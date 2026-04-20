EPFO Update: PF चे लाखो रुपये मिळवण्यासाठी अवघ्या 10 मिनिटांची प्रक्रिया; कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!

EPFO Update: पीएफ खात्यातील रक्कम काढण्यासाठी बँक खात्याचे KYC अपडेट करणे अत्यंत आवश्यक आहे, हे ईपीएफओने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. KYC अपडेट नसल्यास तुमचा PF विथड्रॉल अर्ज रद्द होऊ शकतो आणि पैसा अडकला जाऊ शकतो. चांगली बातमी म्हणजे, हे सर्व EPFO च्या अधिकृत वेबसाइटवरून घर बसल्या मोबाइलवरून पूर्ण करता येते. यासाठी तुम्हाला कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. 2026 मध्ये जॉब चेंज, पूर्ण PF काढणे किंवा अॅडव्हान्स घेणे यासाठी KYC अपडेट केल्याने टॅक्स कपात टाळता येईल. तसेच प्रक्रिया वेगवान होईल. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
PF पैसा काढण्यापूर्वी बँक KYC अपडेट नसल्यास EPFO तुमचा अर्ज थेट नाकारू शकते. नवीन बँक खाते जोडले असेल किंवा नोकरी बदलली असेल तर जुना फंड नवीन खात्यात अडचण न होता ट्रान्सफर होण्यासाठी हे अपडेट अनिवार्य आहे. यामुळे जास्त टॅक्स कपात टाळता येते आणि संपूर्ण रक्कम मिळणे सोपे होते. 2026 मध्ये नियम अधिक कडक झाले असल्याने, KYC अपडेट केल्याशिवाय कोणतीही PF संबंधित सुविधा मिळणार नाही, याची कर्मचाऱ्यांनी नोंद घ्या.
सर्वप्रथम EPFO च्या अधिकृत वेबसाइटवर जा. ‘KYC Updation (Member)’ हा पर्याय शोधा. तुमचा UAN नंबर आणि पासवर्ड टाकून Member e-Sewa पोर्टलवर लॉगिन करा. होमपेजवर वरच्या बाजूला ‘Manage’ टॅब दिसेल, त्यावर क्लिक करून ‘KYC’ पर्याय निवडा. यानंतर प्रक्रिया सुरू होते. हे सर्व फक्त 5-10 मिनिटांत होते, पण प्रत्येक स्टेप काळजीपूर्वक करा.
‘Bank’ बटणावर क्लिक करा. नवीन बँक अकाउंट नंबर आणि IFSC कोड टाका. आधारशी लिंक असलेल्या मोबाइलवर OTP येईल, तो भरून सबमिट करा. बँक नाव EPFO रेकॉर्डशी जुळले पाहिजे, नाहीतर अडचण येईल. IFSC कोड दोनदा तपासून घ्या. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तुमचे बँक KYC अपडेट होते.
बँक नंतर ‘PAN’ बटण दाबा. PAN नंबर टाका आणि पुन्हा आधार लिंक मोबाइलवर येणारा OTP घाला. दोन्ही OTP भरल्यावर स्टेटस ‘Pending with Employer for digital signing’ असे दिसेल. यानंतर तुमच्या कंपनीला कळवा, जेणेकरून ते डिजिटल साइन करून अप्रूव करतील. एकदा अप्रूवल मिळाले की KYC पूर्ण अपडेट झाले असे समजावे.
बँक खात्यातील नाव EPFO मधील नावाशी 100% जुळले पाहिजे. मोबाइल आधारशी लिंक नसेल तर OTP येणार नाही. IFSC कोड चुकीचा टाकू नका. अर्ज केल्यानंतर लगेच कंपनीला माहिती द्या, नाहीतर प्रक्रिया अडकते. 2026 मध्ये कोणतीही चूक झाल्यास PF विथड्रॉल अर्ज रद्द होऊ शकतो, म्हणून प्रत्येक स्टेप काळजीपूर्वक करा.
अपडेट केल्यानंतर स्टेटस तपासणे सोपे आहे. e-Sewa पोर्टलवर लॉगिन करा. ‘Manage’ टॅबमध्ये ‘KYC’ निवडा. ‘KYC Records’ मध्ये जा आणि ‘Digitally Authorized KYC’ मधील ‘Status’ कॉलम तपासा. जर ‘Approved’ दिसले तर तुमचे KYC यशस्वी झाले आहे. नियमित तपासणी करा जेणेकरून PF काढताना अडथळा येणार नाही.
KYC अपडेट झाल्यावर PF अर्ज ऑनलाइन करणे सोपे जाते. पूर्ण PF, अॅडव्हान्स किंवा जॉब चेंज ट्रान्सफरसाठी हे अपडेट अनिवार्य आहे. यामुळे टॅक्स बचत होते, प्रक्रिया वेगवान होते आणि पैसा अडकण्याची भीती संपते. EPFO हेल्पलाइनशी संपर्क साधून तुम्हाला तुमच्या शंकांचे निरसन करता येणार आहे. 2026 च्या नियमांनुसार KYC अपडेट केल्याने तुमचे PF व्यवहार सुरळीत आणि सुरक्षित राहण्यास मदत होईल.