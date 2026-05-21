EPFO Update: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आपल्या सदस्यांसाठी सतत नवनवीन सुविधा सुरू करत आहे. डिजिटल सेवांना चालना देत EPFO ने आता व्हॉट्सअॅप च्या माध्यमातून PF बॅलन्स तपासण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे सदस्यांना वेबसाइट किंवा अॅपवर लॉगिन करण्याची गरज कमी झाली असून, काही सेकंदातच माहिती मिळू शकते. व्हॉट्सअॅप द्वारे PF तपासण्याची नवीन सुविधा काय आहे? तुम्हाला याचा कसा फायदा होणारेय? सविस्तर जाणून घेऊया.
EPFO ने डिजिटल इंडिया उपक्रमाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकत व्हॉट्सअॅप आधारित सेवा सुरू केली आहे. यामध्ये सदस्यांना त्यांच्या PF खात्याची माहिती—जसे की बॅलन्स, पासबुक तपशील—थेट व्हॉट्सअॅप वर मिळू शकते. ही सेवा विशेषतः मोबाईल वापरकर्त्यांसाठी अधिक सोयीची आहे.
ही सुविधा वापरणे अगदी सोपे आहे. सर्वप्रथम EPFO चा अधिकृत व्हॉट्सअॅप नंबर सेव्ह करा. व्हॉट्सअॅप उघडून त्या नंबरवर “Hi” किंवा “PF” असा मेसेज पाठवा.पुढे दिलेल्या पर्यायांमधून “PF Balance” किंवा संबंधित पर्याय निवडा
काही सेकंदांतच तुमच्या नोंदणीकृत खात्याची माहिती स्क्रीनवर दिसेल. यासाठी तुमचा मोबाईल नंबर EPFO खात्याशी लिंक असणे आवश्यक आहे.
या व्हॉट्सअॅप सेवेद्वारे सदस्यांना PF खात्याचा सध्याचा बॅलन्स,अलीकडील जमा व व्याजाची माहिती,पासबुक संबंधित तपशील,KYC स्टेटस ही माहिती रिअल-टाइम अपडेट स्वरूपात मिळते. त्यामुळे वापरकर्त्यांना अचूक डेटा मिळतो.
पूर्वी PF बॅलन्स तपासण्यासाठी सदस्यांना EPFO वेबसाइट, UMANG अॅप किंवा SMS सेवा वापरावी लागत होती. त्या तुलनेत व्हॉट्सअॅप सेवा अधिक सोपी आणि जलद आहे. लॉगिनची गरज नाही. अॅप डाउनलोड करण्याची आवश्यकता नाही
यूजर्स-अनुकूल इंटरफेस आहे. यामुळे तंत्रज्ञानाची कमी माहिती असलेल्या लोकांनाही ही सेवा सहज वापरता येते.
EPFO ने या सेवेत डेटा सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले आहे. व्हॉट्सअॅप वरून माहिती मिळवताना फक्त नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवरच माहिती दिली जाते. कोणतीही संवेदनशील माहिती (जसे OTP) उघडपणे शेअर केली जात नाही.अधिकृत नंबरवरूनच संवाद साधण्याचा सल्ला दिला जातो. यामुळे वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राहते.
ही सेवा विशेषतः खालील लोकांसाठी फायदेशीर आहे.ग्रामीण भागातील कर्मचारी, ज्यांना वेबसाइट वापरणे कठीण जाते.ज्येष्ठ नागरिक, जे अॅप्सपेक्षा व्हॉट्सअॅप अधिक वापरतात. व्यस्त कर्मचारी, ज्यांना झटपट माहिती हवी असते. यामुळे EPFO सेवा अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक बनत आहे.
व्हॉट्सअॅप सुविधा सुरू करून EPFO ने डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनला गती दिली आहे. भविष्यात आणखी सेवा—जसे क्लेम स्टेटस, तक्रार निवारण—व्हॉट्सअॅप वर उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारी सेवा अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होतील.
EPFO ची व्हॉट्सअॅप सेवा ही कर्मचारी वर्गासाठी मोठा दिलासा देणारी आहे. काही सेकंदांत PF बॅलन्स तपासण्याची सुविधा मिळाल्यामुळे वेळ आणि श्रम दोन्हीची बचत होते. डिजिटल साधनांचा योग्य वापर करून EPFO ने सेवा अधिक सोपी, जलद आणि सुरक्षित बनवली आहे. ही सुविधा वापरण्यासाठी तुमचा मोबाईल नंबर EPFO खात्याशी जोडलेला आहे का, हे एकदा तपासा—आणि मग व्हॉट्सअॅप वरूनच तुमच्या PF ची संपूर्ण माहिती मिळवा.