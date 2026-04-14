EPFO Rule: कर्मचाऱ्यांनो, तुमच्या HR ला आजच विचारा PF संदर्भातील ही बाब, नाहीतर याल अडचणीत!

EPFO Rule: कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यातील सुरक्षेसाठी EPFO म्हणजेच कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेचे नियम आता पूर्णपणे डिजिटल झाले आहेत. अनेक कंपन्या PF जमा न होण्याची तक्रार करतात, पण खरी समस्या नियोक्ता पोर्टलवर नोंदणी न केल्यामुळे उद्भवते. 1 एप्रिल 2012 पासून हे नियम बंधनकारक आहेत. बिना नोंदणी PF जमा करणे शक्यच नाही. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
EPFO चे संपूर्ण PF सिस्टम आता ऑनलाइन आहे. पूर्वी मॅन्युअल पद्धतीने पैसे जमा केले जायचे, पण आता ते बंद झाले आहे. सरकारने पारदर्शकता, फसवणूक रोखणे आणि सोप्या ट्रॅकिंगसाठी नियोक्ता पोर्टल अनिवार्य केले आहे. 20 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या प्रत्येक संस्थेला ही नोंदणी करावीच लागते. बिना पोर्टल नोंदणी चालान तयार होत नाही आणि PF जमा होत नाही. ही प्रक्रिया 2012 पासून लागू आहे आणि 2026 मध्ये पूर्णपणे डिजिटल राहिली आहे.
ईपीएफओ एम्प्लॉयर पोर्टलवर नोंदणी केल्याशिवाय कोणतीही कंपनी पीएफचा एक पैसाही जमा करू शकत नाही. नोंदणीनंतर Establishment ID मिळतो. ज्याद्वारे चालान तयार करणे, पैसे भरणे आणि कर्मचाऱ्यांचे खाते अपडेट करणे शक्य होते. Unified Shram Suvidha Portal वरून ही नोंदणी मोफत होते. नोंदणी न केल्यास PF कटौती करूनही कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पैसे दाखवत नाहीत. ही प्रक्रिया पारदर्शक असल्याने भविष्यातील दावे करणे सोपे होते.
ECR म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक चलान कम रिटर्न ही दरमहा 15 तारखेपूर्वी अपलोड करावी लागणारी डिजिटल रिपोर्ट आहे. त्यात प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा UAN नंबर, पगार आणि PF कपातीची माहिती असते. ECR अपलोड केल्याने PF पैसा कर्मचाऱ्यांच्या पासबुकमध्ये त्वरित दिसतो. यामुळे रिटर्न आणि पेमेंट वेगळे झाले आहेत, चुका दुरुस्त करणे सोपे झाले आहे. ECR शिवाय PF जमा होत नाही आणि खाते अपडेट राहत नाही. ही कडी कंपनी आणि EPFO यांच्यातील मजबूत दुवा आहे.
नोंदणी न केल्यास कर्मचाऱ्यांचा मोठा तोटा होतो. त्यांची PF पासबुकमध्ये एंट्री येत नाही, भविष्यातील बचत, पेन्शन आणि कर्ज सुविधेवर परिणाम होतो. कंपनीला दंड, व्याज आणि कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागतो. 2026 मध्येही नियम कडक आहेत. आधीची शिल्लक जमा असल्यास पोर्टलवर मॅन्युअल चालान भरून भरपाई करता येते, पण उशीराने केल्यास व्याज लागते. यामुळे कंपनीची प्रतिमा खराब होते आणि कर्मचारी नाराज होतात.
EPFO वेबसाइटवर जा, ‘Establishment Registration’ वर क्लिक करा. Unified Shram Suvidha Portal वर अकाउंट तयार करा. कंपनीचे नाव, PAN, पत्ता, बँक डिटेल्स आणि कर्मचारी माहिती भरून दस्तऐवज अपलोड करा. DSC (डिजिटल सिग्नेचर) वापरा. नोंदणी मंजूर झाल्यावर Establishment ID मिळेल. नंतर दरमहा ECR अपलोड करा, चालान तयार करा आणि नेट बँकिंगने पैसे भरा. KYC व्हेरिफिकेशन करणे महत्त्वाचे आहे.
दंड टाळणे, कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करणे आणि कंपनीची विश्वासार्हता वाढणे या एम्प्लॉयरसाठी फायद्याच्या गोष्टी होतात. त वेळेवर PF जमा, पासबुकमध्ये पारदर्शकता, पेन्शन आणि कर्ज सुविधा, असे फायदे कर्मचाऱ्यांना मिळतात. 2025-26 च्या Employees’ Enrolment Campaign अंतर्गत (30 एप्रिल 2026 पर्यंत) जुन्या कर्मचाऱ्यांना समाविष्ट करणे सोपे झाले आहे. यामुळे कंपनीची प्रतिष्ठा वाढून कर्मचारी समाधानी राहतात.
कर्मचाऱ्यांनी UAN पासबुक तपासा, HR कडून ECR स्टेटस विचारून PF कपात तपासा. लगेच पोर्टलवर नोंदणी करा आणि ECR अपलोड सुरू करा. 2026 च्या नियमांनुसार हे अनिवार्य आहे. यामुळे भविष्यात कोणतेही अडथळे येणार नाहीत. PF सिस्टम आता पूर्णपणे पारदर्शक आणि कर्मचारी-केंद्रित झाला आहे. EPFO च्या अधिकृत वेबसाइटवर यासंदर्भात अधिक माहिती मिळणार आहे.