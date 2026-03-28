Epfo Recruitment:  ईपीएफओ ही केंद्र सरकारची मोठी संस्था आहे आणि येथे नोकरी मिळाली तर चांगला पगार आणि सुविधा मिळतात. या भरती प्रक्रियेबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 28, 2026, 09:48 PM IST
EPFO Job: ईपीएफओमध्ये शेकडो पदांची भरती, 10 वी उत्तीर्णांना मिळेल 56 हजारपर्यत पगार
ईपीएफओ नोकर भरती

Epfo Recruitment: कर्मचारी भविष्य निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने 153 पदांची भरती जाहीर केली आहे. ही भरती सरकारी नोकरीच्या तयारीत असलेल्या तरुणांसाठी खूप चांगली संधी आहे. दहावी पास विद्यार्थ्यांना यात सहभागी होण्याची संधी मिळाली आहे. ही पदे स्थायी स्वरूपाची असल्याने भविष्यात सुरक्षित करिअर मिळणार आहे. ईपीएफओ ही केंद्र सरकारची मोठी संस्था आहे आणि येथे नोकरी मिळाली तर चांगला पगार आणि सुविधा मिळतात. या भरती प्रक्रियेबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

पदभरतीचा तपशील 

ईपीएफओ अंतर्गत एकूण 153 पदे भरण्यात येणार आहेत. यात मुख्य पदे म्हणजे लोअर डिव्हिजन क्लार्क (एलडीसी) आणि ज्युनियर सेक्रेटरीअट असिस्टंट (जेएसए). दोन्ही पदांसाठी 10वी पास उमेदवार पात्र आहेत. ही पदे कार्यालयीन कामे, दस्तऐवज हाताळणे आणि संगणकावर काम करण्यासाठी आहेत. ज्यांना सरकारी कार्यालयात नोकरी करायची आहे त्यांच्यासाठी ही उत्तम संधी आहे.

'रश्मी वहिनीच्या हातचे साबुदाणे वडे अन् देवेंद्रजींची आवड', मातोश्रीवर जाणार? अमृता फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं

पात्रता निकष

उमेदवाराने मान्यताप्राप्त बोर्डातून दहावी उत्तीर्ण असावी. याशिवाय संगणक चालवण्याचे मूलभूत ज्ञान असणे गरजेचे आहे. वयोमर्यादा आणि इतर तपशील अधिकृत वेबसाइटवर तपासावेत. जर तुम्ही दहावी पास असाल आणि कॉम्प्युटरवर टायपिंग, इंटरनेट वापर येत असेल तर तुम्ही या भरतीसाठी अर्ज करू शकता. विशेष म्हणजे ही संधी फक्त दहावी पाससाठी आहे. त्यामुळे जास्त शिक्षण नसलेल्यांनाही चांगली संधी उपलब्ध आहे.

Amruta Fadanvis Unfiltered: 'तुम्हीपण घरी देवाभाऊ म्हणता का?', अमृता फडणवीसांचं भन्नाट उत्तर!

महत्त्वाच्या तारखा

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 1 एप्रिल 2026 आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी तातडीने अर्ज करावा लागणार आहे. शेवटच्या क्षणी वेबसाइटवर अडचण येऊ नये म्हणून आता लगेच प्रक्रिया सुरू करा. अर्ज सुरू झाल्यापासून ते शेवटच्या तारखेपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जातील.

अर्ज कसा करायचा?

सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन आहे. प्रथम अधिकृत वेबसाइट epfindia.gov.in वर जा. तिथे भर्ती नोटिफिकेशन उघडा. ‘Apply Online’ वर क्लिक करा. प्रथम नोंदणी करा, नंतर लॉगिन करून अर्ज फॉर्म भरा. सर्व माहिती नीट भरा, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा आणि सबमिट करा. अर्ज केल्यानंतर प्रिंट काढून ठेवा. काहीही चुकीचे नोंदवू नका, अन्यथा अर्ज रद्द होऊ शकतो.

महिला आणि पुरुषांचं मिलन कसं झालं?, वैज्ञानिकांनी उकललं लाखो वर्षे जुनं रहस्य!

निवड प्रक्रिया आणि पगार

निवड ऑनलाइन लिखित परीक्षा, दस्तऐवज तपासणी आणि अंतिम निवडीतून होईल. परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांचे दस्तऐवज तपासले जातील. यशस्वी उमेदवारांना महिन्याला 18 हजार ते 56 हजार 900 रुपये पगार मिळेल. यासोबत भत्ते आणि सरकारी नोकरीचे इतर फायदेही मिळणार आहेत.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

इतर बातम्या

अशोक खरातच्या कुटुंबाच्या काळजीच्या विधानावरून दीपक केसरकरा...

महाराष्ट्र बातम्या