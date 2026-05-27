/EPFO कडून कर्मचाऱ्यांसाठी मोठे बदल जाहीर, आता PF काढणे होणार आणखी सोपे; बातमी तुमच्या कामाची!

EPFO Update: आधी PF क्लेम मंजूर होण्यासाठी 7 ते 20 दिवस लागत होते. आता ही प्रक्रिया काही तासांपासून 72 तासांच्या आत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
EPFO Update: देशातील कोट्यवधी नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच EPFO ने मोठे बदल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. “EPFO 3.0” या नव्या डिजिटल प्रणालीअंतर्गत PF काढण्याचे नियम अधिक सोपे, जलद आणि लवचिक करण्यावर भर दिला जातोय. विशेष म्हणजे जुन्या 13 गुंतागुंतीच्या विड्रॉअल नियमांना आता फक्त 3 मुख्य श्रेणींमध्ये विभागण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्याचबरोबर PF खातेदारांना त्यांच्या निधीपैकी तब्बल 75 टक्के रक्कम अधिक सुलभ पद्धतीने काढता येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या बदलामुळे खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आतापर्यंत PF मधून पैसे काढण्यासाठी विवाह, शिक्षण, घर, आजारपण, बेरोजगारी अशा अनेक वेगवेगळ्या नियमांचे पालन करावे लागत होते. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना प्रक्रिया समजणे कठीण जात होते. EPFO 3.0 अंतर्गत हे सर्व नियम आता तीन प्रमुख गटांमध्ये विभागले जाणार आहेत — “आवश्यक गरजा”, “घर आणि मालमत्ता” आणि “विशेष परिस्थिती”. आवश्यक गरजांमध्ये वैद्यकीय खर्च, शिक्षण, लग्न यांसारख्या बाबी येतील. तर बेरोजगारी किंवा नैसर्गिक आपत्तींसारख्या परिस्थिती विशेष श्रेणीत समाविष्ट केल्या जातील. या बदलामुळे PF काढण्याची प्रक्रिया कमी किचकट होणार आहे.
EPFO 3.0 मधील सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे PF निधीतील 75 टक्के रक्कम अधिक लवचिक पद्धतीने काढण्याची सुविधा. सध्याच्या नियमांमध्ये अनेक निर्बंध असल्याने तातडीच्या गरजेत कर्मचाऱ्यांना अडचणी येत होत्या. आता नवीन व्यवस्थेनुसार खातेदारांना UPI आणि ATMसारख्या डिजिटल माध्यमांद्वारे थेट पैसे काढण्याची सुविधा दिली जाणार आहे. मात्र निवृत्ती सुरक्षित राहावी यासाठी किमान २५ टक्के रक्कम खात्यात ठेवणे बंधनकारक असणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे कर्मचारी आर्थिक अडचणीच्या काळात अधिक वेगाने निधी वापरू शकतील.
EPFO 3.0 अंतर्गत सर्वात मोठा डिजिटल बदल म्हणजे ATM कार्ड आणि UPI आधारित PF विथड्रॉअल. सरकार PF खातेदारांना विशेष EPFO कार्ड देण्याचा विचार करत आहे. या कार्डच्या मदतीने ATMमधून थेट PF रक्कम काढता येईल. तसेच UPI अॅपद्वारे काही मिनिटांत PF पैसे थेट बँक खात्यात जमा होऊ शकतील. कामगार मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, या सुविधेची चाचणी पूर्ण झाली असून लाखो सदस्यांसाठी सेवा टप्प्याटप्प्याने सुरू होऊ शकते. यामुळे आधीप्रमाणे अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार नाही.
EPFO 3.0 अंतर्गत बहुतांश क्लेम “ऑटो सेटलमेंट” प्रणालीद्वारे मंजूर केले जाणार आहेत. आधी PF क्लेम मंजूर होण्यासाठी 7 ते 20 दिवस लागत होते. आता ही प्रक्रिया काही तासांपासून 72 तासांच्या आत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आधार OTP, डिजिटल KYC आणि सेल्फ-सर्टिफिकेशनच्या मदतीने अनेक क्लेममध्ये नियोक्त्याच्या मंजुरीची गरजही कमी केली जाणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचेल आणि कार्यालयीन अडथळे कमी होतील. विशेष म्हणजे ऑटो-सेटलमेंट मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 2 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची तयारी सुरू असल्याचेही समोर आले आहे.
नवीन EPFO प्रणालीमुळे PF काढणे जलद आणि सोपे होणार असले तरी काही धोकेही व्यक्त केले जात आहेत. ATM आणि डिजिटल व्यवहार वाढल्याने सायबर फसवणूक, कार्ड क्लोनिंग आणि OTP फ्रॉडची शक्यता वाढू शकते. त्यामुळे खातेदारांनी KYC अपडेट ठेवणे, अधिकृत अॅप्सच वापरणे आणि OTP कोणालाही न सांगणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. दुसरीकडे आर्थिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, PF निधी हा निवृत्तीनंतरचा आधार असल्याने तो पूर्णपणे खर्च होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे 25 टक्के निधी अनिवार्य ठेवण्याचा निर्णय दीर्घकालीन सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.