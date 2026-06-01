/Explainer: पैशांची गरज असेल तेव्हा थेट तुमच्या खात्यात PF, कशी असते प्रक्रीया? कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट समोर!

EPFO Big Update: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने आपल्या कोट्यवधी सदस्यांसाठी सातत्याने डिजिटल सुविधा वाढवली आहे. पूर्वी प्रोविडंट फंड म्हणजेच पीएफ काढण्यासाठी किंवा काही दाव्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी कंपनीची मंजुरी आवश्यक मानली जात होती. मात्र तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आता अनेक प्रक्रिया सुलभ झाल्या असून सदस्यांना थेट ऑनलाइन दावा सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे नोकरी बदलणारे, बेरोजगार झालेले किंवा आर्थिक गरज असलेले कर्मचारी अधिक वेगाने पीएफ रक्कम मिळवू शकतात.
EPFO ने गेल्या काही वर्षांत दाव्यांची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात डिजिटल केली आहे. जर कर्मचाऱ्याचा यूएएन सक्रिय असेल, तसेच आधार, पॅन आणि बँक खाते UAN शी योग्य प्रकारे जोडलेले असेल, तर अनेक प्रकरणांमध्ये ऑनलाइन क्लेमसाठी नियोक्त्याच्या स्वतंत्र मंजुरीची गरज राहत नाही.यामुळे नोकरी सोडल्यानंतर कंपनीकडून कागदपत्रे मिळविण्यासाठी होणारी धावपळ कमी झाली आहे. विशेषतः ज्या कर्मचाऱ्यांचा पूर्वीच्या नियोक्त्याशी संपर्क तुटलेला आहे किंवा कंपनी बंद झाली आहे, त्यांच्यासाठी ही सुविधा मोठा दिलासा ठरत आहे. ईपीएफओच्या डिजिटल पडताळणी प्रणालीमुळे सदस्यांची माहिती थेट डेटाबेसमधून तपासली जाते आणि दावा प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण केली जाते.
PF काढण्यासाठी काही मूलभूत अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम UAN सक्रिय असणे गरजेचे आहे. त्यासोबत आधार क्रमांक, पॅन कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती EPFO रेकॉर्डमध्ये अद्ययावत असणे आवश्यक आहे.बँक खाते आधारशी आणि UAN शी लिंक असल्यास पडताळणी प्रक्रिया अधिक वेगाने होते. मोबाईल क्रमांकही UAN शी जोडलेला असावा, कारण OTP पडताळणीद्वारे अर्ज पूर्ण केला जातो.याशिवाय सदस्याचे नाव, जन्मतारीख आणि इतर वैयक्तिक माहिती सर्व कागदपत्रांमध्ये एकसारखी असणे महत्त्वाचे आहे. माहितीमध्ये विसंगती असल्यास दावा प्रलंबित राहू शकतो किंवा नाकारला जाऊ शकतो.
PF रक्कम काढण्यासाठी सदस्याने EPFO च्या सदस्य पोर्टलवर लॉगिन करावे. त्यानंतर ऑनलाईन सर्व्हिस या विभागात जाऊन क्लेम पर्याय निवडावा. त्यानंतर बँक खात्याची पडताळणी केली जाते. सदस्याला पूर्ण पीएफ काढायचा आहे, अंशतः रक्कम काढायची आहे की पेन्शन संबंधित दावा करायचा आहे, यानुसार पर्याय निवडावा लागतो.आवश्यक माहिती भरल्यानंतर आधारशी लिंक असलेल्या मोबाईलवर ओटीपी येतो. ओटीपी पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर अर्ज सबमिट केला जातो. दावा मंजूर झाल्यानंतर रक्कम थेट सदस्याच्या बँक खात्यात जमा होते.संपूर्ण प्रक्रिया घरबसल्या ऑनलाइन पूर्ण करता येत असल्याने वेळ आणि खर्च दोन्हीची बचत होते.
ईपीएफओ सदस्यांना केवळ नोकरी सोडल्यानंतरच नव्हे तर काही विशेष कारणांसाठी अंशतः PF रक्कम काढण्याचीही परवानगी देते.घर खरेदी किंवा बांधकाम, मुलांचे शिक्षण, विवाह खर्च, गंभीर आजारावरील उपचार, घराच्या दुरुस्तीचा खर्च किंवा काही आपत्कालीन आर्थिक गरजा यासाठी पीएफ मधून विशिष्ट अटींनुसार पैसे काढता येतात.प्रत्येक कारणासाठी वेगवेगळे नियम आणि पात्रता निकष लागू असतात. त्यामुळे दावा करण्यापूर्वी संबंधित अटी तपासणे आवश्यक आहे. योग्य कारण आणि आवश्यक कागदपत्रे असल्यास दावा मंजुरीची शक्यता वाढते.
PF दावा करताना सर्वात सामान्य समस्या म्हणजे चुकीची वैयक्तिक माहिती. नाव, जन्मतारीख, आधार क्रमांक किंवा बँक खात्याची माहिती चुकीची असल्यास दावा नाकारला जाऊ शकतो.तसेच निष्क्रिय UAN, आधारशी न जोडलेले खाते, अपूर्ण KYC किंवा चुकीचा IFSC कोड यामुळेही प्रक्रिया विलंबित होऊ शकते. त्यामुळे क्लेम दाखल करण्यापूर्वी सर्व माहिती एकदा तपासून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, UAN मध्ये KYC पूर्ण ठेवणे आणि वेळोवेळी माहिती अपडेट करणे हे भविष्यातील आर्थिक व्यवहार सुरळीत करण्यासाठी आवश्यक आहे.
ईपीएफओच्या डिजिटल सुधारणांमुळे PF काढण्याची प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ आणि पारदर्शक झाली आहे. योग्य केवायसी, सक्रिय यूएएन आणि आधार-लिंक बँक खाते असल्यास अनेक सदस्यांना नियोक्त्याच्या मंजुरीशिवायही ऑनलाइन दावा सादर करता येतो. त्यामुळे आर्थिक गरजेच्या वेळी PF रक्कम जलद मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी ही सुविधा मोठा दिलासा ठरत आहे.