/₹93300000000 अडकलेयत EPFO निष्क्रिय खात्यांत; तुम्हीपण विसरलात जुन्या कंपनीचा पीएफ, मोठी अपडेट समोर!

देशभरातील लाखो कर्मचाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे (EPF) पैसे आजही निष्क्रिय खात्यांमध्ये पडून आहेत. संसदेत केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 31 मार्च 2026 पर्यंत EPFO च्या निष्क्रिय (Inoperative) खात्यांमध्ये तब्बल ₹9,330.56 कोटींची रक्कम पडून आहे. नोकरी बदलल्यानंतर जुने PF खाते ट्रान्सफर न करणे, रक्कम न काढणे किंवा खात्याशी संबंधित प्रक्रिया अपूर्ण राहणे ही यामागची प्रमुख कारणे आहेत. सरकारने कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जुन्या PF खात्यांची पडताळणी करून पात्र रक्कम तातडीने क्लेम करण्याचे आवाहन केले आहे.
राज्यसभेत केंद्रीय कामगार व रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 31 मार्च 2026 पर्यंत देशभरातील निष्क्रिय EPF खात्यांमध्ये ₹9,330.56 कोटी जमा आहेत. ही रक्कम अशा कर्मचाऱ्यांची आहे ज्यांनी नोकरी बदलल्यानंतर PF खाते ट्रान्सफर केले नाही किंवा अनेक वर्षे कोणताही व्यवहार केला नाही. त्यामुळे त्यांच्या खात्यांना 'इनऑपरेटिव्ह' स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
EPFO च्या नियमानुसार, काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये PF खाते निष्क्रिय मानले जाते. उदाहरणार्थ, नोकरी सोडल्यानंतर किंवा निवृत्तीनंतर दीर्घकाळ खाते वापरले गेले नाही, PF ट्रान्सफर झाला नाही किंवा कोणतेही योगदान जमा झाले नाही, तर खाते इनऑपरेटिव्ह होऊ शकते. मात्र, खाते निष्क्रिय झाले म्हणजे त्यावरील तुमचा हक्क संपत नाही. पात्र सदस्यांना त्यांची रक्कम नंतरही मिळू शकते.
तुम्ही आयुष्यात एकापेक्षा जास्त नोकऱ्या बदलल्या असतील, तर तुमच्या जुन्या PF खात्यात रक्कम अडकलेली असण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी UAN (Universal Account Number) वापरून EPFO च्या सदस्य पोर्टलवर लॉग इन करा. जुनी खाती UAN शी जोडलेली आहेत का, KYC पूर्ण आहे का आणि PF ट्रान्सफर झाला आहे का, याची खात्री करा. अनेक कर्मचारी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करत नसल्याने त्यांचे पैसे वर्षानुवर्षे निष्क्रिय खात्यांमध्ये पडून राहतात.
जर तुम्ही सध्या दुसऱ्या कंपनीत काम करत असाल, तर जुन्या PF खात्यातील रक्कम नवीन EPF खात्यात ऑनलाइन ट्रान्सफर करता येते. निवृत्त झालेल्या सदस्यांना नियमांनुसार संपूर्ण रक्कम काढण्याची सुविधा आहे. यासाठी UAN सक्रिय असणे, आधार, PAN, बँक खाते आणि इतर KYC तपशील अद्ययावत असणे आवश्यक आहे. काही जुन्या खात्यांसाठी अतिरिक्त कागदपत्रांचीही आवश्यकता लागू शकते.
कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या PF रकमेबाबत माहिती मिळावी आणि निष्क्रिय खात्यांतील पैसे परत मिळावेत यासाठी EPFO विविध माध्यमांतून जनजागृती करत आहे. सोशल मीडिया मोहिमा, 'निधी आपके निकट (NAN) 2.0' शिबिरे आणि डिजिटल सेवा यांचा वापर करून सदस्यांना खाते पडताळणी, ट्रान्सफर आणि क्लेम प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, नोकरी बदलल्यानंतर जुने PF खाते नवीन UAN शी लिंक करणे आणि निधी ट्रान्सफर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसेच KYC अद्ययावत ठेवणे, मोबाईल क्रमांक व बँक तपशील योग्य असणे आणि वेळोवेळी EPF पासबुक तपासणे गरजेचे आहे. यामुळे भविष्यात PF क्लेम करताना अडचणी येत नाहीत आणि तुमच्या निवृत्ती बचतीवर तुमचा हक्क सुरक्षित राहतो.