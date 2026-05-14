/PF Withdrawal : आता PF चे पैसे काढणं झालं आणखी सोपं, UPI-ATM विड्रॉवल याच महिन्यापासून? मोठी अपडेट समोर

EPFO On PF Withdrawal: UPI आधारित PF विड्रॉल ही केवळ सुविधा नसून भारतातील डिजिटल आर्थिक व्यवस्थेतील मोठे पाऊल मानले जात आहे.
EPFO On PF Withdrawal: देशातील कोट्यवधी नोकरदारांसाठी मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना म्हणजेच Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) लवकरच PF काढण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि वेगवान करण्याच्या तयारीत आहे. नव्या EPFO 3.0 प्रणालीअंतर्गत UPI आणि ATM च्या माध्यमातून PF रक्कम काही मिनिटांत काढता येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. मे 2026 अखेर ही सुविधा टप्प्याटप्प्याने सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काय आहेत याचे फायदे? काय आहे यासंदर्भातील अपडेट? सविस्तर जाणून घेऊया.
सध्या PF रक्कम काढण्यासाठी अर्ज, पडताळणी, मंजुरी आणि बँक प्रक्रियेमुळे अनेक दिवस थांबावे लागते. काही वेळा तांत्रिक अडचणींमुळे क्लेम प्रलंबित राहतात. मात्र नव्या व्यवस्थेमध्ये UAN लॉगिन, OTP पडताळणी आणि UPI लिंकिंगच्या मदतीने प्रक्रिया जवळपास तात्काळ पूर्ण होऊ शकते. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरीत पैसे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.
EPFO च्या नव्या अॅपद्वारे सदस्यांना स्वतःचे खाते थेट UPI शी जोडता येणार आहे. त्यानंतर क्लेम मंजूर झाल्यावर रक्कम थेट खात्यात किंवा ATM प्रणालीद्वारे उपलब्ध होईल. काही अहवालांनुसार सदस्यांना ATM कार्डसारखी डिजिटल सुविधा दिली जाऊ शकते. म्हणजेच PF काढण्यासाठी EPFO कार्यालयात फेऱ्या मारण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
सुरुवातीच्या टप्प्यात PF खात्यातील ठराविक टक्केवारी त्वरित काढण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते. काही रिपोर्टनुसार 50 ते 75 टक्के रक्कम लगेच उपलब्ध होऊ शकते. मात्र विद्यमान PF नियम पूर्णपणे बदलले जाणार नाहीत. म्हणजेच वैद्यकीय गरज, घरखरेदी, शिक्षण किंवा बेरोजगारीसारख्या कारणांसाठी असलेले निकष लागू राहतील.
EPFO 3.0 हा केवळ PF काढण्यापुरता बदल नाही. ही संपूर्ण डिजिटल सुधारणा मानली जात आहे. या प्रणालीमध्ये ऑटो-क्लेम सेटलमेंट, ऑनलाइन KYC अपडेट, OTP आधारित माहिती दुरुस्ती, पेन्शन ट्रॅकिंग आणि वेगवान सेवा यांचा समावेश असेल. सध्या विविध प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये असलेला डेटा एका केंद्रीकृत सर्व्हरवर आणण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होण्याची अपेक्षा आहे.
नव्या सुविधेचा लाभ घ्यायचा असेल तर KYC पूर्ण असणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. आधार, बँक खाते आणि मोबाईल क्रमांक UAN शी लिंक असणे आवश्यक राहील. चुकीची माहिती असल्यास क्लेम रिजेक्ट होऊ शकतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी EPFO पोर्टलवर जाऊन आपली माहिती अद्ययावत ठेवणे गरजेचे आहे.
UPI आधारित PF विड्रॉल ही केवळ सुविधा नसून भारतातील डिजिटल आर्थिक व्यवस्थेतील मोठे पाऊल मानले जात आहे. बँकिंग सेवांपासून दूर असलेल्या किंवा तातडीने निधी आवश्यक असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही व्यवस्था उपयुक्त ठरू शकते. विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील सदस्यांना याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
सध्या या सुविधेबाबत अधिकृत अंतिम अधिसूचना आलेली नसली तरी काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे विविध माध्यमांच्या अहवालांत म्हटले आहे. श्रम मंत्रालय आणि EPFO यांच्यातील समन्वयानंतर मे 2026 अखेर किंवा त्यानंतर लवकरच सेवा सुरू होऊ शकते. पायलट टेस्टिंग आणि तांत्रिक पडताळणीचे काम सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.