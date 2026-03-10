English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • EPFO Death Claim: कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर परिवाराला कसे मिळतात PF, पेन्शन अन् वीम्याचे पैसे? क्लेम करण्याची सोपी पद्धत!

EPFO Death Claim: कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर परिवाराला कसे मिळतात PF, पेन्शन अन् वीम्याचे पैसे? क्लेम करण्याची सोपी पद्धत!

EPFO Death Claim: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळवणे शक्य आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 10, 2026, 03:09 PM IST
EPFO Death Claim: कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर परिवाराला कसे मिळतात PF, पेन्शन अन् वीम्याचे पैसे? क्लेम करण्याची सोपी पद्धत!
ईपीएफओ

EPFO Death Claim: नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील काही भाग पीए, पेन्शन आणि विम्याच्या नावे कापला जातो. कर्मचाऱ्यांना त्याच्या गरजेनुसार नियमाअंतर्गत ही रक्कम काढता येते. पण कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यावर त्याच्या कुटुंबीयांनी ही रक्कम कशी मिळवायची?, त्यासाठी कुटुंबियांकडे कोणती कागदपत्रे असणे आवश्यक असते?, कुठे अर्ज करायचा असतो? हे अनेकांना माहिती नसते. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

ऑनलाइन प्रक्रिया 

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत नोकरी करणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत मिळवणे शक्य आहे. पीए, पेन्शन आणि विमा योजनांच्या माध्यमातून लाखो रुपयांची मदत मिळू शकते. ही प्रक्रिया आता ऑनलाइन झाली आहे, ज्यामुळे कुटुंबाला त्रास कमी होतो.

डेथ सर्टिफिकेटचे महत्व

कर्मचारीच्या मृत्यूनंतर सर्वप्रथम मृत्यू प्रमाणपत्र (डेथ सर्टिफिकेट) काढणे आवश्यक आहे. हे डॉक्यूमेंट PF क्लेम, विमा आणि बँकेच्या सर्व कामांसाठी अनिवार्य आहे. स्थानिक पालिकेतून हे प्रमाणपत्र सहज मिळते. याशिवाय, क्लेमसाठी हे मूलभूत डॉक्यूमेंट आहे, ज्यामुळे प्रक्रिया वेगवान होते.

PF चे फायदे आणि क्लेम

जर कर्मचारीच्या पगारातून PF कापला जात असेल, तर त्याच्या खात्यात जमा असलेली संपूर्ण रक्कम नामनिर्देशित व्यक्तीला (नॉमिनी) मिळते. EPFO च्या युनिफाइड मेंबर पोर्टलवर जाऊन 'डेथ क्लेम फाइलिंग बाय बेनिफिशियरी' निवडा. UAN नंबर, नॉमिनीचे नाव, जन्मतारीख आणि आधार डिटेल्स भरा. OTP वेरिफिकेशननंतर फॉर्म 20 भरून PF क्लेम करा. हे पैसे थेट बँक खात्यात जमा होतात.

पेन्शन योजनेचे लाभ

कर्मचाऱ्याने 5 वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त नोकरी केली असेल, तर त्याच्या पती/पत्नीला आजीवन पेन्शन मिळू शकते. मुलांना 25 वर्षांपर्यंत किंवा लग्न होईपर्यंत पेन्शन मिळते. फॉर्म 10D भरून ही क्लेम करा. यासाठी मृतकाच्या सेवेच्या कालावधीची माहिती द्यावी लागते. ही योजना कुटुंबाला दीर्घकाळ आर्थिक आधार देते.

विमा (EDLI) योजनेची मदत

कर्मचारी जमा लिंक्ड इन्शुरन्स (EDLI) अंतर्गत, नोकरीदरम्यान मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला 7 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळते. फॉर्म 5IF भरून क्लेम करा. यासाठी मृतकाचा UAN आधारशी लिंक्ड असावा. ही योजना कर्मचारीच्या पगारावर आधारित असते आणि कुटुंबाला तात्काळ मदत मिळते.

ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया

EPFO ने प्रक्रिया सोपी केली आहे. पोर्टलवर लॉगिन करून UAN आणि आधार वेरिफाय करा. डेथ सर्टिफिकेट, नॉमिनीचे कॅन्सल्ड चेक आणि फोटो अपलोड करा. e-Sign करून फॉर्म सबमिट करा. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर 20-30 दिवसांत पैसे मिळतात. ऑफलाइनसाठी EPFO कार्यालयात जाऊ शकता.

आवश्यक डॉक्यूमेंट्स 

क्लेमसाठी डेथ सर्टिफिकेट व्यतिरिक्त, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक पासबुक आणि नॉमिनीचे ओळखपत्र हवे. मृतकाच्या एटीएमचा वापर टाळा, कारण ते कायद्याने चुकीचे आहे. बँकेत जाऊन नॉमिनीमार्फत पैसे ट्रान्सफर करा. यामुळे कोणताही गुंतागुंत टाळता येते. मृतकाच्या बँक खात्यातील पैसे नॉमिनीला मिळवण्यासाठी बँकेत अर्ज करावा लागेल. जर कर्जावर विमा असेल, तर उर्वरित रक्कम विमा कंपनी भरते. अशावेळी कुटुंबाने शांत राहून प्रक्रिया पूर्ण करावी, जेणेकरून आर्थिक ताण कमी होईल. EPFO च्या हेल्पलाइनवर (1800118005) संपर्क साधून तुम्हाला अधिक माहिती मिळू शकते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
EPFO Death ClaimEpfo claimEPFOPFDeath Claim Filing by Beneficiary

इतर बातम्या

“माझ्या मुलाला लोकांनी खूप त्रास…” टीम इंडिया वर्ल्ड कप जिं...

स्पोर्ट्स