/PF चे पैसे काढण्याच्या नियमात मोठा बदल, तुमच्यावर कसा होणार परिणाम?

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (PF) मधून पैसे काढण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेवर करकपात (TDS) लागू होऊ नये यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्ममध्ये बदल केला आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून Form 15G आणि Form 15H ऐवजी Form 121 वापरावा लागणार आहे. त्यामुळे PF काढताना करकपात टाळण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी नवीन प्रक्रियेची माहिती घेणे आवश्यक आहे.
यापूर्वी पात्र कर्मचारी PF मधून पैसे काढताना करकपात टाळण्यासाठी Form 15G किंवा Form 15H सादर करत होते. मात्र, नवीन आयकर कायदा 2025 आणि आयकर नियम 2026 लागू झाल्यानंतर या दोन्ही फॉर्मच्या जागी एकच एकत्रित फॉर्म आणण्यात आला आहे. EPFO ने स्पष्ट केले आहे की, कर वर्ष 2026-27 पासून PF वरील TDS सूट मागण्यासाठी जुन्या फॉर्मचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी पात्र सदस्यांनी Form 121 सादर करणे आवश्यक आहे. या बदलाचा मुख्य उद्देश प्रक्रिया सुलभ करणे आणि करकपातीसंदर्भातील घोषणांसाठी एकच फॉर्म उपलब्ध करून देणे हा आहे.
Form 121 हा स्वतःच्या उत्पन्नाबाबत दिला जाणारा घोषणापत्राचा फॉर्म आहे. संबंधित कर वर्षात तुमचे अंदाजित एकूण करदायित्व शून्य असेल, तर पात्रतेनुसार काही उत्पन्नावर TDS कापला जाऊ नये, यासाठी हा फॉर्म सादर करता येतो.
या फॉर्मचा वापर केवळ PF पुरता मर्यादित नाही. बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमधील ठेवींवरील व्याज आणि नियमांत समाविष्ट असलेल्या इतर उत्पन्नासाठीही पात्र व्यक्ती हा फॉर्म वापरू शकतात. मात्र, Form 121 भरला म्हणजे प्रत्येकाला TDS मधून सूट मिळेलच असे नाही. त्यासाठी उत्पन्न आणि इतर पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
सामान्यतः सलग पाच वर्षांची पात्र सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी PF मधून पैसे काढल्यास काही अटींनुसार TDS लागू होऊ शकतो. पैसे काढण्याची रक्कम ₹50,000 पेक्षा जास्त असल्यास आणि इतर संबंधित अटी लागू होत असल्यास करकपातीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
- पाच वर्षांची सलग सेवा पूर्ण झाली आहे का, हे तपासा.
- PF मधून किती रक्कम काढणार आहात, हे निश्चित करा.
- संबंधित कर वर्षातील एकूण उत्पन्न आणि संभाव्य करदायित्व तपासा.
- TDS लागू होत असल्यास Form 121 भरण्याची पात्रता तपासा.
पाच वर्षांची सेवा पूर्ण झालेली असल्यास किंवा इतर नियमांनुसार TDS लागू होत नसल्यास परिस्थिती वेगळी असू शकते. त्यामुळे प्रत्येक PF काढण्याच्या अर्जावर सारखीच करकपात लागू होत नाही.
नवीन फॉर्म भरताना अर्जदाराची ओळख, उत्पन्न आणि संबंधित व्यवहारांची माहिती आवश्यक असते. यामध्ये प्रामुख्याने पुढील तपशीलांचा समावेश होतो.
- PAN क्रमांक: अर्जदाराचा वैध पॅन क्रमांक आवश्यक आहे.
- उत्पन्नाचा तपशील: ज्या रकमेवर TDS कापला जाऊ नये, त्या उत्पन्नाची माहिती.
- बँक आणि गुंतवणूक तपशील: संबंधित व्यवहारानुसार आवश्यक माहिती.
- वय आणि पात्रता: लागू नियमांनुसार आवश्यक तपशील.
- करदायित्वाची घोषणा: संबंधित वर्षातील अंदाजित करदायित्व शून्य असल्याची घोषणा.
EPFO ने आपल्या क्षेत्रीय कार्यालयांना Form 121 संदर्भात प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ऑनलाइन अर्ज आणि ई-स्वाक्षरीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला आहे. अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत पोर्टलवरील ताज्या सूचना तपासाव्यात.
PF मधून पैसे काढण्याची योजना असल्यास जुन्या Form 15G किंवा Form 15H वर अवलंबून राहू नका. आर्थिक वर्ष 2026-27 पासून पात्रतेनुसार Form 121 सादर करण्याची आवश्यकता आहे. विशेषतः पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी पैसे काढण्यापूर्वी TDS लागू होतो का, याची खात्री करावी.