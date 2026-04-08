ऑफिस कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! PF अकाउंटवरील एक चूक भविष्यासाठी ठरू शकते अडथळा, EPFO ने काय दिले निर्देश?

EPFO's Instructions to check PF Account Information: पीएफ म्हणजे, कर्मचाऱ्याच्या दरमहिन्याच्या पगारातून कापली जाणारी एक ठराविक रक्कम. जी अत्यंत महत्त्वाची असते, जेव्हा कर्मचारी नोकरी सोडत असतो तेव्हा ही रक्कम त्याला एकत्र काढता येते जी सर्वाधिक महत्त्वाची ठरते. दरम्यान, कर्मचारी भविष्य निधि संगठनने (EPFO) याबाबतच एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. ईपीएफओ द्वारा अधिकृत एक्स अकाउंटवर माहितीची पोस्ट शेअर करत, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पीएफ अकाउंटचे सर्व डिटेल पुन्हा एकदा नीट तपासण्यास सांगितले आहे. काही लहान चुकाही भविष्यात मोठी अडचण निर्माण करू शकतात.
दरम्यान, कर्मचारी भविष्य निधि संगठनने (EPFO) कर्मचाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत की, पीएफ अकाउंटवरील कर्मचाऱ्यांच्या कंपनीच्या जॉइनिंग डेट आणि एक्झिट डेटमध्ये एक लहानशी चूक, भविष्यातील फायद्यांना प्रभावित करू शकते. त्यामुळे ती अचूक आहे की नाही, हे वेळीच तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तुम्ही कंपनी जॉइन केल्याची तारीख आणि कंपनी सोडल्याची तारीख अगदी अचूक असेल तर, तुम्ही नक्की किती दिवस कार्यरत होतात याचे ठोस पुरावे राहतात. जे ठरवतात की तुम्हाला निवृत्तीनंतर किती रक्कम आणि निवृत्तीवेतन मिळेल.
A small mistake in your Date of Joining or Exit can impact your future benefits.
Don’t ignore it....
Check and correct your details today.
Secure your PF and pension.
— EPFO (@officialepfo) April 4, 2026
तारीख चुकल्यास काय नुकसान होईल?
तुमच्या पीएफ अकाउंटवरील तारीख चुकल्यास अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
पीएफचा दावा नाकरला जाऊ शकतो.
त्वरीत पैसे काढण्यात अडचणी येऊ शकतात.
नवीन नोकरीतील पीएफचे हस्तांतरण थांबवले जाऊ शकते.
मिळणाऱ्या पेन्शची गणना चुकीची असू शकते. यामुळे मिळणाऱ्या रक्कमेत घट होण्याची शक्यता आहे.
तसेच सेवानिवृत्तीच्या वेळी कमी पैसै मिळण्याची शक्यता असते.
तुम्ही घरबसल्या तुमचे पीएफ रेकॉर्ड तपासू शकता
यासाठी तुमच्या युएएन (UAN) पोर्टलवर लॉग इन करा.
सेवा इतिहास पाहा (View Service History) विभागात जा.
इथे तुम्ही तुमची जॉइनिंग डेट आणि एक्झिट डेट तपासू शकता.
युएएन पोर्टवर लॉग इन केल्यानंतर, व्यवस्थापन (Manage) विभागात जा.
मार्क एक्झिट किंवा अपडेटचा पर्याय निवडा.
कंपनी सोडण्याची योग्या तारीख आणि कारणही नमूद करा.
यानंतर आधार ओटीपीद्वारे पडताळणी करा.
केलेले बदल सेव्ह करा.
तसेच जर तुमचा युएएन 1 ऑक्टोबर 2017 नंतर तयार झाला असेल आणि तो आधारक्रमांकाशी जोडलेला असेल तरच, ऑनलाइन पद्धतीने स्वतः काम करणे शक्य होईल. पण जर त्याहूनही जुना असेल तर, कंपनीच्या नियोक्त्याकडून मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.