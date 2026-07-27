/EPFO 3.O Update: UPI द्वारे PF चे पैसे कधीपासून काढता येतील? EPFO कडून मोठी अपडेट समोर!

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओ आपल्या सेवांचे डिजिटल रूपांतर करण्यासाठी EPFO 3.0 प्रणाली टप्प्याटप्प्याने लागू करत आहे. यामध्ये UPI आधारित PF पैसे काढणे, ऑटो-क्लेम सेटलमेंट आणि जलद प्रक्रिया यांसारख्या सुविधा समाविष्ट आहेत. मात्र, या मोठ्या तांत्रिक सुधारणा प्रक्रियेमुळे सध्या अनेक सदस्यांच्या PF क्लेम सेटलमेंटला अपेक्षेपेक्षा अधिक वेळ लागत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे ज्यांनी अलीकडे PF काढण्यासाठी अर्ज केला आहे, त्यांनी घाबरून न जाता आपल्या अर्जाची स्थिती नियमित तपासणे आणि आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
EPFO 3.0 अंतर्गत PF काढण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि कागदविरहित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. भविष्यात UPI आणि इतर डिजिटल माध्यमांतून पात्र सदस्यांना अधिक जलद रक्कम मिळेल. मात्र, नवीन आयटी प्रणाली, डेटाबेस स्थलांतर आणि तांत्रिक सुधारणा सुरू असल्याने काही PF क्लेमची प्रक्रिया अपेक्षेपेक्षा उशिरा पूर्ण होत आहे. त्यामुळे अनेक सदस्यांना "Under Process" असा स्टेटस अधिक दिवस दिसत आहे.
नवीन EPF नियमांनुसार सर्व आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण असलेले आणि अतिरिक्त पडताळणीची गरज नसलेले पात्र PF क्लेम तीन दिवसांत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मात्र, KYC अपूर्ण असल्यास, माहितीमध्ये तफावत असल्यास किंवा अतिरिक्त तपासणी आवश्यक असल्यास प्रक्रिया अधिक वेळ घेऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येक क्लेम तीन दिवसांतच पूर्ण होईल, असे गृहित धरता येणार नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्या होणाऱ्या विलंबामागे अनेक कारणे आहेत. EPFO च्या केंद्रीय डेटाबेसचे अपग्रेडेशन, नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर डेटा स्थलांतर, सर्व्हरवरील वाढलेला ताण, अपूर्ण KYC, चुकीचे बँक खाते, आधार किंवा PAN लिंक नसणे तसेच एकाच सदस्याकडून पुन्हा-पुन्हा क्लेम दाखल करणे यामुळेही प्रक्रिया संथ होऊ शकते. त्यामुळे घाईघाईने नवीन अर्ज दाखल करण्याऐवजी विद्यमान अर्जाची स्थिती तपासणे अधिक योग्य ठरते.
क्लेम जलद मंजूर व्हावा यासाठी UAN सोबत आधार, PAN आणि बँक खाते योग्य प्रकारे लिंक व पडताळलेले असणे आवश्यक आहे. नाव, जन्मतारीख, मोबाईल क्रमांक आणि बँक तपशील सर्व ठिकाणी एकसारखे असावेत. अर्ज केल्यानंतर वारंवार नवीन क्लेम दाखल करू नये. अत्यावश्यक परिस्थिती असल्यास EPFO तक्रार निवारण पोर्टल किंवा संबंधित प्रादेशिक कार्यालयाशी संपर्क साधणे फायदेशीर ठरू शकते.
नवीन प्रणालीमुळे PF सेवा अधिक पारदर्शक, डिजिटल आणि जलद होण्याची अपेक्षा आहे. ऑटो-सेटलमेंट मर्यादा वाढविण्यात आली असून पात्र सदस्यांचे अनेक क्लेम मानवी हस्तक्षेपाशिवाय मंजूर होतील. भविष्यात UPI आधारित पैसे काढणे, कमी कागदपत्रे, कमी कार्यालयीन प्रक्रिया आणि अधिक वेगवान सेटलमेंट या सुविधांचा लाभ लाखो कर्मचाऱ्यांना मिळण्याची शक्यता आहे.
जर तुमचा PF क्लेम अजूनही "Under Process" दाखवत असेल, तर तो तातडीने नाकारला गेला आहे असे समजू नका. सध्या सुरू असलेल्या तांत्रिक बदलांमुळे काही अर्जांना अतिरिक्त वेळ लागू शकतो. आवश्यक KYC पूर्ण असल्याची खात्री करा, अर्जाची स्थिती नियमित तपासा आणि चुकीची माहिती असल्यास ती त्वरित दुरुस्त करा. नवीन डिजिटल प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर PF क्लेम प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुलभ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.