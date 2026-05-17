/EPFO: भारतातील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज, दरमहा 3000 रुपये पेन्शन; CBT बैठकीतून मोठी अपडेट समोर!

EPFO: वाढती महागाई, औषधांचा खर्च आणि दैनंदिन गरजा लक्षात घेता हा निर्णय अनेक ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोठा आधार ठरू शकतो.
EPFO: देशातील लाखो निवृत्त कर्मचारी आणि ईपीएस-95 पेन्शनधारकांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच ईपीएफओकडून किमान मासिक पेन्शन 1000 रुपयांवरून 3000 रुपये करण्याबाबत सकारात्मक हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय न्यासी मंडळाच्या (CBT) बैठकीत या प्रस्तावावर सहमती झाल्याचे सांगितले जात आहे.
सध्या EPS योजनेअंतर्गत अनेक निवृत्त कर्मचाऱ्यांना फक्त 1000 रुपये किमान पेन्शन मिळते. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही रक्कम अत्यंत अपुरी असल्याची तक्रार अनेक वर्षांपासून होत होती. आता ही किमान पेन्शन थेट 3000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याबाबत गंभीर चर्चा सुरू असल्याचे समोर आले आहे.
EPFO मधील सर्वात महत्त्वाची निर्णयप्रक्रिया करणारी संस्था म्हणजे केंद्रीय न्यासी मंडळ (CBT). या मंडळाच्या सलग बैठकींमध्ये पेन्शन वाढीच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली असून त्याला तत्त्वतः सहमती मिळाल्याचे सांगण्यात आले आहे. कामगार संघटनांनी यासाठी सातत्याने दबाव आणला होता.
जर हा निर्णय अंतिम झाला, तर देशभरातील लाखो EPS-95 पेन्शनधारकांना थेट आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. विशेषतः खासगी क्षेत्रातील निवृत्त कर्मचारी, लहान कंपन्यांमधून सेवा पूर्ण केलेले कामगार आणि कमी वेतन गटातील नागरिकांना याचा मोठा लाभ होणार आहे. सध्याच्या महागाईत 1000 रुपयांत महिन्याचा खर्च भागवणे अशक्य असल्याचे अनेक संघटनांचे म्हणणे आहे.
सध्या EPF आणि EPS योगदानासाठी 15 हजार रुपयांची बेसिक वेतन मर्यादा लागू आहे. ती वाढवून 25 ते 30 हजार रुपयांपर्यंत नेण्याची मागणी देखील जोर धरत आहे. जर सरकारने हा बदल मंजूर केला, तर भविष्यात कर्मचाऱ्यांचे PF योगदान आणि निवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन दोन्ही वाढू शकतात.
EPFO कडून डिजिटल सुविधांवरही मोठा भर दिला जात आहे. PF रक्कम थेट UPI माध्यमातून बँक खात्यात ट्रान्सफर करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच नवीन EPFO 3.0 पोर्टलमुळे PF आणि पेन्शनशी संबंधित प्रक्रिया अधिक सोपी होण्याची शक्यता आहे.
पेन्शन वाढीबाबत चर्चा आणि सहमती झाली असली, तरी अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र सरकार आणि अर्थ मंत्रालयाची भूमिका महत्त्वाची राहणार आहे. याआधीही पेन्शन वाढीचे प्रस्ताव आर्थिक ताणामुळे रखडल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे अधिकृत अधिसूचना येईपर्यंत हा निर्णय प्रक्रियेत असल्याचे मानले जात आहे.
देशभरातील पेन्शनधारक संघटनांनी या हालचालीचे स्वागत केले आहे. मात्र अनेक संघटना 3000 रुपयांपेक्षा अधिक किमान पेन्शनची मागणी करत आहेत. काही संघटनांनी 7500 ते 9000 रुपयांपर्यंत पेन्शन वाढवण्याची मागणी केली आहे. तरीही 1000 वरून 3000 रुपयांपर्यंत वाढ हा मोठा बदल मानला जात आहे.