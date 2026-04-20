EPFO Update: PF पैसा काढण्यापूर्वी बँक KYC अपडेट नसल्यास EPFO तुमचा अर्ज थेट नाकारू शकते. 2026 मधील नवीन अपडेट जाणून घ्या.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 20, 2026, 09:03 PM IST
EPFO Update: PF चे लाखो रुपये मिळवण्यासाठी अवघ्या 10 मिनिटांची प्रक्रिया; कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी अपडेट!
ईपीएफओ अपडेट

EPFO Update: पीएफ खात्यातील रक्कम काढण्यासाठी बँक खात्याचे KYC अपडेट करणे अत्यंत आवश्यक आहे, हे ईपीएफओने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. KYC अपडेट नसल्यास तुमचा PF विथड्रॉल अर्ज रद्द होऊ शकतो आणि पैसा अडकला जाऊ शकतो. चांगली बातमी म्हणजे, हे सर्व EPFO च्या अधिकृत वेबसाइटवरून घर बसल्या मोबाइलवरून पूर्ण करता येते. यासाठी तुम्हाला कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. 2026 मध्ये जॉब चेंज, पूर्ण PF काढणे किंवा अॅडव्हान्स घेणे यासाठी KYC अपडेट केल्याने टॅक्स कपात टाळता येईल. तसेच प्रक्रिया वेगवान होईल. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

KYC अपडेट का गरजेचे?

PF पैसा काढण्यापूर्वी बँक KYC अपडेट नसल्यास EPFO तुमचा अर्ज थेट नाकारू शकते. नवीन बँक खाते जोडले असेल किंवा नोकरी बदलली असेल तर जुना फंड नवीन खात्यात अडचण न होता ट्रान्सफर होण्यासाठी हे अपडेट अनिवार्य आहे. यामुळे जास्त टॅक्स कपात टाळता येते आणि संपूर्ण रक्कम मिळणे सोपे होते. 2026 मध्ये नियम अधिक कडक झाले असल्याने, KYC अपडेट केल्याशिवाय कोणतीही PF संबंधित सुविधा मिळणार नाही, याची कर्मचाऱ्यांनी नोंद घ्या. 

EPFO पोर्टलवर KYC अपडेट करण्याची सुरुवात

सर्वप्रथम EPFO च्या अधिकृत वेबसाइटवर जा. ‘KYC Updation (Member)’ हा पर्याय शोधा. तुमचा UAN नंबर आणि पासवर्ड टाकून Member e-Sewa पोर्टलवर लॉगिन करा. होमपेजवर वरच्या बाजूला ‘Manage’ टॅब दिसेल, त्यावर क्लिक करून ‘KYC’ पर्याय निवडा. यानंतर प्रक्रिया सुरू होते. हे सर्व फक्त 5-10 मिनिटांत होते, पण प्रत्येक स्टेप काळजीपूर्वक करा.

बँक खाते अपडेट करण्याच्या सोप्या टीप्स 

‘Bank’ बटणावर क्लिक करा. नवीन बँक अकाउंट नंबर आणि IFSC कोड टाका. आधारशी लिंक असलेल्या मोबाइलवर OTP येईल, तो भरून सबमिट करा. बँक नाव EPFO रेकॉर्डशी जुळले पाहिजे, नाहीतर अडचण येईल. IFSC कोड दोनदा तपासून घ्या. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तुमचे बँक KYC अपडेट होते.

PAN अपडेट आणि OTP द्वारे पुष्टी

बँक नंतर ‘PAN’ बटण दाबा. PAN नंबर टाका आणि पुन्हा आधार लिंक मोबाइलवर येणारा OTP घाला. दोन्ही OTP भरल्यावर स्टेटस ‘Pending with Employer for digital signing’ असे दिसेल. यानंतर तुमच्या कंपनीला कळवा, जेणेकरून ते डिजिटल साइन करून अप्रूव करतील. एकदा अप्रूवल मिळाले की KYC पूर्ण अपडेट झाले असे समजावे.

काय घ्याल काळजी?

बँक खात्यातील नाव EPFO मधील नावाशी 100% जुळले पाहिजे. मोबाइल आधारशी लिंक नसेल तर OTP येणार नाही. IFSC कोड चुकीचा टाकू नका. अर्ज केल्यानंतर लगेच कंपनीला माहिती द्या, नाहीतर प्रक्रिया अडकते. 2026 मध्ये कोणतीही चूक झाल्यास PF विथड्रॉल अर्ज रद्द होऊ शकतो, म्हणून प्रत्येक स्टेप काळजीपूर्वक करा.

KYC स्टेटस कसा तपासावा?

अपडेट केल्यानंतर स्टेटस तपासणे सोपे आहे. e-Sewa पोर्टलवर लॉगिन करा. ‘Manage’ टॅबमध्ये ‘KYC’ निवडा. ‘KYC Records’ मध्ये जा आणि ‘Digitally Authorized KYC’ मधील ‘Status’ कॉलम तपासा. जर ‘Approved’ दिसले तर तुमचे KYC यशस्वी झाले आहे. नियमित तपासणी करा जेणेकरून PF काढताना अडथळा येणार नाही.

2026 मध्ये PF विथड्रॉलसाठी उपयुक्त टिप्स

KYC अपडेट झाल्यावर PF अर्ज ऑनलाइन करणे सोपे जाते. पूर्ण PF, अॅडव्हान्स किंवा जॉब चेंज ट्रान्सफरसाठी हे अपडेट अनिवार्य आहे. यामुळे टॅक्स बचत होते, प्रक्रिया वेगवान होते आणि पैसा अडकण्याची भीती संपते. EPFO हेल्पलाइनशी संपर्क साधून तुम्हाला तुमच्या शंकांचे निरसन करता येणार आहे. 2026 च्या नियमांनुसार KYC अपडेट केल्याने तुमचे PF व्यवहार सुरळीत आणि सुरक्षित राहण्यास मदत होईल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

