EPFO 3.0 Update: ATM आणि UPI वरुन सहज काढता येईल पीएफ, एकावेळेस किती रक्कम निघेल?

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 6, 2026, 08:31 PM IST
ईपीएफओ

EPFO 3.0 Update: कर्मचारी भविष्य निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने आपल्या सदस्यांसाठी मोठी सुविधा जाहीर केलीय. गेल्या वर्षी सुरू झालेल्या ईपीएफओ 3.0 योजनेतून आता भविष्य निधीची रक्कम एटीएम किंवा युपीआयद्वारे थेट काढता येणार आहे. यामुळे लोकांना बँक किंवा ऑफिसात जाण्याची गरज राहणार नाही. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

ईपीएफओ 3.0 योजना म्हणजे काय?

ईपीएफओने गेल्या वर्षी ही आधुनिक योजना सुरू केली. यात डिजिटल पद्धती आणून सर्व प्रक्रिया सोपी व जलद करण्यात येत आहे. 2026 च्या मध्यापर्यंत ही योजना पूर्णपणे लागू होईल. यामुळे सदस्यांना आपला पैसा मिळवण्यासाठी कागदपत्रे भरून किंवा ऑफिसात रांगा लावण्याची गरज भासणार नाही. युपीआयवर थेट पीएफ बॅलन्स तपासता येईल आणि पैसे काढण्याचीही सुविधा मिळेल. योजनेत ऑटो-क्लेम सेटलमेंट, बँकेत थेट पैसे ट्रान्सफर आणि डिजिटल सुविधा यांचा समावेश आहे. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांचा वेळ व पैसा वाचेल.

एटीएम, युपीआयद्वारे पीएफ 

आता सदस्यांना पीएफ खात्यातील पैसा एटीएम मशीन किंवा युपीआय अॅपद्वारे तात्काळ काढता येईल. यासाठी वेगळे फॉर्म भरावे लागणार नाहीत किंवा ऑफिसात जाण्याची गरज नाही. ईपीएफओ कदाचित सदस्यांना खास एटीएम कार्डही देईल जे थेट पीएफ खात्याशी जोडलेले असेल. युपीआयद्वारेही पैसे काढण्याची परवानगी मिळणार आहे. ही सुविधा येण्यामुळे विशेषतः खेड्यापाड्यातील किंवा दूर राहणाऱ्या लोकासाठी फायदेशीर आहे. 

एकदम किती रक्कम काढता येईल?

एटीएम किंवा युपीआयद्वारे एका वेळी खात्यातील एकूण रकमेच्या 50 टक्के रक्कमच काढता येईल. उदाहरणार्थ, जर तुमच्या खात्यात 10 लाख रुपये असतील तर एका वेळी 5 लाखांपर्यंत काढता येतील. उरलेली रक्कम भविष्यातील गरजांसाठी सुरक्षित राहील. ही मर्यादा ठेवण्यामागे सदस्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्याचा हेतू आहे. यामुळे अचानक सर्व पैसे संपवून नंतर पश्चाताप होणार नाही.

ही सुविधा कोणाला मिळेल?

ही सुविधा घेण्यासाठी काही सोप्या अटी पूर्ण कराव्या लागतील. तुमचा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) सक्रिय असावा. मोबाईल नंबरही सक्रिय असावा. यूएएन आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक खाते नंबर आणि आयएफएससी कोडशी जोडलेला असावा. जर ही सर्व लिंकिंग पूर्ण असेल तरच एटीएम किंवा युपीआय सुविधा मिळेल. ईपीएफओने 32 सरकारी व खासगी बँकांशी करार केलाय. ज्यामुळे पैसे थेट बँकेत जमा होतात आणि प्रक्रिया जलद होते.

यामुळे होणारे फायदे काय?

या नव्या सुविधेमुळे सदस्यांना बँक किंवा ईपीएफओ ऑफिसात जाण्याची त्रासदायक प्रक्रिया संपणार आहे. पैसे मिनिटांत खात्यात येतात. युपीआयवर बॅलन्स तपासता येतो. क्लेम सेटलमेंट ऑटोमॅटिक होईल. बँकेत पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठी कर्मचाऱ्याची पसंती घेतली जाईल. यामुळे कागदपत्रांची गरज कमी होईल आणि पारदर्शकता वाढेल. विशेषतः छोट्या-मोठ्या गरजांसाठी तात्काळ पैसे हवे असणाऱ्या लोकांसाठी ही योजना खूप उपयुक्त ठरेल.

योजना कधी पूर्ण होईल?

सध्या ही सुविधा हळूहळू लागू होत आहे आणि 2026 च्या मध्यापर्यंत पूर्णपणे सुरू होईल.सर्व प्रक्रिया डिजिटल व बँकिंगसारखी करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. भविष्यात आणखी अनेक सोयी येणार आहेत. 

काय घ्यावी काळजी?

सदस्यांना फक्त यूएएन सक्रिय ठेवावा लागेल. ही योजना लागू झाल्यानंतर पीएफ व्यवस्थापन पूर्णपणे सोपे आणि आधुनिक होईल. ईपीएफओच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा अॅपवर तुम्हाला अधिक माहिती मिळणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

