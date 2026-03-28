EPFO Job: ईपीएफओमध्ये शेकडो पदांची भरती, 10 वी उत्तीर्णांना मिळेल 56 हजारपर्यत पगार

Epfo Recruitment: कर्मचारी भविष्य निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने 153 पदांची भरती जाहीर केली आहे. ही भरती सरकारी नोकरीच्या तयारीत असलेल्या तरुणांसाठी खूप चांगली संधी आहे. दहावी पास विद्यार्थ्यांना यात सहभागी होण्याची संधी मिळाली आहे. ही पदे स्थायी स्वरूपाची असल्याने भविष्यात सुरक्षित करिअर मिळणार आहे. ईपीएफओ ही केंद्र सरकारची मोठी संस्था आहे आणि येथे नोकरी मिळाली तर चांगला पगार आणि सुविधा मिळतात. या भरती प्रक्रियेबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
ईपीएफओ अंतर्गत एकूण 153 पदे भरण्यात येणार आहेत. यात मुख्य पदे म्हणजे लोअर डिव्हिजन क्लार्क (एलडीसी) आणि ज्युनियर सेक्रेटरीअट असिस्टंट (जेएसए). दोन्ही पदांसाठी 10वी पास उमेदवार पात्र आहेत. ही पदे कार्यालयीन कामे, दस्तऐवज हाताळणे आणि संगणकावर काम करण्यासाठी आहेत. ज्यांना सरकारी कार्यालयात नोकरी करायची आहे त्यांच्यासाठी ही उत्तम संधी आहे.
उमेदवाराने मान्यताप्राप्त बोर्डातून दहावी उत्तीर्ण असावी. याशिवाय संगणक चालवण्याचे मूलभूत ज्ञान असणे गरजेचे आहे. वयोमर्यादा आणि इतर तपशील अधिकृत वेबसाइटवर तपासावेत. जर तुम्ही दहावी पास असाल आणि कॉम्प्युटरवर टायपिंग, इंटरनेट वापर येत असेल तर तुम्ही या भरतीसाठी अर्ज करू शकता. विशेष म्हणजे ही संधी फक्त दहावी पाससाठी आहे. त्यामुळे जास्त शिक्षण नसलेल्यांनाही चांगली संधी उपलब्ध आहे.
अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 1 एप्रिल 2026 आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी तातडीने अर्ज करावा लागणार आहे. शेवटच्या क्षणी वेबसाइटवर अडचण येऊ नये म्हणून आता लगेच प्रक्रिया सुरू करा. अर्ज सुरू झाल्यापासून ते शेवटच्या तारखेपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जातील.
सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन आहे. प्रथम अधिकृत वेबसाइट epfindia.gov.in वर जा. तिथे भर्ती नोटिफिकेशन उघडा. ‘Apply Online’ वर क्लिक करा. प्रथम नोंदणी करा, नंतर लॉगिन करून अर्ज फॉर्म भरा. सर्व माहिती नीट भरा, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा आणि सबमिट करा. अर्ज केल्यानंतर प्रिंट काढून ठेवा. काहीही चुकीचे नोंदवू नका, अन्यथा अर्ज रद्द होऊ शकतो.
निवड ऑनलाइन लिखित परीक्षा, दस्तऐवज तपासणी आणि अंतिम निवडीतून होईल. परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांचे दस्तऐवज तपासले जातील. यशस्वी उमेदवारांना महिन्याला 18 हजार ते 56 हजार 900 रुपये पगार मिळेल. यासोबत भत्ते आणि सरकारी नोकरीचे इतर फायदेही मिळणार आहेत.