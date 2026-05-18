/EPFO Update: एक चूक आणि अडकेल तुमच्या मेहनतीचा सर्व पैसा, घरबसल्या कसं सुधारालं? मोठी अपडेट समोर!

EPFO Alert: नोकरी करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफओ खात्यातील माहिती अचूक असणे अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. नाव, जन्मतारीख, वडिलांचे नाव किंवा जॉइनिंग डेटमध्ये छोटीशी चूक असली तरी पीएफ काढताना, ट्रान्सफर करताना किंवा पेन्शन क्लेम करताना मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. आता EPFO ने प्रोफाइल अपडेट प्रक्रिया अधिक डिजिटल आणि सोपी केली असून अनेक दुरुस्त्या ऑनलाइन करता येत आहेत. मात्र चुकीची माहिती, आधारमधील विसंगती किंवा अपूर्ण कागदपत्रांमुळे अर्ज रिजेक्ट होण्याच्या घटनाही वाढल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आपल्या UAN प्रोफाइलची तपासणी करणे गरजेचे बनले आहे. ईपीएफओने काय दिलीय अपडेट? सविस्तर जाणून घेऊया.
अनेक कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ खात्यात नावाच्या स्पेलिंगमध्ये चूक, चुकीची जन्मतारीख, वडिलांच्या नावातील फरक किंवा आधार कार्डशी न जुळणारी माहिती आढळते. सुरुवातीला ही चूक किरकोळ वाटते; पण पीएफ विड्रॉवल, खाते ट्रान्सफर किंवा पेन्शन प्रक्रियेत सिस्टम ती गंभीर विसंगती मानते. त्यामुळे क्लेम रिजेक्ट होणे, पैसे अडकणे किंवा पडताळणीसाठी महिन्यांचा विलंब होऊ शकतो.विशेषतः अनेकांनी पहिल्या नोकरीच्या वेळी घाईत चुकीची माहिती भरलेली असते. नंतर आधार, पॅन आणि बँक खात्याशी माहिती जुळत नसल्याने समस्या वाढतात. ईपीएफओ आता आधार बेस व्हेरिफिकेशनला जास्त महत्त्व देत असल्याने सर्व तपशील एकसारखे असणे अत्यावश्यक झाले आहे.
पूर्वी पीएफ खात्यातील माहिती बदलण्यासाठी EPFO कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. आता UAN पोर्टलद्वारे अनेक दुरुस्त्या घरबसल्या करता येतात. कर्मचारी यूनिफाईड मेंबर पोर्टल वर लॉगिन करून “Manage” विभागातील “मोडीफाय बेसिक सॅलरी” पर्यायातून नाव, जन्मतारीख आणि लिंग यामध्ये बदल करू शकतात.ही माहिती आधार कार्डप्रमाणे भरावी लागते. अर्ज सबमिट झाल्यानंतर तो नियोक्त्याकडे (Employer) मंजुरीसाठी जातो. त्यानंतर EPFO अंतिम पडताळणी करून अपडेट मंजूर करते. काही प्रकरणांमध्ये आधार व्हेरीफिकेशन असल्यास प्रक्रिया अधिक जलद होते.
माहिती दुरुस्ती करताना योग्य कागदपत्रे अपलोड करणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. नाव किंवा जन्मतारीख बदलण्यासाठी सामान्यतः आधार कार्ड, पॅन कार्ड, पासपोर्ट, शाळेचा दाखला किंवा जन्म प्रमाणपत्र स्वीकारले जाते. ईपीएफओ काही बदलांना मायनर आणि काहींना “मेजर कॅटेगरीमध्ये ठेवते. लहान दुरुस्तीसाठी दोन पुरावे पुरेसे असू शकतात; मात्र मोठ्या बदलांसाठी तीन कागदपत्रे लागू शकतात. दस्तऐवज अस्पष्ट, चुकीच्या फॉरमॅटमध्ये किंवा मिसमॅच असतील तर अर्ज नाकारला जाऊ शकतो.
काही दुरुस्त्या थेट ऑनलाइन होतात; पण गंभीर किंवा जुनी विसंगती असल्यास जॉइंट डिक्लरेशन फॉर्म आवश्यक ठरतो. हा फॉर्म कर्मचारी आणि कंपनी दोघांनी संयुक्तपणे भरून ईपीएफओकडे सादर करावा लागतो.विशेषतः खालील परिस्थितीत जॉइंट डिक्लरेशन लागू होऊ शकतो. हा फॉर्म ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने सबमिट करता येतो. मात्र एम्प्लॉयर अप्रूवल शिवाय प्रक्रिया पूर्ण होत नाही.
अनेक कर्मचाऱ्यांचे अर्ज एम्प्लॉयर अप्रूवलमध्येच अडकतात. कारण कंपनी वेळेवर व्हेरिफिकेशन करत नाही किंवा HR विभागाकडून उशीर होतो. त्यामुळे अर्ज प्रलंबित राहतो. तज्ज्ञांच्या मते, अर्ज सबमिट केल्यानंतर HR विभागाशी लगेच संपर्क साधणे आवश्यक आहे. काही वेळा जुनी कंपनी बंद झालेली असते किंवा प्रतिसाद देत नाही. अशावेळी EPFiGMS ग्रिवियन्स पोर्टलवर तक्रार नोंदवता येते. यामुळे ईपीएफओ संबंधित एम्प्लॉयरला अपडेट करते.
तुमचा पीएफ ट्रान्स्फर रिजेक्ट होऊ शकतो. फायनल सेटलमेंटला उशीर लागू शकतो. पेन्शन क्लेम थांबू शकतो. केवायसी व्हेरीफिकेश अडू शकतं. ऑनलाइन विड्रॉवल बंद होऊ शकते.म्हणून प्रत्येक कर्मचाऱ्याने वर्षातून किमान एकदा UAN प्रोफाईल तपासणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. PF खाते हे फक्त बचत खाते नसून भविष्यातील निवृत्ती सुरक्षा मानली जाते. त्यामुळे त्यातील माहिती चुकीची असल्यास पुढे पेन्शन, विमा लाभ आणि अंतिम सेटलमेंटवर परिणाम होऊ शकतो.
EPFO आता पूर्णपणे डिजिटल आणि आधार लिंक प्रणालीकडे वेगाने वाटचाल करत आहे. प्रोफाइल अपडेट, केवायसी व्हेरिफिकेशन, पासबुक एक्सेस आणि क्लेम सेटलमेंट या सर्व सेवा ऑनलाइन होत आहेत.यामुळे प्रक्रिया सोपी झाली असली तरी चुकीची माहिती असल्यास सिस्टम लगेच मिसमॅच दाखवते. त्यामुळे कर्मचारी, एचआर विभाग आणि नियोक्ता यांनी माहिती अचूक ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. पीएफ खाते अपडेट ठेवणे हे आता पर्याय नसून आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आवश्यक पाऊल बनले आहे.