/EPFO Big Update: यूपीआयद्वारे पटकन PF काढणे होणार आणखी सोपे; आताच जाणून घ्या नियम

EPFO: EPFO ने ऑटो-सेटलमेंटची मर्यादा वाढवण्याची तयारी केली आहे. काही प्रकरणांमध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंतचे क्लेम स्वयंचलित पद्धतीने मंजूर होऊ शकतात. त्यामुळे मानवी पडताळणीसाठी लागणारा वेळ कमी होईल.
EPFO: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओ आपल्या कोट्यवधी सदस्यांसाठी मोठा डिजिटल बदल करण्याच्या तयारीत आहे. लवकरच PF खात्यातील पैसे यूपीआयच्या माध्यमातून थेट बँक खात्यात तत्काळ जमा करता येणार आहेत. यामुळे पीएफ काढण्यासाठी लागणारी दीर्घ प्रतीक्षा, कागदपत्रांची प्रक्रिया आणि कार्यालयीन फेऱ्यांपासून मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार EPFO 3.0 या नव्या डिजिटल योजनेअंतर्गत ही सुविधा सुरू करण्याच्या दिशेने काम करत आहे.
सध्या PF काढण्यासाठी सदस्यांना ऑनलाइन अर्ज करून काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागते. मात्र नव्या व्यवस्थेनुसार UPI प्लॅटफॉर्मचा वापर करून पात्र सदस्यांना PF रक्कम थेट खात्यात मिळू शकते. सरकार आणि EPFO यासाठी तांत्रिक चाचण्या पूर्ण करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. ही सुविधा सुरू झाल्यानंतर PF व्यवहार अधिक जलद, सोपे आणि पारदर्शक होतील.
नव्या प्रस्तावित नियमांनुसार सदस्यांना त्यांच्या PF शिल्लक रकमेपैकी 75 टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढण्याची परवानगी मिळू शकते. उर्वरित 25 टक्के निधी निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षिततेसाठी खात्यात ठेवला जाणार आहे. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक निधी सहज उपलब्ध होईल, पण संपूर्ण निवृत्ती निधी एकाचवेळी संपणार नाही याचीही काळजी घेतली जाईल.
UPI द्वारे PF काढण्यासाठी सदस्यांचे केवायसी पूर्ण असणे अत्यंत महत्त्वाचे असेल. आधार कार्ड, पॅन कार्ड आणि बँक खाते ईपीएफओ रेकॉर्डशी जोडलेले व पडताळलेले असणे गरजेचे आहे. तसेच UAN सक्रिय असणे आणि मोबाईल क्रमांक आधारशी लिंक असणे आवश्यक ठरू शकते. माहितीमध्ये विसंगती असल्यास व्यवहार नाकारला जाण्याची शक्यता आहे.
EPFO ने ऑटो-सेटलमेंटची मर्यादा वाढवण्याची तयारी केली आहे. काही प्रकरणांमध्ये 5 लाख रुपयांपर्यंतचे क्लेम स्वयंचलित पद्धतीने मंजूर होऊ शकतात. त्यामुळे मानवी पडताळणीसाठी लागणारा वेळ कमी होईल. कागदपत्रे योग्य असल्यास सदस्यांच्या खात्यात रक्कम 24 तासांच्या आत जमा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वैद्यकीय गरज, शिक्षण, विवाह किंवा इतर आर्थिक अडचणीच्या काळात PF निधी तातडीने उपलब्ध होणे ही या बदलाची सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे. याशिवाय नियोक्त्याच्या मंजुरीवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होऊ शकते. डिजिटल प्रणालीमुळे फसवणुकीवर नियंत्रण, जलद व्यवहार आणि सदस्यांना अधिक सोयीस्कर सेवा देण्याचे उद्दिष्ट ईपीएफओसमोर आहे. मात्र अंतिम अंमलबजावणीसाठी अधिकृत नियम व मार्गदर्शक सूचना जारी होणे बाकी आहे.