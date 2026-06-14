/EPFO सदस्यांसाठी मोठी अपडेट; PF खात्यात व्याज कधी जमा होणार? A टू Z प्रक्रिया

EPFO Update: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत येणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांना PF खात्यातील व्याजाची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी EPFO ने 8.25 टक्के व्याजदर कायम ठेवला असला तरी अद्याप बहुतांश सदस्यांच्या खात्यात व्याजाची रक्कम जमा झालेली नाही. त्यामुळे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. PF खात्यात व्याज कधी जमा होणार? सविस्तर जाणून घेऊया.
मार्च 2026 मध्ये EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (CBT) आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 8.25 टक्के व्याजदर कायम ठेवण्याची शिफारस केली होती. मात्र या निर्णयानंतरही व्याजाची रक्कम सदस्यांच्या खात्यात जमा झालेली दिसत नाही. व्याज जमा करण्यासाठी केंद्र सरकारची अंतिम मंजुरी आणि अधिकृत अधिसूचना आवश्यक असते. त्यानंतरच प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू होते.
EPFO कडून अद्याप कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र मागील काही वर्षांचा अनुभव पाहता जून ते सप्टेंबर दरम्यान व्याजाची रक्कम खात्यात जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अनेकदा सर्व खात्यांमध्ये एकाच वेळी अपडेट दिसत नाही. काही सदस्यांच्या पासबुकमध्ये व्याजाची नोंद आधी तर काहींच्या खात्यात नंतर दिसू शकते.
व्याज जमा होण्यास विलंब झाल्याने सदस्यांचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होत नाही. EPFO व्याजाची गणना आर्थिक वर्षासाठी लागू असलेल्या दरानुसार करते. पासबुकमध्ये नोंद उशिरा दिसली तरी संबंधित कालावधीचे पूर्ण व्याज खातेदाराला मिळते. त्यामुळे व्याज उशिरा दिसल्यामुळे काळजी करण्याचे कारण नाही.
EPFO सदस्यांना विविध माध्यमांतून खाते तपासण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. उमंग (UMANG) अॅप, EPFO Member e-Sewa Portal, SMS सेवा आणि मिस्ड कॉल सुविधेच्या मदतीने PF शिल्लक व व्याजाची माहिती पाहता येते. पासबुकमध्ये "Int. Updated up to 31/03/2026" अशी नोंद दिसल्यास व्याज जमा झाल्याचे समजते.
तज्ज्ञांच्या मते, सदस्यांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत EPFO पोर्टल किंवा उमंग अॅपवरच माहिती तपासावी. व्याज जमा होण्याची प्रक्रिया मोठी आणि तांत्रिक असल्याने काही प्रमाणात वेळ लागू शकतो. सरकारची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर लाखो खात्यांमध्ये व्याज जमा करण्याचे काम टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केले जाते. त्यामुळे सदस्यांनी संयम ठेवण्याचा सल्ला दिला जात आहे. EPFO सदस्यांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे व्याजाचा दर 8.25 टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे. आता सर्वांचे लक्ष खात्यात व्याजाची रक्कम प्रत्यक्ष कधी जमा होते याकडे लागले आहे.