Marathi News
EPFO : तुमच्या PF अकाऊंटमध्ये एका वर्षात किती मिळणार व्याज? घर बसल्या 1 मिनिटांत असे करा चेक

EPFO Interest Rate 2025-26: तुमचा पीएफ बॅलन्स तपासणे आता खूप सोपे झाले आहे. कुठेही जाण्याची गरज नाही. तुम्ही मिस्ड कॉल, मेसेज किंवा ऍपद्वारे शोधू शकता.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 12, 2025, 09:39 PM IST
EPFO : तुमच्या PF अकाऊंटमध्ये एका वर्षात किती मिळणार व्याज? घर बसल्या 1 मिनिटांत असे करा चेक

EPFO Update: जर तुम्ही काम करत असाल आणि तुमचा पीएफ दरमहा तुमच्या पगारातून कापला जात असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. पीएफ ही एक बचत आहे जी हळूहळू एका मोठ्या निधीत बदलते, परंतु बहुतेक लोक दरवर्षी त्यांच्या पीएफ खात्यात किती व्याज जमा होत आहे हे पाहण्यात अपयशी ठरतात. चांगली बातमी अशी आहे की तुम्ही आता घरी बसून फक्त एका मिनिटात तुमचा पीएफ बॅलन्स आणि व्याज दोन्ही सहजपणे तपासू शकता. सरकार नवीन आर्थिक वर्षात व्याजदर वाढवण्याचा विचार करत आहे, जो लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा ठरू शकतो.

पीएफवरील व्याजदर किती आहे?

ईपीएफओने 2024-25 आर्थिक वर्षासाठी व्याजदर 8.25 टक्के निश्चित केला आहे. हा दर गेल्या वर्षीही होता. आर्थिक वर्षाच्या शेवटी वर्षभरात तुमच्या पीएफ खात्यात जमा केलेल्या रकमेत हे व्याज जोडले जाते. पुढील वर्षाच्या व्याजदरावर फेब्रुवारी 2026 मध्ये होणाऱ्या ईपीएफओच्या बैठकीत निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.

सध्या, पीएफ योजनेची पगार मर्यादा ₹15000 आहे. याचा अर्थ असा की ज्यांचा मूळ पगार आणि डीए एकत्रितपणे ₹15000 पर्यंत आहे त्यांनी पीएफ योजनेत सामील व्हावे. भविष्यात अधिकाधिक कर्मचाऱ्यांना चांगल्या पेन्शनचा लाभ मिळावा म्हणून सरकार ही मर्यादा वाढवण्याचा विचार करत आहे.

पगारातून पीएफ कसा आणि किती कापला जातो?

पगारातून पीएफ वजा करणे अगदी सोपे आहे.

कर्मचाऱ्याच्या मूळ पगार आणि डीएच्या 12 टक्के पीएफमध्ये जातात.

कंपनी देखील 12 टक्के योगदान देते, परंतु त्याचा वाटा दोन भागात विभागला जातो.

एक भाग पेन्शन योजनेत जातो आणि उर्वरित भाग पीएफमध्ये जोडला जातो.

पीएफ कसा तपासाल?

तुमचा पीएफ शिल्लक तपासणे खूप सोपे झाले आहे. कुठेही जाण्याची गरज नाही. तुम्ही हे फक्त एका मिस्ड कॉल, मेसेज किंवा अॅपने करू शकता.

जर तुमचा मोबाईल नंबर तुमच्या UAN शी लिंक असेल, तर 011-22901406 वर मिस्ड कॉल द्या. काही सेकंदातच तुम्हाला तुमच्या PF बॅलन्ससह SMS मिळेल.

तुमच्या फोनच्या मेसेज बॉक्समध्ये EPFOHO UAN ENG टाइप करा आणि तो 7738299899 वर पाठवा. तुम्ही तुमची पसंतीची भाषा देखील निवडू शकता.

उमंग अॅप उघडा, EPFO ​​विभाग निवडा आणि View Passbook वर क्लिक करा. एकदा तुम्ही तुमचा UAN आणि OTP टाकला की, तुमचे संपूर्ण PF पासबुक उघडेल, ज्यामध्ये वार्षिक व्याज आणि मासिक योगदान तपशील दिसून येतील.

PF ही तुमच्या सर्वात सुरक्षित गुंतवणुकींपैकी एक आहे. म्हणून, तुमच्या PM खात्यात किती पैसे जमा होत आहेत आणि तुम्हाला किती व्याज मिळत आहे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

