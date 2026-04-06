EPFO Update: भारतातील 7 कोटीहून अधिक PF सदस्यांसाठी गुड न्यूज, व्याजाचे पैसे थेट बॅंक खात्यात कधी येणार?

EPFO big Update: कर्मचारी भविष्य निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने आपल्या कोट्यवधी सदस्यांसाठी मोठी सुवार्ता दिलीय. यंदा 2025-26 या वर्षासाठी ठरलेले 8.25 टक्के व्याज सर्व खात्यांमध्ये रेकॉर्ड वेळेत जमा होणार आहे. एप्रिल महिन्यापासून प्रक्रिया सुरू होईल आणि मे-जूनपर्यंत सर्व काम पूर्ण होईल. यासाठी ईपीएफओने पूर्ण तयारी केलीय. वित्त मंत्रालयाची मंजुरी मिळताच नोटिफिकेशन जारी होईल आणि पैसे खात्यात दाखल होणार आहेत. यामुळे सुमारे सात कोटींहून अधिक सदस्यांना फायदा होणार आहे.
ईपीएफओने यावर्षी पीएफ खातेधारकांना व्याज देण्याची प्रक्रिया खूप वेगाने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्यतः ही प्रक्रिया बराच काळ घेते, पण यंदा एप्रिल महिन्यातच सुरुवात होईल आणि मे किंवा जूनपर्यंत सर्व खात्यांमध्ये 8.25 टक्के व्याज जमा झालेले असेल. यासाठी संघटनेने आधीच सर्व तयारी पूर्ण केली आहे. खातेधारकांना त्यांच्या बचतीवर मिळणारे व्याज लवकर मिळाले तर त्यांना आर्थिक मदत होईल आणि त्यांचा विश्वासही वाढेल. ही योजना खातेधारकांसाठी खूप सोयीस्कर ठरेल कारण पूर्वीच्या वर्षांपेक्षा यंदा बराच वेगवान प्रक्रिया असेल.
ईपीएफओच्या न्यासी मंडळाने 2 मार्च रोजी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 8.25 टक्के व्याज दर कायम ठेवण्यास मान्यता दिली होती. यात कोणताही बदल केलेला नाही. आता श्रम मंत्रालयाने हे प्रस्ताव वित्त मंत्रालयाकडे पाठवले आहेत. वित्त मंत्रालयाची मंजुरी मिळाल्यानंतर लगेच अधिसूचना काढली जाईल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या पंधरवड्यात ही मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. मंजुरीनंतर व्याज जमा करण्याचा कार्यक्रम ताबडतोब सुरू होईल. हे व्याज संघटनेच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून दिले जाणार असल्याने सरकारवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही.
श्रममंत्री मनसुख मांडविया यांनी ईपीएफओला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. खातेधारकांच्या व्याजाची रक्कम प्राधान्याने आणि जितकी लवकर शक्य असेल तितक्या लवकर जमा करा, असे त्यांनी म्हटलंय. मे-जूनपर्यंत ही संपूर्ण काम पूर्ण व्हावे, असा त्यांचा आदेश आहे. यामुळे संघटनेने सात कोटींहून अधिक खात्यांसाठी वेगवान यंत्रणा तयार केली आहे. मंत्री महोदयांच्या या निर्देशामुळे प्रक्रिया आणखी वेगवान होणार आहे. खातेधारकांना आता फक्त काही आठवड्यांतच त्यांच्या खात्यात व्याज दिसेल, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक नियोजनात मदत होणार आहे.
ईपीएफओकडे सध्या सुमारे सात कोटींहून अधिक सक्रिय खाती आहेत. या सर्व खात्यांमध्ये व्याज जमा करण्यासाठी संघटनेने पूर्ण तयारी केली आहे. एकदा अधिसूचना जारी झाली की, संगणकीय प्रक्रिया सुरू होईल आणि पैसे थेट खात्यांमध्ये जमा होतील. यामुळे सदस्यांना वेगळे अर्ज करण्याची किंवा कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही. ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि स्वयंचलित असेल. खातेधारकांना आपल्या पीएफ खात्यात लॉगिन करून व्याजाची रक्कम तपासता येईल. यंदा ही प्रक्रिया इतकी वेगवान होणार आहे की, पूर्वीच्या तुलनेत महिने वाचणार आहेत.
ही अपडेट सर्व पीएफ सदस्यांसाठी खूप महत्त्वाची आहे. कारण व्याज लवकर मिळाले तर त्यांची बचत अधिक वेगाने वाढेल. छोट्या-मोठ्या नोकरदारांना, कामगारांना आणि कर्मचाऱ्यांना याचा थेट फायदा होईल. ईपीएफओने यापूर्वीही व्याज दर स्थिर ठेवला होता आणि यंदाही तोच दर कायम ठेवण्यात आला आहे. वित्त मंत्रालयावर कोणताही अतिरिक्त खर्च नसल्याने मंजुरी लवकर मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. एकूणच, ही योजना सदस्यांच्या हितासाठी असून कर्मचारी भविष्य निधील अधिक मजबूत करेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय. खातेधारकांनी नियमितपणे आपले खाते तपासत राहावे आणि अपडेट राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.