शकतो. डिजिटल पडताळणी पूर्ण असल्यास दावे काही दिवसांत मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
ऑटो-सेटलमेंट यंत्रणा सुरळीत चालण्यासाठी KYC अचूक असणे अत्यंत आवश्यक आहे. आधार, पॅन, बँक खाते आणि मोबाईल नंबर योग्यरित्या जोडलेले नसतील तर क्लेम अडकू शकतात. त्यामुळे EPFO सदस्यांनी आपली माहिती अपडेट ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषतः नावातील स्पेलिंग, जन्मतारीख किंवा बँक तपशील चुकीचे असल्यास ऑटो प्रोसेसिंगमध्ये अडथळे येऊ शकतात.
देशात लाखो PF खाती अनेक वर्षे निष्क्रिय अवस्थेत पडून आहेत. अशा खात्यांमध्ये हजारो कोटी रुपये अडकले असल्याचे समोर आले आहे. EPFO आता छोट्या शिल्लक खात्यांसाठी पायलट ऑटो-सेटलमेंट प्रणाली तयार करत आहे. यामुळे विसरलेले किंवा निष्क्रिय PF पैसे संबंधित सदस्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही योजना यशस्वी ठरल्यास निष्क्रिय खात्यांचा मोठा प्रश्न सुटू शकतो.
EPFO 3.0 अंतर्गत PF सेवा अधिक आधुनिक करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भविष्यात UPI आणि ATM द्वारे PF पैसे काढण्याच्या सुविधांवरही काम सुरू असल्याच्या चर्चा आहेत. कागदपत्रांची गरज कमी करणे, ऑनलाइन प्रक्रिया वाढवणे आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करणे हा यामागचा उद्देश आहे. त्यामुळे नोकरदार वर्गाला सरकारी कार्यालयीन प्रक्रियेतील अडथळ्यांपासून काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो.
नवीन प्रणालीमुळे PF प्रक्रिया निश्चितच सुलभ होणार असली तरी सदस्यांनी स्वतःची माहिती वेळोवेळी तपासणे आवश्यक राहणार आहे. चुकीची KYC, निष्क्रिय मोबाईल नंबर किंवा वेगळे बँक खाते असल्यास दावा थांबू शकतो. तसेच फसवणूक टाळण्यासाठी अधिकृत EPFO पोर्टलचाच वापर करणे महत्त्वाचे आहे. डिजिटल सुविधा वाढत असल्या तरी सुरक्षितता आणि माहितीची अचूकता हे दोन मुद्दे तितकेच महत्त्वाचे राहतील.