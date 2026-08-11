/EPFO कडून 1.49 लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; तुमचीही पेन्शनही वाढू शकते का?

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओ अंतर्गत उच्च वेतनाच्या आधारावर अधिक पेन्शन मिळवण्यासाठी अर्ज केलेल्या लाखो कर्मचारी आणि निवृत्त सदस्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. 10 ऑगस्ट 2026 रोजी लोकसभेत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, उच्च वेतनाशी जोडलेल्या पेन्शनसाठी 15,24,365 दावे प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 1,49,806 उच्च पेन्शन पेमेंट ऑर्डर्स जारी करण्यात आले आहेत. 5 ऑगस्टपर्यंत केवळ 11,595 दावे प्रलंबित असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
EPS-95 अंतर्गत पेन्शनची गणना ठरावीक वेतन मर्यादेवर केली जात होती. मात्र प्रत्यक्ष वेतन त्यापेक्षा अधिक असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वास्तविक वेतनाच्या आधारे पेन्शनमध्ये अधिक योगदान करण्याची संधी मिळावी, अशी मागणी होती. नोव्हेंबर 2022 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उच्च वेतनाच्या आधारावर EPSमध्ये योगदान करून अधिक पेन्शन मिळवण्याचा मार्ग खुला झाला. त्यानंतर EPFOने पात्र सदस्यांकडून पर्याय आणि संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्यास सुरुवात केली.
नाही. ही बाब समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. 15,24,365 हा प्राप्त झालेल्या दाव्यांचा आकडा आहे, तर 1,49,806 हा जारी करण्यात आलेल्या उच्च पेन्शन PPOचा आकडा आहे. PPO म्हणजे पेन्शन देण्यास अधिकृत करणारा आदेश. त्यामुळे PPO जारी झालेल्या निवृत्त सदस्यांच्या पेन्शनमध्ये त्यांच्या पात्रतेनुसार वाढीव वेतनाधारित पेन्शन लागू होण्याची प्रक्रिया अधिकृत झाली आहे. उर्वरित दाव्यांची प्रक्रिया सुरू आहे.
PPO म्हणजे पेन्शन पेमेंट ऑर्डर्स. निवृत्त कर्मचाऱ्याला पेन्शन देण्यासाठी हा अधिकृत आदेश असतो. उच्च पेन्शनसाठी PPO जारी झाल्याचा अर्थ संबंधित निवृत्त सदस्याची उच्च वेतनावर आधारित पेन्शन मंजूर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे अशा सदस्यांना पूर्वीच्या वेतन मर्यादेवर आधारित पेन्शनऐवजी पात्रतेनुसार अधिक पेन्शन मिळू शकते.
हा लाभ प्रत्येक EPFO सदस्याला आपोआप मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निर्धारित प्रक्रियेनुसार उच्च वेतनावर पेन्शनचा पर्याय स्वीकारलेले आणि संबंधित अटी पूर्ण करणारे सदस्य यासाठी पात्र ठरतात. ज्यांनी उच्च पेन्शनसाठी अर्ज केलेला नाही किंवा ज्यांचा दावा मंजूर झालेला नाही, त्यांची पेन्शन लागू नियमांनुसार निश्चित होईल. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या ‘सर्व EPS-95 सदस्यांची पेन्शन वाढली’ अशा दाव्यांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अधिकृत माहिती तपासणे आवश्यक आहे.
EPS-95 अंतर्गत केंद्र सरकारकडून सध्या किमान ₹1,000 मासिक पेन्शन दिली जाते. ही किमान पेन्शन वाढवण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. मात्र किमान पेन्शन ₹7,500 झाल्याचा दावा यापूर्वी सोशल मीडियावर पसरला होता आणि तो अधिकृतरीत्या पुष्टी झालेला नाही. सरकारने 2025 मध्येही स्पष्ट केले होते की सध्याची किमान EPS पेन्शन ₹1,000 आहे.
उच्च पेन्शनसाठी अर्ज केलेल्या सदस्यांना EPFOच्या अधिकृत पोर्टलवर ट्रॅक अॅप्लिकेशन स्टेट्स फॉर पेन्शन ऑन हायर वेजेस येथे सुविधा उपलब्ध आहे. त्याच पोर्टलवर उच्च पेन्शनसाठी देय रकमेचा अंदाज घेण्यासाठी कॅल्क्युलेटरही उपलब्ध आहे; मात्र EPFO स्वतः सांगते की हा केवळ अंदाज असून संबंधित प्रादेशिक कार्यालयाकडून निश्चित होणारी रक्कम अंतिम मानली जाते. पेन्शनची स्थिती तपासण्यासाठी ईपीएफओच्या पेन्शन पेमेंट इनक्वायरी सुविधेचाही वापर करता येतो.