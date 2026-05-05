English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  • EPF Interest Rate: पीएफच्या जमा रक्कमेवर 10 टक्के व्याज? खात्यात कधी होणार जमा? मोठी अपडेट!

EPF Interest Rate: पीएफच्या जमा रक्कमेवर 10 टक्के व्याज? खात्यात कधी होणार जमा? मोठी अपडेट!

EPFO PF Intrest Rate: पीएफच्या व्याजदरात मोठी वाढ करणार आहे, अशा बातम्या पसरत आहेत. काही ठिकाणी हा दर 10 टक्क्यांपर्यंत जाईल, असा दावा केला जात आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 5, 2026, 08:26 PM IST
EPF Interest Rate: पीएफच्या जमा रक्कमेवर 10 टक्के व्याज? खात्यात कधी होणार जमा? मोठी अपडेट!
पीएफ व्याजदर

EPFO PF Intrest Rate: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच EPFO च्या कोट्यवधी सदस्यांसाठी सध्या सोशल मीडियावर एक बातमी वाऱ्यासारखी पसरत आहे. या बातमीनुसार, केंद्र सरकार पीएफवरील व्याजदरात मोठी वाढ करून तो 10 टक्क्यांपर्यंत नेणार असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, या दाव्यांमध्ये नक्की किती तथ्य आहे आणि सरकारने यावर काय भूमिका मांडलीय? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडियावर काय चर्चा?

गेल्या काही दिवसांपासून व्हॉट्सॲप आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर  बातम्या फिरत आहेत, सरकार नोकरदारांना खुश करण्यासाठी पीएफच्या व्याजदरात मोठी वाढ करणार आहे, असे त्यात म्हटलंय. काही ठिकाणी हा दर 10 टक्क्यांपर्यंत जाईल, असा दावा केला जात आहे. साहजिकच, महागाईच्या काळात अशा बातमीने कर्मचारी वर्गात आनंदाचे वातावरण होते, परंतु कोणतीही अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच या चर्चांनी जोर धरला.

केंद्र सरकारने काय म्हटलं?

वाढत्या चर्चा लक्षात घेता, सरकारने या विषयावर आपले मौन सोडले आहे. अर्थ मंत्रालय आणि कामगार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, सध्या व्याजदरात 10 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही. सोशल मीडियावर फिरणारे दावे हे निराधार असून नागरिकांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

Explained: प्रायव्हेट कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना मिळणार दरमहा 3000 रुपये पेन्शन; कसं शक्य? समजून घ्या सोप्या भाषेत!

सध्याचा व्याजदर किती?

सध्या ईपीएफओ सदस्यांना त्यांच्या जमा पुंजीवर आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी. 8.25% दराने व्याज मिळत आहे  मागील आर्थिक वर्षात हा दर 8.15% होता, जो सरकारने वाढवून 8.25% केला होता. 10 टक्क्यांचा आकडा हा सध्याच्या आर्थिक गणितानुसार अशक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे, कारण ईपीएफओ आपल्या कमाईचा हिस्साच सदस्यांना व्याजाच्या स्वरूपात वाटप करते.

व्याजदर ठरवण्याची प्रक्रिया काय असते?

पीएफवरील व्याजाचा दर हा ईपीएफओचे 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज' (CBT) ठरवते. हे बोर्ड दरवर्षी ईपीएफओने केलेल्या गुंतवणुकीतून मिळालेल्या नफ्याचा आढावा घेते. त्यानंतर व्याजाचा दर प्रस्तावित केला जातो आणि शेवटी अर्थ मंत्रालयाची त्याला मंजुरी लागते. ही एक कायदेशीर आणि आर्थिक प्रक्रिया असून ती कोणत्याही दबावाखाली किंवा अचानक 10 टक्क्यांपर्यंत वाढवता येत नाही.

पीएफ खातेधारकांवर काय परिणाम?

जर व्याजदरात खरोखरच मोठी वाढ झाली असती, तर निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या रकमेत (Corpus) मोठी भर पडली असती. मात्र, सध्या मिळणारा 8.25% दर सुद्धा इतर अल्पबचत योजनांच्या (उदा. मुदत ठेव किंवा आरडी) तुलनेत अधिक चांगला मानला जातो. त्यामुळे खातेधारकांनी 10 टक्क्यांच्या भ्रमात न राहता सध्याच्या दराचा आणि चक्रवाढ व्याजाचा फायदा कसा मिळेल, यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

Explained: दरमहा ₹12500 ची गुंतवणूक तुम्हाला बनवेल करोडपती; सोबतच मिळेल ₹61000 पेन्शन; समजून घ्या मॅजिक फॉर्म्युला!

फसवणुकीपासून सावधान

अशा प्रकारच्या खोट्या बातम्या अनेकदा 'फिशिंग' किंवा फसवणुकीसाठी वापरल्या जातात. "पीएफचे 10% व्याज मिळवण्यासाठी या लिंकवर क्लिक करा" अशा प्रकारचे संदेश पाठवून सायबर गुन्हेगार तुमची वैयक्तिक माहिती चोरू शकतात. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, व्याजाचे पैसे थेट खात्यात जमा होतात, त्यासाठी कोणत्याही लिंकवर क्लिक करण्याची किंवा फॉर्म भरण्याची गरज नसते.

विश्वासार्ह माहिती कुठे तपासावी?

पीएफ व्याजाशी संबंधित कोणत्याही अधिकृत माहितीसाठी सदस्यांनी ईपीएफओच्या अधिकृत वेबसाईटवर (www.epfindia.gov.in) किंवा त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर लक्ष ठेवावे. 'उमंग' (UMANG) ॲपद्वारे देखील तुम्ही तुमच्या खात्याची स्थिती आणि जमा व्याजाची माहिती घेऊ शकता. अफवा पसरवणाऱ्या अनधिकृत न्यूज पोर्टलपासून सावध राहणे हेच सध्या हिताचे आहे.पीएफ व्याजदर 10% होणार ही बातमी सध्यातरी केवळ एक अफवा आहे. सरकारने यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. सध्याचा 8.25% दर हाच अधिकृत असून, पुढील बदलांची घोषणा केवळ सरकारी परिपत्रकाद्वारेच केली जाईल, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
EPFOEpfo Big UpdateEPFO Latest UpdateEpfo Interest on PF DepositsPF intrest rate

इतर बातम्या

महाराष्ट्र हादरला! परीक्षा सुरु असताना वर्गातच कॉलेज तरुणी...

महाराष्ट्र बातम्या