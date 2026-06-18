/EPFO च्या 8.25% व्याजदराला मंजुरी; 7 कोटींपेक्षा अधिक खातेदारांच्या खात्यात जमा होणार व्याज!

EPFO Interest Rate: देशातील कोट्यवधी नोकरदारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) अंतर्गत असलेल्या पीएफ खात्यांवर आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी 8.25 टक्के व्याजदराला केंद्र सरकारने अंतिम मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे 7 कोटींहून अधिक EPF सदस्यांच्या खात्यात व्याजाची रक्कम जमा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने यापूर्वीच 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 8.25 टक्के व्याजदराची शिफारस केली होती. केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर हा दर अधिकृतपणे लागू झाला आहे. गेल्या वर्षीही EPF ठेवींवर 8.25 टक्के व्याज देण्यात आले होते. त्यामुळे सदस्यांना स्थिर आणि आकर्षक परतावा मिळणार आहे.
या निर्णयाचा लाभ देशभरातील 7 कोटींपेक्षा जास्त EPFO सदस्यांना मिळणार आहे. मंजुरीनंतर EPFO आता सदस्यांच्या खात्यांमध्ये व्याज जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहे. निवृत्ती नियोजन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची आर्थिक मदत मानली जात आहे.
बँक ठेवी आणि इतर निश्चित उत्पन्न योजनांच्या तुलनेत EPF वर मिळणारा 8.25 टक्के परतावा स्पर्धात्मक मानला जातो. सरकारी संरक्षण, नियमित बचत आणि चक्रवाढ पद्धतीने मिळणारे व्याज यामुळे PF योजना नोकरदार वर्गासाठी विश्वासार्ह बचत साधन ठरते.
अनेकदा व्याज खात्यात दिसण्यास काही महिने लागू शकतात. मात्र यामुळे सदस्यांचे कोणतेही आर्थिक नुकसान होत नाही. EPFO संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी व्याजाची गणना करून नंतर एकत्रित रक्कम खात्यात जमा करते. त्यामुळे विलंब झाला तरी व्याज पूर्ण मिळते.
व्याज जमा झाल्यानंतर सदस्य EPFO पोर्टल, UMANG अॅप, SMS सेवा किंवा मिस्ड कॉलद्वारे आपल्या खात्यातील शिल्लक तपासू शकतात. KYC माहिती अद्ययावत असल्यास खातेविषयक व्यवहार अधिक सुलभ होतात.